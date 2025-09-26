Lên mạng rao bán vũ khí quân dụng trái phép, bị cáo Trương Vô Kỵ lãnh án tù

Ngày 26/9, TAND Khu vực 9, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với bị cáo Trương Vô Kỵ (21 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh). Tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

Bị cáo Trương Vô Kỵ (21 tuổi, ngụ Tây Ninh), bị tuyên mức án 1 năm 6 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”. Ảnh: Thiên Long

Theo cáo trạng Viện kiểm sát, thông qua công tác giám sát, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Tây Ninh phát hiện một đối tượng sử dụng tài khoản Facebook tên “Trương Vô Kỵ” đăng tải thông tin rao bán một khẩu súng tự chế bắn đạn chì.

Khẩu súng bị cáo Trương Vô Kỵ (21 tuổi, ngụ xã Tân Hưng, Tây Ninh) rao bán trên mạng được thu giữ tại nhà riêng. Ảnh: Thiên Long.

Bài viết kèm theo hình ảnh khẩu súng và được chia sẻ trên nhiều hội, nhóm khác nhau như “Học hỏi kinh nghiệm PCP”, “Hội đam mê củi lửa PCP”, “Nhóm củi lửa miền Tây”, “Chia sẻ giao lưu củi lửa”...

Tập trung xác minh, Công an đã làm rõ đối tượng Trương Vô Kỵ (21 tuổi, ngụ xã Vĩnh Lợi, huyện Tân Hưng (nay là xã Tân Hưng, Tây Ninh) chính là thanh niên đã rao bán khẩu súng qua mạng.

Ngày 4/4, Công an tỉnh tiến hành bắt giữ đối tượng Trương Vô Kỵ, kiểm tra lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng khí nén dài 1,3 m là vũ khí quân dụng và 1 hộp đạn 93 viên. Vụ án sau đó được Cơ quan điều tra Tây Ninh khởi tố.

Tại phiên tòa, bị cáo Trương Vô Kỵ thừa nhận hành vi phạm tội của mình; bản thân bị cáo và cha, mẹ của bị cáo cũng mong tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt tù để bi cáo sớm trở về với gia đình.