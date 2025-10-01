Chủ đề nóng

Xã hội
Thứ tư, ngày 01/10/2025 10:19 GMT+7

Bí mật của nam lao công thực chất là triệu phú, kiếm vài tỷ đồng mỗi năm

Mộc An (Theo SCMP) Thứ tư, ngày 01/10/2025 10:19 GMT+7
Một người đàn ông ở Nhật Bản, dù kiếm được khoảng 30 triệu yen (khoảng hơn 5,2 tỷ đồng - PV) mỗi năm từ tiền cho thuê bất động sản và đầu tư, vẫn duy trì công việc lao công để giữ cho bản thân khỏe mạnh và năng động.
Theo trang Gold Online, ông Koichi Matsubara, 56 tuổi, hiện làm vệ sinh và bảo dưỡng cơ bản cho một tòa chung cư ở Tokyo, Nhật Bản. Công việc này mang lại cho ông mức lương khiêm tốn khoảng 100.000 yen (680 USD) mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình 350.000 yen (2.400 USD) tại thủ đô.

Thực tế, Matsubara có thể là một trong những “triệu phú” giàu có nhất trong chính tòa nhà nơi ông làm việc. Ông sở hữu bảy căn hộ cho thuê tại Tokyo và vùng ngoại ô, đồng thời đầu tư vào cổ phiếu và các quỹ.

Matsubara từ nhỏ đã quen với việc tiết kiệm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm việc tại một nhà máy với mức lương 180.000 yen (1.220 USD) mỗi tháng. Nhờ chi tiêu khắt khe, ông tích góp được 3 triệu yen (20.000 USD) để mua căn hộ đầu tiên khi thị trường bất động sản đang chạm đáy. Từ đó, ông dần mở rộng số lượng tài sản, nhanh chóng trả hết nợ và tăng thu nhập từ việc cho thuê.

Koichi Matsubara dọn dẹp khu vực công cộng và thực hiện công việc bảo dưỡng cơ bản tại một khu chung cư ở Tokyo. Ảnh: Handout

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Matsubara vẫn chọn lối sống tiết kiệm: ở một căn hộ nhỏ, tự nấu ăn, hơn 10 năm không mua quần áo mới, sử dụng điện thoại cơ bản và di chuyển chủ yếu bằng xe đạp.

Ông cho biết, việc làm lao công không nhằm mục đích kiếm tiền mà là để duy trì sức khỏe và sự minh mẫn: “Mỗi sáng tôi thức dậy, dọn dẹp và làm cho mọi thứ gọn gàng. Cảm giác đó thật tuyệt vời".

Sau gần 20 năm làm việc, Matsubara đang chờ đón khoản lương hưu ở tuổi 60. Ông chia sẻ triết lý sống: “Tôi mong mỗi ngày đều có việc để làm, giữ sức khỏe và luôn suy nghĩ độc lập".

Câu chuyện của Matsubara đã gây xôn xao mạng xã hội. Một người bình luận: “Ông ấy rất lý trí và giỏi quản lý tài sản". Người khác viết: “Làm vệ sinh mỗi ngày cũng là một liệu pháp tinh thần và cách rèn luyện cơ thể tốt". Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Đừng bao giờ coi thường một lao công hay phục vụ. Một triệu phú vô hình có thể đang ở ngay bên cạnh bạn".

Tại Nhật Bản, những lối sống khác thường như của Matsubara không hiếm. Trước đó, một người đàn ông 75 tuổi được gọi là “thần miễn phí” đã nổi tiếng nhờ sống dựa vào phiếu khuyến mãi và ưu đãi suốt cả thập kỷ. Ông cũng sở hữu cổ phiếu tại hơn 1.000 công ty với tổng tài sản ước tính hơn 100 triệu yen (700.000 USD).

Singapore tiến gần ngưỡng xã hội "siêu già" vào năm 2026

Singapore ghi nhận dân số tăng nhẹ lên 6,11 triệu người vào giữa năm 2025, nhưng đồng thời đối mặt với thách thức lớn khi tỷ lệ người từ 65 tuổi trở lên tiệm cận mốc "siêu già".

Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Xã hội
Ăn đồ đông lạnh, 4 người Mỹ tử vong

Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm

Xã hội
Cả đời tiết kiệm, cuối đời mới nhận ra sai lầm

Hà Nội ngập nặng do mưa xối xả: Xe quân đội đưa học sinh ra khỏi trường, Sở GDĐT chỉ đạo gì?

Xã hội
Hà Nội ngập nặng do mưa xối xả: Xe quân đội đưa học sinh ra khỏi trường, Sở GDĐT chỉ đạo gì?

Chăm đi hát karaoke để giảm cân

Xã hội
Chăm đi hát karaoke để giảm cân

Đọc thêm

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam
Thể thao

Chia tay SLNA, HLV Phan Như Thuật “gia nhập” U23 Việt Nam

Thể thao

Sau khi từ chức khỏi vị trí HLV trưởng của SLNA, HLV Phan Như Thuật sẽ tham gia vào thành phần BHL U23 Việt Nam ở đợt tập trung tháng 10.

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi
Tin tức

Bộ Chính trị điều động Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo làm Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi

Tin tức

Thứ trưởng Thường trực Bộ Dân tộc và Tôn giáo Hồ Văn Niên được Bộ Chính trị điều động, chỉ định đảm nhiệm chức vụ Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 -2030.

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Một cơn bão mới lại hình thành, có tên là Matmo, sắp đi vào biển Đông thành bão số 11

Nhà nông

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng sớm nay (2/10), áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão, tên quốc tế là Matmo, có khả năng đi vào biển Đông thành bão số 11.

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam
Kinh tế

Mỹ áp thuế chống bán phá giá sơ bộ với khung gầm xe từ Việt Nam, Mexico, Thái Lan, nêu tên nhà sản xuất tại Việt Nam

Kinh tế

Mỹ đang đánh mạnh vào các nhà sản xuất khung gầm xe của Việt Nam, Mexico và Thái Lan khi áp mức thuế chống bán phá giá sơ bộ lên tới 511,16% đối với Việt Nam, nhưng thấp hơn đối với Mexico và Thái Lan.

Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát 'cửa tử' nhờ ghép tim xuyên Việt
Xã hội

Người đàn ông suy tim giai đoạn cuối thoát "cửa tử" nhờ ghép tim xuyên Việt
9

Xã hội

Bệnh viện Trung ương Huế thực hiện thành công ca ghép tim xuyên Việt, giúp người đàn ông suy tim giai đoạn cuối hồi sinh từ “cửa tử”.

Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là 'điên rồ'
Xã hội

Du học châu Âu ở tuổi 57, người phụ nữ bị cho là "điên rồ"

Xã hội

Một phụ nữ Trung Quốc quyết định bắt đầu hành trình mới trong cuộc đời: sang châu Âu du học ở tuổi 57. Bà cho biết, một số người cho rằng đi du học ở tuổi này là "điên rồ".

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn
Pháp luật

Trả tự do tại tòa cho cựu sĩ quan công an ở Thanh Hóa phạm tội mua bán trái phép hóa đơn

Pháp luật

Cựu sĩ quan câu kết với cán bộ thuế ở Thanh Hóa, giúp doanh nghiệp mua bán trái phép hóa đơn để trốn hơn 1 tỷ đồng tiền thuế và được tòa án cho hưởng tù cho hưởng treo, trả tự do ngay sau phiên xét xử.

Lào Cai: Huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân mất tích do bão số 10
Lào Cai thi đua yêu nước

Lào Cai: Huy động hàng trăm người tìm kiếm nạn nhân mất tích do bão số 10

Lào Cai thi đua yêu nước

Do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (Bualoi), trên địa bàn xã Khánh Hòa, tỉnh Lào Cai xảy ra dông lốc, kèm mưa, gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và hạ tầng của Nhà nước, nhân dân. Theo báo cáo của UBND xã, đã có 1 người mất tích là anh Hoàng Văn N., trú ở thôn Làng Chạp.

Chính phủ Mỹ đóng cửa dân Mỹ thiệt hại khủng mỗi ngày
Điểm nóng

Chính phủ Mỹ đóng cửa dân Mỹ thiệt hại khủng mỗi ngày

Điểm nóng

Theo ước tính của Văn phòng Ngân sách Quốc hội Mỹ (CBO – Congressional Budget Office), việc ngừng hoạt động của chính phủ liên bang sẽ khiến người nộp thuế Mỹ phải trả khoảng 400 triệu USD mỗi ngày cho tiền lương công chức, bất chấp việc chính phủ tạm dừng hoạt động.

Vụ hàng chục học sinh bán trú nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị: Tạm đình chỉ 1 Phó hiệu trưởng
Xã hội

Vụ hàng chục học sinh bán trú nhập viện sau khi ăn bánh tày ở Quảng Trị: Tạm đình chỉ 1 Phó hiệu trưởng

Xã hội

Liên quan đến vụ việc hàng chục học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Trị) nhập viện sau khi ăn bánh tày, chính quyền địa phương đã tạm đình chỉ công tác đối với một Phó hiệu trưởng của nhà trường.

Nậm Mạ: “Đòn bẩy” chính sách tạo sức bật thoát nghèo
Giảm nghèo bốn phương

Nậm Mạ: “Đòn bẩy” chính sách tạo sức bật thoát nghèo

Giảm nghèo bốn phương

Từ một xã vùng cao đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu, Nậm Mạ đang vươn mình khởi sắc với hạ tầng ngày càng đồng bộ, sản xuất nông nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa tập trung, đời sống người dân được nâng cao rõ rệt.

Sở Y tế TP.HCM cảnh báo không sử dụng 3 loại thuốc nhỏ mắt có dấu hiệu giả mạo
Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM cảnh báo không sử dụng 3 loại thuốc nhỏ mắt có dấu hiệu giả mạo

Chuyển động Sài Gòn

Sở Y tế TP.HCM cảnh báo các cơ sở kinh doanh dược, cơ sở khám chữa bệnh tuyệt đối không kinh doanh, sử dụng 3 loại thuốc nhỏ mắt vốn phổ biến trên thị trường vì có dấu hiệu giả mạo.

Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới
Tin tức

Ông Nguyễn Duy Lâm tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ mới

Tin tức

Ông Nguyễn Duy Lâm - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XIX nhiệm kỳ 2020 - 2025 được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh khóa XX nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Trước Tết Trung thu 2025, 3 con giáp tài hoa, sáng tạo, bội thu của cải, càng nỗ lực càng giàu có
Gia đình

Trước Tết Trung thu 2025, 3 con giáp tài hoa, sáng tạo, bội thu của cải, càng nỗ lực càng giàu có

Gia đình

Trước Tết Trung thu năm 2025, 3 con giáp tài hoa, sáng tạo sẽ đón nhận nhiều cơ hội làm ăn, đầu tư sinh lời. Công sức và trí tuệ được đền đáp xứng đáng.

Kiểm tra hàng loạt cửa hàng ở trung tâm Đà Nẵng, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm hàng nghi giả trị giá trên 1 tỷ đồng
Pháp luật

Kiểm tra hàng loạt cửa hàng ở trung tâm Đà Nẵng, thu giữ hơn 1.000 sản phẩm hàng nghi giả trị giá trên 1 tỷ đồng

Pháp luật

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Đà Nẵng đồng loạt kiểm tra nhiều cơ sở kinh doanh quanh chợ Hàn, phát hiện và thu giữ hơn 1.000 sản phẩm thời trang nghi hàng giả, trị giá ước tính trên 1 tỷ đồng.

Biệt thự song lập ghi điểm tuyệt đối nhờ sự tinh tế và điểm nhấn xanh mát sau cải tạo
Nhà đất

Biệt thự song lập ghi điểm tuyệt đối nhờ sự tinh tế và điểm nhấn xanh mát sau cải tạo

Nhà đất

Biệt thự song lập sau cải tạo mang diện mạo hiện đại, tinh tế với lam bê tông, rèm cây xanh và cầu thang ấn tượng, vừa thẩm mỹ vừa tối ưu công năng cho gia đình nhiều thế hệ.

Nhà hát Opera Hà Nội dự kiến khởi công ngày 5/10, đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của thủ đô
Kinh tế

Nhà hát Opera Hà Nội dự kiến khởi công ngày 5/10, đánh dấu kỷ nguyên vươn mình của thủ đô

Kinh tế

Ngày 5/10/2025, nhà hát Opera Hà Nội sẽ chính thức khởi công tại phường Tây Hồ, Hà Nội. Đây là dự án được xây dựng bởi nguồn vốn xã hội hóa với mức kinh phí khoảng 12.000 tỷ đồng, và là một trong những dự án trọng điểm nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954- 10/10/2025).

Động thái mới tại dự án Happy Home Quảng Trị: Nhà ở xã hội chất lượng cao sắp đến tay người lao động
Nhà đất

Động thái mới tại dự án Happy Home Quảng Trị: Nhà ở xã hội chất lượng cao sắp đến tay người lao động

Nhà đất

Hàng trăm gia đình và người lao động tại Quảng Trị sắp có thêm cơ hội an cư, khi Vinhomes chính thức công bố 3 đại lý chiến lược phân phối dự án Happy Home Quảng Trị - mô hình nhà ở xã hội chất lượng cao hiếm có tại miền Trung.

Agribank đẩy mạnh sắp xếp tổ chức mạng lưới theo hướng tăng cường dư địa cho phát triển “Tam nông”
Doanh nghiệp

Agribank đẩy mạnh sắp xếp tổ chức mạng lưới theo hướng tăng cường dư địa cho phát triển “Tam nông”

Doanh nghiệp

Trong bối cảnh ngành ngân hàng đang thực hiện tái cơ cấu theo hướng nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường điều chỉnh, sắp xếp lại mạng lưới phù hợp với việc điều chỉnh địa giới, đơn vị hành chính các cấp, Agribank - ngân hàng thương mại Nhà nước hàng đầu Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn thông qua đẩy mạnh cơ cấu lại mạng lưới, tinh gọn bộ máy tổ chức, tận dụng tối đa nguồn lực sẵn có tập trung ưu tiên phát triển địa bàn “Tam nông”.

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 2 giám đốc Sở và chỉ định các Bí thư Đảng ủy xã ở Khánh Hòa
Tin tức

Bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND tỉnh, 2 giám đốc Sở và chỉ định các Bí thư Đảng ủy xã ở Khánh Hòa

Tin tức

Tỉnh Khánh Hòa vừa công bố, trao quyết định bổ nhiệm chánh Văn phòng UBND tỉnh, 2 giám đốc sở và các cán bộ xã, phường trên địa bàn.

Cắt điện, nước cơ sở vi phạm PCCC: Thẩm quyền mới của Chủ tịch UBND xã, phường Hà Nội
Bạn đọc

Cắt điện, nước cơ sở vi phạm PCCC: Thẩm quyền mới của Chủ tịch UBND xã, phường Hà Nội

Bạn đọc

 Chủ tịch UBND xã, phường ở Hà Nội được quyền yêu cầu ngừng cung cấp điện, nước đối với công trình, cơ sở vi phạm phòng cháy, chữa cháy. Đây là nội dung mới đáng chú ý trong Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 33/2024/NQ-HĐND vừa được HĐND thành phố thông qua ngày 29/9.

Bão số 10 (bão BUALOI) và mưa lũ sau bão làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ
Nhà nông

Bão số 10 (bão BUALOI) và mưa lũ sau bão làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương, thiệt hại hàng nghìn tỷ

Nhà nông

Bão số 10 (bão BUALOI) và mưa lũ sau bão đã gây thiệt hại rất nặng nề về người, tài sản, cơ sở hạ tầng tại các địa phương khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Đợt thiên tai vừa qua đã làm 53 người chết và mất tích, 139 người bị thương, tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hàng nghìn tỷ đồng...

Gần 12 tháng lên làm Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc quay về tri ân Tổ nghề tại Nhà hát Kịch Việt Nam
Văn hóa - Giải trí

Gần 12 tháng lên làm Cục trưởng, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc quay về tri ân Tổ nghề tại Nhà hát Kịch Việt Nam

Văn hóa - Giải trí

Chiều 1/10, Nghệ sĩ Nhân dân Xuân Bắc đã quay về Nhà hát Kịch Việt Nam để cùng các bậc tiền bối và đồng nghiệp dâng hương tri ân Tổ nghề Sân khấu.

Tin sáng (2/10): 2 cầu thủ Brazil nhập tịch Việt Nam, CĐV Đông Nam Á “đá xéo” FAM
Thể thao

Tin sáng (2/10): 2 cầu thủ Brazil nhập tịch Việt Nam, CĐV Đông Nam Á “đá xéo” FAM

Thể thao

2 cầu thủ Brazil nhập tịch Việt Nam, CĐV Đông Nam Á “đá xéo” FAM; Kobbie Mainoo có thể đến Napoli; Bernardo Silva úp mở tương lai tại Man City; Bayern Munich theo đuổi Dusan Vlahovic; Mauro Icardi bị tố “bắt cá hai tay”.

Hồ thuỷ điện xả lũ, xã Lê Quý Đôn, Hưng Yên hỗ trợ người dân chuyển hơn 1.000 con lợn vào nơi an toàn
Nhà nông

Hồ thuỷ điện xả lũ, xã Lê Quý Đôn, Hưng Yên hỗ trợ người dân chuyển hơn 1.000 con lợn vào nơi an toàn

Nhà nông

Do các hồ thuỷ điện xả lũ, mực nước sông Hồng chảy qua địa bàn xã Lê Quý Đôn (Hưng Yên) dâng cao, gây ngập diện tích cây trồng và các trang trại ngoài đê. Trước diễn biến này, chính quyền sở tại đã hỗ trợ người dân chuyển hơn 1.000 con lợn vào nơi an toàn.

Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ ở Lâm Đồng, thiệt hại ước tính 1,5 tỷ đồng
Tin tức

Điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ ở Lâm Đồng, thiệt hại ước tính 1,5 tỷ đồng

Tin tức

Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy xưởng gỗ của Công ty TNHH Lộc Phát, ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng.

Nông thôn Tây Bắc: Cử tri xã Pa Ủ kiến nghị đầu tư đường giao thông, kênh mương, bê tông hóa đường nội bản
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Cử tri xã Pa Ủ kiến nghị đầu tư đường giao thông, kênh mương, bê tông hóa đường nội bản

Lai Châu Ngày Mới

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu do bà Giàng Páo Mỷ - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm Trưởng đoàn vừa có buổi tiếp xúc cử tri tại Pa Ủ - một trong những xã nghèo của tỉnh Lai Châu nói riêng, ở vùng nông thôn Tây Bắc nói chung.

Không phải hổ giấy: Trung Quốc đã đánh bại Mỹ trong đấu trường quan trọng này
Điểm nóng

Không phải hổ giấy: Trung Quốc đã đánh bại Mỹ trong đấu trường quan trọng này

Điểm nóng

Mỹ đang cố gắng tái lập căn cứ quân sự Afghanistan của mình như một thành trì chống lại Trung Quốc và là một mỏ neo hoạt động địa phương. Ladislav Zemánek, nhà nghiên cứu không thường trú tại Viện Trung Quốc-CEE và chuyên gia của Câu lạc bộ Thảo luận Valdai đã có bài bình luận trên tờ RT.

Giá USD hôm nay 2/10: Thế giới giằng co, thị trường tự do nhảy giá
Kinh tế

Giá USD hôm nay 2/10: Thế giới giằng co, thị trường tự do nhảy giá

Kinh tế

Giá USD hôm nay 2/10 giảm xuống 97,5 điểm - ghi nhận mức thấp nhất một tuần, trong bối cảnh thị trường đặt cược việc Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất và áp lực từ việc Chính phủ đóng cửa.

Tìm thấy thêm thi thể thuyền viên mất tích ở Quảng Trị, 4 người thoát chết cũng tham gia tìm
Tin tức

Tìm thấy thêm thi thể thuyền viên mất tích ở Quảng Trị, 4 người thoát chết cũng tham gia tìm

Tin tức

Liên quan đến vụ hai tàu cá bị đứt neo, trôi ra cửa sông Gianh (tỉnh Quảng Trị) khiến 9 thuyền viên mất tích, lực lượng chức năng đã phát hiện thêm thi thể nạn nhân.

1

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

Tin chiều 30/9: ĐT Malaysia nên bị xử thua thật đậm?

2

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn "hóa dòng sông nhỏ"

Mực nước hồ Hoàn Kiếm vượt mức khống chế, sông Tô Lịch dâng cao, nhiều tuyến phố vẫn 'hóa dòng sông nhỏ'

3

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

Không phải tên lửa Tomahawk, Tướng Mỹ kỳ cựu tiết lộ vũ khí thần kỳ có thể giúp Ukraine thắng Nga

4

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

Hai con chim khổng lồ lạ mắt bất ngờ xuất hiện giữa hồ nước ở Bắc Ninh là loài chim gì?

5

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”

Nghệ sĩ Nhân dân Minh Châu: “Có ai như tôi không, 70 tuổi đầu mới được biết và gặp anh chị con bác ruột”