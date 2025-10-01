Bí mật của nam lao công thực chất là triệu phú, kiếm vài tỷ đồng mỗi năm





Theo trang Gold Online, ông Koichi Matsubara, 56 tuổi, hiện làm vệ sinh và bảo dưỡng cơ bản cho một tòa chung cư ở Tokyo, Nhật Bản. Công việc này mang lại cho ông mức lương khiêm tốn khoảng 100.000 yen (680 USD) mỗi tháng, thấp hơn nhiều so với mức lương trung bình 350.000 yen (2.400 USD) tại thủ đô.

Thực tế, Matsubara có thể là một trong những “triệu phú” giàu có nhất trong chính tòa nhà nơi ông làm việc. Ông sở hữu bảy căn hộ cho thuê tại Tokyo và vùng ngoại ô, đồng thời đầu tư vào cổ phiếu và các quỹ.

Matsubara từ nhỏ đã quen với việc tiết kiệm. Sau khi tốt nghiệp trung học, ông làm việc tại một nhà máy với mức lương 180.000 yen (1.220 USD) mỗi tháng. Nhờ chi tiêu khắt khe, ông tích góp được 3 triệu yen (20.000 USD) để mua căn hộ đầu tiên khi thị trường bất động sản đang chạm đáy. Từ đó, ông dần mở rộng số lượng tài sản, nhanh chóng trả hết nợ và tăng thu nhập từ việc cho thuê.

Koichi Matsubara dọn dẹp khu vực công cộng và thực hiện công việc bảo dưỡng cơ bản tại một khu chung cư ở Tokyo. Ảnh: Handout

Dù sở hữu khối tài sản lớn, Matsubara vẫn chọn lối sống tiết kiệm: ở một căn hộ nhỏ, tự nấu ăn, hơn 10 năm không mua quần áo mới, sử dụng điện thoại cơ bản và di chuyển chủ yếu bằng xe đạp.

Ông cho biết, việc làm lao công không nhằm mục đích kiếm tiền mà là để duy trì sức khỏe và sự minh mẫn: “Mỗi sáng tôi thức dậy, dọn dẹp và làm cho mọi thứ gọn gàng. Cảm giác đó thật tuyệt vời".

Sau gần 20 năm làm việc, Matsubara đang chờ đón khoản lương hưu ở tuổi 60. Ông chia sẻ triết lý sống: “Tôi mong mỗi ngày đều có việc để làm, giữ sức khỏe và luôn suy nghĩ độc lập".

Câu chuyện của Matsubara đã gây xôn xao mạng xã hội. Một người bình luận: “Ông ấy rất lý trí và giỏi quản lý tài sản". Người khác viết: “Làm vệ sinh mỗi ngày cũng là một liệu pháp tinh thần và cách rèn luyện cơ thể tốt". Một ý kiến khác nhấn mạnh: “Đừng bao giờ coi thường một lao công hay phục vụ. Một triệu phú vô hình có thể đang ở ngay bên cạnh bạn".

Tại Nhật Bản, những lối sống khác thường như của Matsubara không hiếm. Trước đó, một người đàn ông 75 tuổi được gọi là “thần miễn phí” đã nổi tiếng nhờ sống dựa vào phiếu khuyến mãi và ưu đãi suốt cả thập kỷ. Ông cũng sở hữu cổ phiếu tại hơn 1.000 công ty với tổng tài sản ước tính hơn 100 triệu yen (700.000 USD).