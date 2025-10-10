Bí thư Chi bộ thôn ở Bắc Ninh bị đột quỵ, tử vong khi tham gia chống lũ, gia cảnh gia đình rất éo le

Khoảng 12 giờ trưa 9/10, khi đang tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự và phòng, chống lũ trên tuyến đê Sông Cầu, ông Đoàn Văn Mạnh (35 tuổi) - Bí thư Chi bộ thôn, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập) bất ngờ bị ngất.

Ngay lập tức ông được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu, nhưng do diễn biến quá nhanh, ông Mạnh đã không qua khỏi. Sự ra đi đột ngột của người Bí thư thôn Tân Sơn để lại niềm thương tiếc cho gia đình cũng như chính quyền và nhân dân địa phương.

Đại diện chính quyền địa phương cùng Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể và bà con nhân dân trong thôn, xã đến thăm viếng và hỗ trợ cùng gia đình tổ chức tang lễ cho đồng chí Đoàn Văn Mạnh (35 tuổi) - Bí thư Chi bộ thôn, Tổ phó Tổ An ninh trật tự cơ sở thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh (địa bàn huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang trước sáp nhập) bị đột quỵ, dẫn đến tử vong khi tham gia chống lũ trên đê Sông Cầu. Ảnh: KL

Trao đổi với phóng viên Dân Việt sáng 10/10, ông Ngô Mạnh Tuyên – Trưởng ban Xây dựng Đảng, Phó Chủ tịch HĐND xã Hợp Thịnh chia sẻ, đồng chí Đoàn Văn Mạnh là một cán bộ trẻ rất trách nhiệm, nhiệt tình và tâm huyết, đặc biệt là trong nhiệm vụ phòng, chống đợt lũ lụt do cơn bão số 11 vừa qua.

Theo ông Tuyên, khi nước sông Cầu dâng quá báo động ba, cán bộ thôn, xã cùng quân, dân trong xã phải tham gia đắp trạch chống tràn, ngăn nước lũ chảy vào khu dân cư phía trong đê.

"Đồng chí Mạnh luôn xông pha, không ngại khó khăn. Không may, trưa 9/10, trong lúc nghỉ ăn cơm, đồng chí ngất tại chỗ, được anh em y tế sơ cứu rồi đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng không qua khỏi" - ông Tuyên chia sẻ.

Ông Tuyên cho biết thêm, hoàn cảnh gia đình đồng chí Mạnh rất éo le. Bố là cựu quân nhân đã mất 3-4 năm, mẹ hơn 60 tuổi già yếu trong khi vợ làm công nhân và có hai con nhỏ - một bé sinh năm 2016 bị khuyết tật bẩm sinh, đến nay vẫn chưa nói được và một bé đang học lớp mẫu giáo 4 tuổi.



Tuyến đê Sông Cầu xung yếu trên địa bàn xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: VG

Ông Đoàn Văn Thành - Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tân Sơn, xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh cho biết, đồng chí Mạnh là người hoà đồng, năng động và rất nhiệt tình, tích cực tham gia công tác tại địa phương. Bà con nhân dân trong làng rất quý.

"Trước khi mất, anh vẫn đi tuần cùng anh em dọc tuyến đê, lo cho dân trước khi nghĩ cho mình. Giờ anh đi rồi, ai cũng thương, đặc biệt là thương cho hai đứa con nhỏ và người mẹ già yếu ở nhà” - ông Thành nói và mong các cấp chính quyền và người dân quan tâm hỗ trợ gia đình đồng chí Mạnh vượt qua đau thương, mất mát để sớm ổn định cuộc sống.

Theo Công an tỉnh Bắc Ninh, ông Đoàn Văn Mạnh tham gia lực lượng công an xã bán chuyên trách từ năm 2015; đến năm 2016, được giữ chức Phó trưởng Công an xã Hùng Sơn.

Từ ngày 1/7/2024, ông Mạnh tiếp tục tham gia lực lượng an ninh trật tự cơ sở xã Hợp Thịnh, giữ chức Tổ phó Tổ An ninh trật tự thôn Tân Sơn, đồng thời làm Bí thư Chi bộ thôn Tân Sơn.

Trong buổi sáng 9/10, đồng chí Đoàn Văn Mạnh cùng các lực lượng tại chỗ đã nỗ lực ứng trực, điều tiết phương tiện, hỗ trợ gia cố đê điều, khắc phục sự cố, góp phần giữ vững an toàn cho khu vực xung yếu.

"Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, tại vị trí làm nhiệm vụ, ông Mạnh bất ngờ bị ngất. Các cán bộ công an xã và lực lượng làm nhiệm vụ đã nhanh chóng đưa ông đi cấp cứu; tuy nhiên, do diễn biến quá nhanh, ông Mạnh đã không qua khỏi", Công an tỉnh Bắc Ninh thông tin.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền địa phương cùng Mặt trận Tổ quốc xã, các đoàn thể và bà con nhân dân đã tổ chức thăm hỏi, động viên và hỗ trợ cùng gia đình tổ chức tang lễ cho đồng chí Mạnh.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Dân Việt, trong ngày 10/10, mực nước lũ sông Cầu trên địa bàn xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì ở mức cao. Tuyến đê sông Cầu trên địa bàn xã Hợp Thịnh, tỉnh Bắc Ninh dài khoảng 20 km, có khoảng gần 6 km được đắp trạch chống tràn để ngăn nước lũ lịch sử chảy vào khu dân cư trong đê.

Mưa lũ kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Theo thống kê sơ bộ đến tối 9/10, toàn tỉnh có 4.677 hộ dân phải di dời, 4.856 hộ vẫn bị cô lập. Nhiều tuyến đường giao thông ngập sâu, chia cắt. Lực lượng công an, quân đội phối hợp hỗ trợ sơ tán dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, gia cố đê xung yếu.



Đến tối ngày 9/10, tỉnh Bắc Ninh ghi nhận 6 người thiệt mạng. Thiệt hại trong sản xuất nông nghiệp rất lớn, 5.480ha lúa, hoa màu bị ngập; 1.265ha cây ăn quả và 1.215ha nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 3ha rừng ngập nước. Toàn tỉnh có 3.489 con gia súc, 330.600 con gia cầm bị chết; gần 40.000 con gia súc và hơn 920.000 con gia cầm phải di chuyển tránh ngập.