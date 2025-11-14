Phát biểu tại lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống ngành Thanh tra Việt Nam sáng 14/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh, ngành Thanh tra Thủ đô phải thực sự trở thành “ngọn đèn pha soi sáng con đường liêm chính trong quản trị”, giữ vững vai trò là lá chắn bảo vệ kỷ cương, phép nước và niềm tin của nhân dân.



Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Ảnh: Quang Thái

Chủ tịch Nguyễn Đức Trung cho rằng nhiệm vụ của ngành Thanh tra không chỉ dừng lại ở “kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm” mà phải chuyển mạnh sang tư duy thanh tra chủ động, dự báo, phân tích rủi ro; từ thanh tra xử lý sang thanh tra kiến tạo, hỗ trợ, đồng hành với người dân, doanh nghiệp.



“Thanh tra phải trở thành bộ cảm biến sớm của chính quyền”, ông nói, đồng thời yêu cầu cơ quan Thanh tra kịp thời chỉ ra những bất cập chính sách và nguy cơ phát sinh tiêu cực để góp phần hoàn thiện thể chế.



Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung giao ngành Thanh tra 5 nhiệm vụ trọng tâm: quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng; đổi mới tư duy và phương pháp thanh tra; đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng Big Data; chủ động tham gia hoàn thiện pháp luật; và xây dựng đội ngũ công chức “Công minh - Chính trực - Khách quan - Thận trọng - Khiêm tốn”, đủ bản lĩnh và năng lực thực thi nhiệm vụ.



Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Trung trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng Thanh tra thành phố. Ảnh: Quang Thái

Trong đó, ông Trung yêu cầu ngành Thanh tra Hà Nội cần đặc biệt quan tâm, làm tốt công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh vực thanh tra; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của cơ quan thanh tra, luôn kiên định trong mục tiêu phát triển, đặt lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Thanh tra thành phố phải thực sự trở thành ngọn đèn pha soi sáng con đường liêm chính trong quản trị Thủ đô.



Người đứng đầu chính quyền Hà Nội khẳng định thành phố trân trọng ghi nhận những đóng góp quan trọng của lực lượng thanh tra thời gian qua, những cống hiến “thầm lặng nhưng vô cùng to lớn”, góp phần củng cố kỷ cương quản lý và môi trường minh bạch cho sự phát triển của Thủ đô.



Chánh Thanh tra TP Hà Nội Trần Đức Hoạt trình bày diễn văn tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Quang Thái

Tại buổi lễ, Chánh Thanh tra thành phố Trần Đức Hoạt ôn lại chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của ngành Thanh tra Việt Nam kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh 64/SL năm 1945. Tinh thần “giữ nghiêm kỷ cương phép nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của nhân dân” luôn là kim chỉ nam để ngành Thanh tra cả nước và Hà Nội trưởng thành, lớn mạnh.



Cùng với ngành Thanh tra Việt Nam, Thanh tra Hà Nội nhiều năm qua đã được củng cố về bộ máy, nhân sự và phương thức hoạt động; tham mưu kịp thời cho Thành ủy, UBND TP các giải pháp phòng ngừa vi phạm; phát hiện và kiến nghị xử lý hàng nghìn tỷ đồng sai phạm, góp phần hạn chế khiếu kiện vượt cấp, kéo dài. Đội ngũ cán bộ thanh tra được đánh giá là có bản lĩnh, “nói thẳng, làm thật, sợ va chạm, không né tránh”.



Theo Chánh Thanh tra Trần Đức Hoạt, trong bối cảnh mới, Thanh tra Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới, hướng mạnh về cơ sở, nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện phương châm “gần dân, hiểu dân, giải quyết dứt điểm từ cơ sở”; đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, phân tích rủi ro để lựa chọn đối tượng, nội dung thanh tra phù hợp.



Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Thanh tra TP Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và Cờ thi đua của Thanh tra Chính phủ cho giai đoạn 2021-2025. Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao Bằng khen cho 5 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác thanh tra.