Bí thư Thành ủy TP.HCM dừng dự án trên “đất vàng”: Hành trình nhiều năm tới khi ngừng triển khai

Dự án Khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội nằm tại một trong những khu “đất vàng” hiếm hoi ven sông Sài Gòn từng được kỳ vọng trở thành một khu đô thị phức hợp quy mô lớn tại quận 4 (cũ).

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang mới đây cho biết Thường trực Thành ủy đã quyết định dừng triển khai dự án để chuyển đổi thành công viên và không gian văn hóa.

Bí thư Thành ủy TP.TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ về việc dừng Dự án khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội ngày 18/10/2025. Ảnh: Lê Giang

Quy mô dự án trước đây

Khu đất này có nguồn gốc là khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội (giáp quận 1 cũ), trước đây thuộc quản lý của Cảng Sài Gòn. Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương cho Cảng Sài Gòn góp vốn cùng hai đối tác để thành lập pháp nhân mới triển khai dự án khu phức hợp. Trên cơ sở đó, Công ty Ngọc Viễn Đông được thành lập vào tháng 1/2014.

Về mặt quy hoạch, dự án đã được định hình từ trước khi có quyết định chấp thuận chủ đầu tư. Cụ thể, vào ngày 30/11/2015, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 6331/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu Cảng quận 4, thuộc các phường 12, 13 và 18, quận 4. Đây là cơ sở pháp lý về quy hoạch chi tiết cho khu đất.

Cột mốc pháp lý quan trọng nhất là vào tháng 12/2016, khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 6815/QĐ-UBND. Quyết định này chính thức chấp thuận cho Công ty Ngọc Viễn Đông là nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Hình phối cảnh dự án tại vị trí được chấp thuận. Ảnh TL

Dự án có tổng diện tích khoảng 31,5 ha (bao gồm cả diện tích mặt đất và mặt nước). Quy mô đầu tư dự án gồm 3.116 căn hộ, 32 căn biệt thự, trung tâm thương mại, dịch vụ, hệ thống trường học (mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở), trạm y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật...

Kết thúc dự án bất động sản, mở rộng không gian văn hóa

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cuối năm 2016 có nêu trách nhiệm cho Công ty Ngọc Viễn Đông với nhiều trách nhiệm quan trọng. Thứ nhất, công ty có trách nhiệm tuân thủ và đáp ứng điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, công ty phải phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án theo đúng phương án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Thứ ba, một nghĩa vụ quan trọng là bàn giao đất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Trong trường hợp TP.HCM thực hiện đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và ranh lộ giới ảnh hưởng đến phạm vi dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao phần diện tích thuộc ranh lộ giới mở rộng (nếu có) cho thành phố.

Tháng 8/2017, Cảng Sài Gòn đã tiến hành thủ tục bàn giao đất khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Công ty Ngọc Viễn Đông dự kiến triển khai dự án và tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2018. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án đến nay vẫn chưa triển khai.

Việc dừng dự án này gắn liền với giá trị lịch sử của khu vực. Bến Nhà Rồng – nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM – là cụm di tích kiến trúc nằm bên sông Sài Gòn, gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) rời Sài Gòn lên tàu Amiral Latouche Tréville của Pháp ra đi tìm đường cứu nước. Nơi này tiếp giáp với quận 1 cũ, cách phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng vài trăm mét.

Khu đất làm Dự án khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: BT

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM ngày 18/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, Thường trực Thành ủy đã quyết định dừng triển khai dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ông Trần Lưu Quang cho biết: “Hiện nay, chủ trương của Thường trực Thành ủy là không phát triển dự án nhà ở tại đây và sẽ phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng khác".

Về việc mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng ở Bến Nhà Rồng. Phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, không phát triển nhà ở.

Với việc dành lại “đất vàng” cho công viên và không gian văn hóa, TP.HCM chứng minh rằng phát triển không hoàn toàn đồng nghĩa với xây dựng mới mà khi cần thiết thì chọn để giữ lại điều đáng quý hơn.

Tại hội nghị trên, Bí thư Trần Lưu Quang cũng cho biết khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 37.000 m2, nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, cũng sẽ được chuyển thành công viên. Thành phố dự kiến xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây.