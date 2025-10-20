Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 20/10/2025 16:38 GMT+7

Bí thư Thành ủy TP.HCM dừng dự án trên “đất vàng”: Hành trình nhiều năm tới khi ngừng triển khai

+ aA -
Nguyễn Tường Thứ hai, ngày 20/10/2025 16:38 GMT+7
Số phận của Dự án Khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội tại TP.HCM đã được định đoạt sau 9 năm nhà đầu tư được chấp thuận nhưng không triển khai dự án. Dự án “đất vàng” ven sông Sài Gòn này sẽ chuyển đổi thành công viên và không gian văn hóa, khép lại mục tiêu phát triển nhà ở quy mô lớn.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Dự án Khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội nằm tại một trong những khu “đất vàng” hiếm hoi ven sông Sài Gòn từng được kỳ vọng trở thành một khu đô thị phức hợp quy mô lớn tại quận 4 (cũ).

Tuy nhiên, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang mới đây cho biết Thường trực Thành ủy đã quyết định dừng triển khai dự án để chuyển đổi thành công viên và không gian văn hóa.

Bí thư Thành ủy TP.TPHCM Trần Lưu Quang chia sẻ về việc dừng Dự án khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội ngày 18/10/2025. Ảnh: Lê Giang

Quy mô dự án trước đây

Khu đất này có nguồn gốc là khu vực Bến Nhà Rồng - Khánh Hội (giáp quận 1 cũ), trước đây thuộc quản lý của Cảng Sài Gòn. Năm 2013, Bộ Giao thông Vận tải chấp thuận chủ trương cho Cảng Sài Gòn góp vốn cùng hai đối tác để thành lập pháp nhân mới triển khai dự án khu phức hợp. Trên cơ sở đó, Công ty Ngọc Viễn Đông được thành lập vào tháng 1/2014.

Về mặt quy hoạch, dự án đã được định hình từ trước khi có quyết định chấp thuận chủ đầu tư. Cụ thể, vào ngày 30/11/2015, UBND TP.HCM đã ban hành Quyết định số 6331/QĐ-UBND về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Tiểu khu Cảng quận 4, thuộc các phường 12, 13 và 18, quận 4. Đây là cơ sở pháp lý về quy hoạch chi tiết cho khu đất.

Cột mốc pháp lý quan trọng nhất là vào tháng 12/2016, khi UBND TP.HCM ban hành Quyết định số 6815/QĐ-UBND. Quyết định này chính thức chấp thuận cho Công ty Ngọc Viễn Đông là nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư Khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội.

Hình phối cảnh dự án tại vị trí được chấp thuận. Ảnh TL

Dự án có tổng diện tích khoảng 31,5 ha (bao gồm cả diện tích mặt đất và mặt nước). Quy mô đầu tư dự án gồm 3.116 căn hộ, 32 căn biệt thự, trung tâm thương mại, dịch vụ, hệ thống trường học (mẫu giáo, tiểu học, trung học cơ sở), trạm y tế và cơ sở hạ tầng kỹ thuật...

Kết thúc dự án bất động sản, mở rộng không gian văn hóa

Quyết định chấp thuận nhà đầu tư cuối năm 2016 có nêu trách nhiệm cho Công ty Ngọc Viễn Đông với nhiều trách nhiệm quan trọng. Thứ nhất, công ty có trách nhiệm tuân thủ và đáp ứng điều kiện đầu tư theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Thứ hai, công ty phải phối hợp với các cơ quan liên quan để thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng cho dự án theo đúng phương án đã được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận.

Thứ ba, một nghĩa vụ quan trọng là bàn giao đất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành. Trong trường hợp TP.HCM thực hiện đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và ranh lộ giới ảnh hưởng đến phạm vi dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm bàn giao phần diện tích thuộc ranh lộ giới mở rộng (nếu có) cho thành phố.

Tháng 8/2017, Cảng Sài Gòn đã tiến hành thủ tục bàn giao đất khu cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Công ty Ngọc Viễn Đông dự kiến triển khai dự án và tung sản phẩm ra thị trường vào năm 2018. Tuy nhiên, chủ đầu tư dự án đến nay vẫn chưa triển khai.

Việc dừng dự án này gắn liền với giá trị lịch sử của khu vực. Bến Nhà Rồng – nay là Bảo tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh TP.HCM – là cụm di tích kiến trúc nằm bên sông Sài Gòn, gắn với sự kiện ngày 5/6/1911 khi người thanh niên Nguyễn Tất Thành (sau này là Chủ tịch Hồ Chí Minh) rời Sài Gòn lên tàu Amiral Latouche Tréville của Pháp ra đi tìm đường cứu nước. Nơi này tiếp giáp với quận 1 cũ, cách phố đi bộ Nguyễn Huệ, bến Bạch Đằng vài trăm mét.

Khu đất làm Dự án khu phức hợp Bến Nhà Rồng - Khánh Hội. Ảnh: BT

Tại Hội nghị tổng kết 50 năm văn học - nghệ thuật TP.HCM ngày 18/10, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang cho biết, Thường trực Thành ủy đã quyết định dừng triển khai dự án Khu phức hợp Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội. Ông Trần Lưu Quang cho biết: “Hiện nay, chủ trương của Thường trực Thành ủy là không phát triển dự án nhà ở tại đây và sẽ phát triển Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, làm công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng các dịch vụ công cộng khác".

Về việc mở rộng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, theo Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh sẽ được mở rộng ở Bến Nhà Rồng. Phần còn lại của khu đất sẽ được quy hoạch thành công viên, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và phát triển các dịch vụ công cộng, không phát triển nhà ở.

Với việc dành lại “đất vàng” cho công viên và không gian văn hóa, TP.HCM chứng minh rằng phát triển không hoàn toàn đồng nghĩa với xây dựng mới mà khi cần thiết thì chọn để giữ lại điều đáng quý hơn.

Tại hội nghị trên, Bí thư Trần Lưu Quang cũng cho biết khu đất số 1 Lý Thái Tổ rộng 37.000 m2, nằm giữa ba mặt tiền đường Lý Thái Tổ - Hùng Vương - Trần Bình Trọng, đối diện ngã sáu Cộng Hòa, cũng sẽ được chuyển thành công viên. Thành phố dự kiến xây dựng tượng đài tưởng niệm người dân mất vì Covid-19 tại đây.

Tham khảo thêm

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD

“Ông lớn” bất động sản công nghiệp châu Âu “hé lộ” lý do chọn Việt Nam để rót vào 1 tỷ USD

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay đang nóng ở vàng nhẫn và nữ trang. Tại TP.HCM, tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiều người đã dậy từ 3-4h sáng, đến các tiệm vàng để chờ mua.

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

TP.HCM tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội đáp ứng gói vay 120.000 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội đáp ứng gói vay 120.000 tỷ đồng

Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM, 3 người tử vong

Chuyển động Sài Gòn
Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM, 3 người tử vong

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Dân sinh
Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Đọc thêm

Nhờ ai mà Lưu Diệc Phi lấy được vai Tiểu Long Nữ từ tay Tôn Phi Phi?
Đông Tây - Kim Cổ

Nhờ ai mà Lưu Diệc Phi lấy được vai Tiểu Long Nữ từ tay Tôn Phi Phi?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhờ người cha nuôi là tỷ phú, Lưu Diệc Phi đã dễ dàng lấy được vai Tiểu Long Nữ từ tay Tôn Phi Phi.

Trịnh Mỹ Anh được tặng vàng ngay tại sân bay, trước khi lên đường thi Miss Earth 2025
Văn hóa - Giải trí

Trịnh Mỹ Anh được tặng vàng ngay tại sân bay, trước khi lên đường thi Miss Earth 2025

Văn hóa - Giải trí

Sáng 20/10, người đẹp Trịnh Mỹ Anh đã có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất để lên đường tham dự cuộc thi Miss Earth 2025, diễn ra tại Philippines.

Các đại án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hiệp Phát vào báo cáo nhiệm kỳ của TANDTC, VKSNDTC
Tin tức

Các đại án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hiệp Phát vào báo cáo nhiệm kỳ của TANDTC, VKSNDTC

Tin tức

Theo Chánh án Toà án nhân dân tối cao Lê Minh Trí, việc xử lý nghiêm nhiều vụ án về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực như vụ án Nhật Cường, Việt Á, Tân Hiệp Phát... được dư luận đánh giá cao.

Ông Trump bất ngờ tuyên bố 'không muốn hủy diệt Trung Quốc', nhắc chuyện đời Chủ tịch Tập Cận Bình
Thế giới

Ông Trump bất ngờ tuyên bố "không muốn hủy diệt Trung Quốc", nhắc chuyện đời Chủ tịch Tập Cận Bình

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ hạ giọng trong cuộc đối đầu thương mại với Trung Quốc, nói rằng ông “không tìm cách hủy diệt Trung Quốc”. Ông Trump đồng thời dành những lời khen ngợi hiếm hoi cho Chủ tịch Tập Cận Bình, mô tả ông Tập là một người mạnh mẽ, có cuộc đời xứng đáng được làm thành một bộ phim tuyệt vời".

Bà Lê Thị Định quê Thái Bình-người từng được ăn cơm cùng Bác Hồ, được Bác khích lệ chống bạo lực gia đình
Nhà nông

Bà Lê Thị Định quê Thái Bình-người từng được ăn cơm cùng Bác Hồ, được Bác khích lệ chống bạo lực gia đình

Nhà nông

Bà Lê Thị Định sinh trưởng trong một gia đình nông dân giàu truyền thống yêu nước và cách mạng của dòng họ Phạm ở thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, một miền quê có bề dày truyền thống văn hiến thuộc huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Bà Lê Thị Định là người từng được nhiều lần gặp Bác Hồ và được Người trực tiếp cổ súy tinh thần chống bạo lực gia đình.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xã chỉ đạo 'nóng', huy động các trường nấu bổ sung suất ăn cho học sinh
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xã chỉ đạo "nóng", huy động các trường nấu bổ sung suất ăn cho học sinh

Xã hội

Trước việc hàng loạt phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ học sau vụ việc trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Trường tiểu học Cự Khê, chiều 20/11, ông Nguyễn Đăng Việt, Chủ tịch UBND xã Bình Minh cho biết, đã chỉ đạo các trường trên địa bàn hỗ trợ nấu và cung cấp suất ăn bán trú cho học sinh trong thời gian lựa chọn đơn vị mới theo quy định.

Lần đầu vào Top 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu: Vinamilk đã làm gì để vượt nhiều ông lớn Âu - Mỹ
Doanh nghiệp

Lần đầu vào Top 5% thương hiệu mạnh nhất toàn cầu: Vinamilk đã làm gì để vượt nhiều ông lớn Âu - Mỹ

Doanh nghiệp

Lần đầu tiên có chỉ số sức mạnh thương hiệu vượt ngưỡng 90 điểm – xếp hạng AAA+, Vinamilk được Brand Finance đánh giá có sức mạnh thương hiệu cao hơn cả top 3 thương hiệu sữa có giá trị cao nhất hành tinh và vào nhóm 5% thương hiệu mạnh nhất thế giới. Với dấu ấn nổi bật này, Vinamilk đã trở thành thương hiệu sữa đứng thứ 3 thế giới về sức mạnh thương hiệu và được mời tham gia chuyên mục spotlight toàn cầu của Brand Finance.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) khi gặp không khí lạnh sẽ nguy hiểm như thế nào?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) khi gặp không khí lạnh sẽ nguy hiểm như thế nào?

Nhà nông

Tin bão mới nhất hôm nay, theo ông Hoàng Phúc Lâm - Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bão số 12 (bão FENGSENG) sẽ đổ bộ đất liền vào ngày 23/10. Khi bão số 12 đổ bộ, điều đáng lo ngại nhất không phải là gió mà là mưa lớn kéo dài tại nhiều tỉnh thành.

Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền thanh toán, chủ nhà hàng đối diện án cao nhất 7 năm tù
Pháp luật

Dùng tài khoản cá nhân nhận tiền thanh toán, chủ nhà hàng đối diện án cao nhất 7 năm tù

Pháp luật

Thay vì chỉ dùng tài khoản của công ty, giám đốc cùng nhân viên nhà hàng còn lấy tài khoản cá nhân nhận tiền mỗi khi có khách hàng thanh toán nên bị cáo buộc che giấu hơn 23 tỷ đồng doanh thu trong 4 năm, qua đó trốn thuế hơn 2,4 tỷ đồng.

Chuyên gia dự báo thời điểm bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cảnh báo có nơi mưa 900mm
Nhà nông

Chuyên gia dự báo thời điểm bão số 12 (bão FENGSHEN) đổ bộ Đà Nẵng - Quảng Ngãi, cảnh báo có nơi mưa 900mm

Nhà nông

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bão số 12 (bão FENGSHEN) sẽ đổ bộ vào khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi trong khoảng ngày 23/10.

Thanh niên Hàn Quốc liều lĩnh gia nhập đường dây lừa đảo tại Campuchia vì tiền
Xã hội

Thanh niên Hàn Quốc liều lĩnh gia nhập đường dây lừa đảo tại Campuchia vì tiền

Xã hội

Nhiều thanh niên Hàn Quốc chấp nhận rủi ro phạm pháp, thậm chí bị bắt cóc, để tham gia các tổ chức lừa đảo tại Campuchia với mục tiêu kiếm hàng chục triệu won mỗi tháng.

Cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy: 10 ngày, CSGT TP.HCM xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm
Chuyển động Sài Gòn

Cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy: 10 ngày, CSGT TP.HCM xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm

Chuyển động Sài Gòn

Chỉ trong 10 ngày thực hiện cao điểm xử lý nồng độ cồn, ma túy, lực lượng CSGT Công an TP.HCM đã xử lý hơn 5.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

TP.HCM tăng tốc liên kết vùng, kết nối cung cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc liên kết vùng, kết nối cung cầu để đạt mục tiêu tăng trưởng

Chuyển động Sài Gòn

Với đa dạng các hoạt động, Chương trình Kết nối cung cầu giữa TP.HCM và các tỉnh, thành đặc biệt trong giai đoạn cuối năm sẽ góp phần giúp TP.HCM thực hiện mục tiêu tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa năm 2025 đạt trên 18%.

Ông Zelensky tuyên bố chiến tranh Ukraine có thể sắp kết thúc
Thế giới

Ông Zelensky tuyên bố chiến tranh Ukraine có thể sắp kết thúc

Thế giới

Gặp gỡ báo chí ngày 19/10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ám chỉ chiến tranh có thể sắp kết thúc, đồng thời đệ trình dự luật gia hạn thiết quân luật lên Quốc hội.

Lượng hồ sơ tuyển viên chức giáo dục lớn, Hà Nội lùi thời hạn công bố thí sinh đủ điều kiện
Xã hội

Lượng hồ sơ tuyển viên chức giáo dục lớn, Hà Nội lùi thời hạn công bố thí sinh đủ điều kiện

Xã hội

Do số lượng thí sinh nộp hồ thi tuyển viên chức giáo viên lớn, Sở GDĐT Hà Nội phải lùi thời gian công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện dự tuyển từ 17/10 đến 24/10.

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được chỉ định chức vụ Đảng
Tin tức

Hai Phó Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai được chỉ định chức vụ Đảng

Tin tức

Tỉnh ủy Đồng Nai vừa kiện toàn nhân sự chủ chốt khi chỉ định ông Thái Bảo giữ chức Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh và ông Võ Tấn Đức giữ chức Bí thư Đảng ủy UBND tỉnh Đồng Nai

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột
Chuyển động Sài Gòn

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

Chuyển động Sài Gòn

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM đang ảnh hưởng bởi hai xu hướng lớn: sự ổn định của kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) của ĐHQG-HCM và nguy cơ phương thức xét học bạ bị bãi bỏ.

Chính phủ sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp
Tin tức

Chính phủ sẽ tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp

Tin tức

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức Chính phủ tinh gọn, khoa học, kết thúc sứ mệnh lịch sử của cấp huyện. Nhiệm kỳ tới, Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức sắp xếp, tinh gọn bộ máy, chính quyền địa phương 2 cấp.

Nữ diễn viên phim “Mưa đỏ” lần đầu kể về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên phim “Mưa đỏ” lần đầu kể về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Thúy Hà của phim "Mưa đỏ" lần đầu chia sẻ về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, khiến chị kiệt quệ về sức lực lẫn tinh thần.

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN
Nhà nông

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Nhà nông

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu người dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN. Đầu giờ chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo các địa phương triển khai phương án ứng phó bão số 12, yêu cầu người dân dự trữ đủ lương thực ít nhất 3 ngày và chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có tình huống ngập sâu, sạt lở.

Phú Mỹ tung ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70
Doanh nghiệp

Phú Mỹ tung ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70

Doanh nghiệp

Ngày 17/10/2025, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cho biết ngay đầu quý IV đã đưa ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70. Sản phẩm này tiếp nối thành công của Hữu cơ Phú Mỹ Organic 60, vốn đã ra mắt trong quý II/2025 và nhanh chóng chiếm được niềm tin của thị trường cũng như bà con nông dân nhờ chất lượng vượt trội.

Tây Ninh cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tham vọng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Đông Nam Á
Nhà nông

Tây Ninh cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tham vọng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Đông Nam Á

Nhà nông

Sau sáp nhập với tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh mới, có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi. Vì vậy, Tây Ninh cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp lớn như De Heus, Hùng Nhơn đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi công nghệ cao, sớm đưa vào vận hành.

TP.HCM đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc xe điện vào năm 2030
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc xe điện vào năm 2030

Chuyển động Sài Gòn

Lưới điện do Tổng công ty Điện lực thành phố quản lý, vận hành, luôn đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc phương tiện giao thông, theo từng kịch bản đã được xây dựng.

Cổ phiếu bất động sản cũng lâm cảnh bán tháo trong phiên thị trường chứng khoán 'bay' gần 100 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản cũng lâm cảnh bán tháo trong phiên thị trường chứng khoán "bay" gần 100 điểm

Nhà đất

Phiên giao dịch đầu tuần 20/10 khép lại trong sắc “xanh lơ” khi nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt lao dốc, 40 mã giảm sàn, không mã nào tăng trần. Tâm lý hoảng loạn bao trùm khi VN-Index “rơi tự do” gần 95 điểm.

Áp lực bán tháo 'thổi bay' gần 95 điểm của VN-Index
Kinh tế

Áp lực bán tháo "thổi bay" gần 95 điểm của VN-Index

Kinh tế

Dưới áp lực bán tháo trong những phút cuối khiến 150 mã giảm kịch biên độ, kéo theo VN-Index mất hơn 94 điểm. Đây là phiên giảm điểm kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam từ trước đến nay.

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?
Thể thao

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?

Thể thao

Sau lễ bốc thăm SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia đã có những chia sẻ khi đội bóng của ông nằm cùng bảng đấu với U22 Việt Nam và U22 Lào.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) bao giờ đạt cường độ cực đại, cảnh báo mưa cực lớn ở những tỉnh này?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) bao giờ đạt cường độ cực đại, cảnh báo mưa cực lớn ở những tỉnh này?
4

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão FENGSHEN) và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi lượng mưa trên 900mm.

Lọt danh sách chậm đóng BHXH tháng 9/2025, Thiết bị công nghệ Y tế Việt kinh doanh ra sao?
Kinh tế

Lọt danh sách chậm đóng BHXH tháng 9/2025, Thiết bị công nghệ Y tế Việt kinh doanh ra sao?

Kinh tế

Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Y tế Việt bị Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội “nhắc tên” chậm đóng BHXH với số tiền chậm đóng gần 377,8 triệu đồng.

Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước
Tin tức

Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước

Tin tức

Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

4

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng