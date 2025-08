Men theo con đường bê tông nhỏ, chúng tôi không khỏi ấn tượng trước hai vườn ổi Đài Loan rộng hơn 4 sào đang vào kỳ thu hoạch của gia đình anh Lâm Văn Nghiệp. Từng hàng ổi thẳng tắp, cành lá sum suê, trĩu nặng những trái ổi được bọc kỹ càng trong túi xốp trắng muốt, hứa hẹn một mùa vụ bội thu.

Vườn ổi Đài Loan của anh Lâm Văn Nghiệp ở tổ 20, phường Mỹ Lâm, tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Phạm Hoài.

Trò chuyện với chúng tôi, anh Nghiệp không giấu được niềm vui trên khuôn mặt rám nắng. Anh cho hay, trước đây, cũng trên mảnh đất này, gia đình anh chỉ trông chờ vào cây lúa.

"Đất ở đây chỉ cấy được một vụ, còn vụ tiếp theo thì thiếu nước nên không thể gieo cấy. Mà trồng lúa thì vất vả, năng suất cũng chẳng đáng là bao, nếu chăm sóc tốt mỗi sào cũng chỉ được khoảng 1,5 tạ thóc. Tính ra, hiệu quả kinh tế rất thấp", anh Nghiệp nói.

Nhận thấy việc bám trụ với cây lúa không thể giúp kinh tế gia đình khá lên, trong khi nhiều hộ dân trong vùng đã bắt đầu chuyển đổi sang trồng cây ăn quả và cho hiệu quả kinh tế tốt, anh Nghiệp đã trăn trở rất nhiều. Cơ duyên đến khi anh được Hội Nông dân phường tạo điều kiện tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Tại đây, anh được tiếp cận với mô hình trồng ổi Đài Loan, một giống cây phù hợp với thổ nhưỡng địa phương và có giá trị kinh tế cao.

"Sau khi đi tập huấn về, được các cán bộ nông nghiệp hướng dẫn tận tình về kỹ thuật trồng và chăm sóc, tôi thấy mô hình này rất khả thi. Vậy là tôi quyết định chuyển toàn bộ ruộng lúa để trồng ổi", anh Nghiệp chia sẻ.

Từ năm thứ 3 đến năm thứ 5, cây ổi cho sản lượng quả vượt trội. Vào thời điểm cao nhất, cứ một tuần gia đình anh Nghiệp thu được từ 6 đến 7 tạ ổi. Ảnh: Phạm Hoài.

5 năm trước, anh bắt đầu hành trình mới trên mảnh đất cũ. Nhờ chọn giống cây chiết cành chất lượng, chỉ sau khoảng 8-9 tháng, vườn ổi đã bắt đầu cho quả bói.

Tuy nhiên, với tầm nhìn của một người làm nông nghiệp bài bản, anh Nghiệp đã không vội thu hoạch.

Anh giải thích: "Năm đầu tiên, cây ra bao nhiêu quả tôi đều vặt bỏ hết. Mình phải hy sinh lứa quả đầu để dồn sức nuôi cây, giúp cây phát triển bộ rễ và khung tán khỏe mạnh. Cây có khỏe thì những năm sau mới cho năng suất cao và ổn định được".

Quả thực, sự đầu tư của anh đã được đền đáp xứng đáng. Từ năm thứ hai, vườn ổi bắt đầu cho thu hoạch. Đặc biệt, từ năm thứ 3 đến năm thứ 5, cây ổi bước vào giai đoạn phát triển mạnh, cho sản lượng quả vượt trội.

"Vào thời điểm cao nhất, cứ một tuần gia đình tôi thu được từ 6 đến 7 tạ ổi. Quả to, đều, mã đẹp nên thương lái rất ưa chuộng", anh Nghiệp phấn khởi khoe.

Để có được thành quả đó, anh Nghiệp đã đúc kết được cho mình một quy trình chăm sóc khoa học, chủ yếu theo hướng hữu cơ để đảm bảo chất lượng và an toàn cho người tiêu dùng.

Anh cho biết, sau mỗi lứa thu hoạch khoảng 45 ngày, anh sẽ tiến hành bón phân để cây phục hồi và chuẩn bị cho lứa quả tiếp theo.

Kỹ thuật quan trọng nhất, theo anh Nghiệp, chính là việc bọc quả. "Khi quả non được khoảng 35 đến 45 ngày tuổi, to bằng ngón tay cái là tôi bắt đầu bọc. Việc này tuy tốn công nhưng mang lại lợi ích kép.

Nó vừa giúp phòng ngừa sâu bệnh, đặc biệt là ruồi vàng đục quả, vừa bảo vệ trái khỏi sương gió, giúp quả có mẫu mã sáng đẹp, bóng bẩy hơn, bán được giá cao hơn", anh Nghiệp chia sẻ kinh nghiệm.

Theo anh Nghiệp, so với trồng lúa 1 vụ, thu nhập từ trồng ổi cao hơn gấp 5-6 lần. Ảnh: Phạm Hoài.

Trong quá trình canh tác, vườn ổi cũng không tránh khỏi một số loại sâu bệnh như sâu cuốn lá hay rệp.

Khi phát hiện, anh Nghiệp chủ động phun thuốc phòng trừ ngay. Tuy nhiên, anh luôn tuân thủ một nguyên tắc vàng: "Trước khi phun thuốc, tôi phải thu hoạch sạch lứa quả cũ trên cây để tránh thuốc dính vào quả. Đồng thời, tuyệt đối không sử dụng bất kỳ loại thuốc bảo vệ thực vật hay phân bón hóa học nào trong vòng ít nhất 7 ngày trước kỳ thu hoạch tiếp theo".

Nói về hiệu quả kinh tế, anh Nghiệp làm một phép so sánh đơn giản: "So với trồng lúa, trồng ổi cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp 5 đến 6 lần trên cùng một đơn vị diện tích". Dù giá cả thị trường có biến động, như năm ngoái giá ổi tại vườn lên tới 20.000 đồng/kg, năm nay do ảnh hưởng chung nên giá dao động từ 5.000 – 7.000 đồng/kg, nhưng với sản lượng ổn định, gia đình anh vẫn có nguồn thu nhập tốt hơn nhiều so với làm nông nghiệp truyền thống.

Mô hình chuyển đổi từ đất lúa kém hiệu quả sang trồng ổi Đài Loan của anh Lâm Văn Nghiệp là một minh chứng sống động cho tư duy nông nghiệp hiện đại "dám nghĩ, dám làm" và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Câu chuyện của anh đã và đang truyền cảm hứng cho nhiều nông dân khác tại phường Mỹ Lâm mạnh dạn tìm hướng đi mới để nâng cao giá trị trên chính mảnh đất quê hương.