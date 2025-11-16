Bộ Nông nghiệp và Môi trường thông tin về chuyển đổi đất lúa sang đất ở

Chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở: Cần hiểu rõ quy trình và pháp lý

Trong bối cảnh phát triển đô thị và nông thôn, nhu cầu chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở ngày càng gia tăng. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hàng năm cả nước có hàng chục nghìn hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp, trong đó chủ yếu là đất trồng lúa, sang đất ở nông thôn. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy nhiều người dân vẫn bỡ ngỡ về quy trình, thẩm quyền và điều kiện pháp lý.



Chẳng hạn như trên Cổng thông tin Chính phủ, bà N.T.T tại An Giang. Bà N.T.T muốn chuyển 81,7 m2 đất trồng lúa sang đất ở nông thôn và đã thực hiện thủ tục trích đo. Bà thắc mắc liệu thửa đất của mình có thuộc trường hợp quy định tại Luật Đất đai 2024 hay không, nếu không thì trình tự thủ tục sẽ được thực hiện ra sao?

Trong bối cảnh phát triển đô thị và nông thôn, nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất ngày càng lớn. Ảnh: Trung Nguyên

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong Điều 116 Luật Đất đai 2024 quy định việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp trong khu dân cư hoặc trong thửa đất có đất ở, cũng như chuyển đổi các loại đất phi nông nghiệp không phải đất ở sang đất ở, cần dựa trên quy hoạch sử dụng đất được cấp huyện phê duyệt hoặc các quy hoạch chung, phân khu được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Để xác định thửa đất của bà N.T.T có thuộc trường hợp này hay không, Bộ khuyến nghị người dân gửi văn bản kèm hồ sơ, tài liệu liên quan đến cơ quan quản lý đất đai tại địa phương để được hướng dẫn theo thẩm quyền.

Trong trường hợp thửa đất không thuộc quy định, việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa sang đất ở sẽ được thực hiện theo Luật Đất đai 2024 và kết hợp Nghị định 151 về phân cấp thẩm quyền quản lý đất đai.

Bộ nêu rõ, thửa đất của bà N.T.T thuộc một trong các trường hợp phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép. Thẩm quyền quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thuộc Chủ tịch UBND cấp xã.

Qua khảo sát tại một số địa phương, nhiều hộ gia đình vẫn gặp khó khăn trong việc chuẩn bị hồ sơ và nắm rõ thẩm quyền khi thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở. Các chuyên gia pháp lý nhận định, việc chuẩn bị đầy đủ hồ sơ là cần thiết, nhưng người dân cũng cần lưu ý đến diện tích và vị trí thửa đất, bởi không phải mọi diện tích đất nông nghiệp đều đủ điều kiện chuyển sang đất ở.

Những thửa đất nằm trong vùng quy hoạch bảo vệ nông nghiệp, đất lúa hai vụ hoặc có hạn chế sử dụng theo quy định pháp luật sẽ không được phép chuyển đổi. Bên cạnh đó, người dân cần cân nhắc các nghĩa vụ tài chính phát sinh, bao gồm các khoản phí và thuế liên quan đến chuyển mục đích sử dụng đất, được tính dựa trên diện tích và giá trị thửa đất. Thêm vào đó, việc chuyển đổi phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, và nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc sai thẩm quyền, quyết định cấp phép có thể bị từ chối.

Những thửa đất nằm trong vùng quy hoạch bảo vệ nông nghiệp, đất lúa hai vụ hoặc có hạn chế sử dụng sẽ không được phép chuyển đổi. Ảnh: Trung Nguyên.

Câu chuyện tại An Giang phản ánh thực trạng chung ở nhiều địa phương: Việc chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở không chỉ là một thủ tục hành chính đơn thuần mà còn liên quan trực tiếp đến quy hoạch, pháp lý và quyền lợi lâu dài của người dân. Nắm vững các quy định pháp luật và chuẩn bị hồ sơ đầy đủ sẽ giúp giảm thiểu rủi ro, đảm bảo quyền sử dụng đất hợp pháp, đồng thời góp phần quản lý đất đai một cách bền vững.

Hiện nay, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tiếp tục hoàn thiện hệ thống thủ tục hành chính để các hộ dân có thể thực hiện chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở một cách thuận tiện, minh bạch và nhanh chóng, hướng tới việc quản lý đất đai hiệu quả và phát triển đô thị nông thôn đồng bộ.