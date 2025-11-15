Đề xuất quy hoạch 1/500 trở thành “giấy thông hành” về cấp phép xây dựng cho dự án nhà ở xã hội

Đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho dự án nhà ở xã hội đã duyệt quy hoạch 1/500

Cuộc họp của Hội đồng thẩm định độc lập về dự thảo Nghị quyết cơ chế đặc thù tháo gỡ vướng mắc pháp lý cho phát triển nhà ở xã hội mới đây đã thu hút sự chú ý đặc biệt khi xuất hiện đề xuất miễn giấy phép xây dựng cho các dự án nhà ở xã hội đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500.

Theo Bộ Xây dựng, dự thảo bổ sung loạt cơ chế nhằm “mở khóa” cho những dự án nhà ở xã hội hình thành trên quỹ đất chưa có hoặc chưa phù hợp các loại quy hoạch hiện hành. UBND cấp tỉnh sẽ giao các sở ngành liên quan đánh giá nhu cầu nhà ở xã hội, khả năng đáp ứng hạ tầng và đề xuất chỉ tiêu quy hoạch làm cơ sở xem xét chủ trương đầu tư.

Sau khi chủ trương đầu tư được chấp thuận, doanh nghiệp bắt buộc lập và trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc tổng mặt bằng. Đây cũng chính là điểm mấu chốt của dự thảo lần này: Một khi dự án nhà ở xã hội đã có quy hoạch 1/500, cơ quan quản lý sẽ xem như đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng, tương tự nhiều loại công trình theo quy định tại Luật Đường sắt.

Đề xuất biến quy hoạch 1/500 thành căn cứ miễn phép xây dựng cho dự án nhà ở xã hội.

Tại phiên họp, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) nhấn mạnh: “Không thể có công trình xây dựng nếu không có quy hoạch 1/500, trừ một số công trình đơn lẻ theo thiết kế mẫu. Khi dự án nhà ở xã hội được phê duyệt 1/500, điều đó đồng nghĩa xác nhận luôn việc miễn giấy phép xây dựng.” Ông cho rằng đây là bước tiến quan trọng giúp rút ngắn thủ tục, giảm độ trễ dự án và gia tăng nguồn cung.

Song song với cơ chế này, dự thảo cũng quy định về phần thương mại trong dự án nhà ở xã hội. Chủ đầu tư được phép dành tối đa 20% diện tích đất ở để xây nhà thương mại, nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo bảng giá và hệ số điều chỉnh của địa phương. Nếu không tách quỹ đất, doanh nghiệp có thể sử dụng tối đa 20% diện tích sàn để làm dịch vụ - thương mại, ngoại trừ các không gian tiện ích cộng đồng.

Cũng tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú khẳng định, mặc dù Nghị quyết 201 về nhà ở xã hội đã ban hành, nhưng thực tế phát sinh nhiều khó khăn, vướng mắc vượt ngoài thẩm quyền điều hành của Chính phủ. Vì vậy, việc xây dựng một Nghị quyết mới theo cơ chế Nghị quyết 206 là cần thiết.

“Phạm vi điều chỉnh phải bám nguyên tắc chỉ tập trung vào các nội dung thực sự vướng mắc thuộc thẩm quyền Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội, không bao gồm vấn đề thuộc điều hành thường xuyên của Chính phủ, Thủ tướng”, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tú nhấn mạnh.





