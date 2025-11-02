Bộ trưởng Trần Đức Thắng cam kết đồng hành với người nông dân, HTX, doanh nghiệp, kiến tạo nền nông nghiệp vững mạnh

Sáng 2/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới. Diễn đàn do Báo Nông thôn Ngày nay/điện tử Dân Việt được giao tổ chức thực hiện.



Bộ trưởng Trần Đức Thắng bày tỏ vui mừng được cùng đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đồng chủ trì Diễn đàn hôm nay - một diễn đàn mang ý nghĩa đặc biệt: “Lắng nghe nông dân nói” - để chúng ta cùng nhìn lại, cùng lắng nghe, và cùng hành động vì mục tiêu chung là nâng tầm vai trò, vị thế, thu nhập và đời sống của người nông dân Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Sáng 2/11, tại Hà Nội, đã diễn ra Diễn đàn Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Lắng nghe nông dân nói, với chủ đề: Đồng hành cùng nông dân bước vào kỷ nguyên mới. Ảnh: Phạm Hưng

Tư lệnh ngành nông nghiệp và môi trường cho biết, tại buổi gặp mặt với 95 nông dân Việt Nam xuất sắc, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh một tư tưởng rất sâu sắc: “Phải đặt người nông dân ở vị trí trung tâm trong toàn bộ tiến trình phát triển, tạo điều kiện để nông dân làm chủ, liên kết, làm giàu chính đáng. Từ mỗi cánh đồng, ta nâng tầm thương hiệu quốc gia; từ mỗi làng quê, ta xây dựng một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.”

Thông điệp ấy không chỉ là tình cảm của Đảng dành cho nông dân, mà là kim chỉ nam hành động của ngành nông nghiệp và môi trường trong giai đoạn tới. Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho hay, Bộ luôn xác định, muốn phát triển nông nghiệp hiện đại, sinh thái, bền vững, thì trước hết phải làm cho người nông dân hạnh phúc, có thu nhập tốt và có vị thế xã hội xứng đáng.

Thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, nhằm hướng tới một nền nông nghiệp xanh, hiện đại, hiệu quả và nhân văn. Cụ thể:

Hoàn thiện thể chế, chính sách nông nghiệp – nông thôn minh bạch, hiệu quả; đẩy mạnh cắt giảm thủ tục hành chính, mở rộng dịch vụ công trực tuyến toàn trình, tạo môi trường thuận lợi, thông thoáng cho người dân và doanh nghiệp.

Phân cấp, phân quyền mạnh mẽ, trao quyền chủ động cho địa phương và cộng đồng nông thôn trong xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo và phát triển sinh kế bền vững.

Tại Diễn đàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội NDVN Lương Quốc Đoàn tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng vừa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Ảnh: Phạm Hưng

Đổi mới thể chế và phát triển kinh tế hợp tác, lấy hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân làm trung tâm của chuỗi giá trị nông sản quốc gia.

Chuyển đổi mô hình tăng trưởng xanh, kinh tế tuần hoàn, phát thải thấp, với Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long là bước khởi đầu quan trọng, hướng tới kinh tế carbon và nông nghiệp sinh thái.

Phát triển “người nông dân chuyên nghiệp” - có khát vọng làm giàu chính đáng; gắn đào tạo nghề với chuyển đổi số, khoa học.

Đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, xây dựng cơ sở dữ liệu vùng nguyên liệu, mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc và thị trường trực tuyến đồng thời bảo vệ môi trường nông nghiệp - nông thôn, hướng tới nông thôn xanh, văn minh, an ninh, nghĩa tình và đáng sống.

"Bộ Nông nghiệp và Môi trường tin rằng mọi chính sách, dù hay đến đâu, chỉ thực sự có ý nghĩa khi được bắt nguồn từ thực tiễn đời sống của người dân, từ tiếng nói chân thành của nông dân và doanh nghiệp, hợp tác xã trong nông nghiệp", Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng phát biểu tại Diễn đàn. Ảnh: Phạm Hưng

Tại Diễn đàn, Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định sẽ lắng nghe toàn bộ ý kiến của bà con, tổng hợp và chuyển hóa thành giải pháp cụ thể, chính sách thực tiễn; khơi dậy mọi tiềm năng của nông dân và kinh tế tư nhân nông thôn.

Phối hợp chặt chẽ với Hội Nông dân Việt Nam trong xây dựng những người nông dân chuyên nghiệp - nông dân số - nông dân xanh.

Đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà khoa học và chính quyền cơ sở trong việc thúc đẩy liên kết đa chủ thể, gắn kết sản xuất – tri thức – thị trường – cộng đồng – an ninh nông thôn, hướng tới phát triển nông nghiệp toàn diện và bền vững.

Bộ trưởng Trần Đức Thắng khẳng định: "Sứ mệnh của ngành nông nghiệp hôm nay không chỉ là đảm bảo an ninh lương thực, mà còn là kiến tạo hạnh phúc, thịnh vượng và văn minh cho nông thôn Việt Nam".

Bộ Nông nghiệp và Môi trường cam kết sẽ luôn đồng hành cùng người nông dân, cùng hợp tác xã và doanh nghiệp, để nông dân Việt Nam không chỉ sản xuất giỏi, mà còn làm chủ công nghệ, làm chủ thị trường và làm chủ tương lai của chính mình, kiến tạo một nền nông nghiệp vững mạnh, một nông thôn đáng sống và một cộng đồng nông dân tự tin, tự lực, tự cường.

Chính vì vậy, Bộ trưởng Trần Đức Thắng cho rằng, Diễn đàn hôm nay không phải là nơi tổng kết thành tựu, mà là diễn đàn đối thoại cởi mở, nơi Bộ được nghe thật nhiều, thật thẳng thắn từ bà con nông dân, cán bộ Hội, doanh nghiệp, hợp tác xã về những khó khăn, rào cản, bất cập trong thể chế, đất đai, tín dụng, thị trường, đào tạo và cả khát vọng vươn lên làm chủ.