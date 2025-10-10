Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội thanh tra, kiểm soát giá nhà ở xã hội

Bộ Xây dựng kiểm tra 4 dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có đoàn công tác kiểm tra 4 dự án nhà ở xã hội gồm: Dự án nhà ở xã hội NO1 khu đô thị mới Hạ Đình; Tòa nhà CT3 khu đô thị mới Kim Chung; Dự án nhà ở xã hội tại các ô đất CT-01+CT-02, CT-05, CT-06, CT-07 khu đô thị mới Thanh Lâm, Đại Thịnh 2 và Tòa nhà CT1, CT2, CT3 thuộc dự án nhà ở xã hội Thượng Thanh, phường Việt Hưng.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh đề nghị TP. Hà Nội cho thanh tra, kiểm tra giá nhà ở xã hội bởi giá căn hộ loại này đang có hiện tượng bị đẩy lên cao kỷ lục.

Phối cảnh khu đô thị mới Thanh Lâm - Đại Thịnh 2.

Từ cuối năm 2024 đến nay, hàng loạt dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội được khởi công, tuy nhiên giá bán lại có xu hướng tăng mạnh. Mức cao nhất hiện nay là khu nhà ở xã hội Thượng Thanh (tên thương mại Rice City Long Châu) với giá 29,4 triệu đồng/m2 (đã gồm VAT, chưa tính phí bảo trì) mở bán từ 1/10. Người mua phải chi 940 triệu đến 2 tỷ đồng, tùy diện tích.

Kỷ lục trước đó thuộc về dự án nhà ở xã hội ở Hạ Đình, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì (cũ) có giá bán tạm tính là 25 triệu đồng/m2.

Hồi tháng 3/2023, dự án nhà ở xã hội NHS Trung Văn tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (cũ) ghi nhận mức giá mở bán cao nhất khi đó với hơn 19,5 triệu đồng/m2 (đã bao gồm thuế giá trị gia tăng).

Giai đoạn trước năm 2023, mức giá bán nhà ở xã hội tại TP. Hà Nội dao động từ 13 - 17 triệu đồng/m2.

“Cần căn hộ đúng giá trị thực để bán cho người dân đúng nghĩa theo nhu cầu ở thực, quyết tâm không để thụt lùi kế hoạch năm 2025”, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sinh chỉ đạo.

Hà Nội đạt 94% mục tiêu nhà ở xã hội

Tại buổi làm việc, đại diện Sở Xây dựng Hà Nội đã báo cáo với Bộ Xây dựng chi tiết về kết quả phát triển nhà ở xã hội năm 2025. Đến nay, Hà Nội có 1 dự án đã hoàn thành với khoảng 1.340 căn hộ; 5 dự án đủ điều kiện cung ứng ra thị trường với 4.635 căn hộ. Như vậy với 11.334 căn giai đoạn 2021 - 2024 thì lũy kế giai đoạn 2021 - 2025, số lượng căn đủ điều kiện cung ứng ra thị trường là 16 dự án với 17.309 căn hộ.

Bên cạnh đó, có 6 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai đầu tư xây dựng, với 4.463 căn hộ; 2 dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội được UBND TP. Hà Nội quyết định giao chủ đầu tư với tổng quy mô sử dụng đất 5,75 ha, tương ứng 2.166 căn hộ...

Ngoài ra còn một số hồ sơ khác đang đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư xây dựng nhà ở xã hội theo quy định. Trong đó, đã báo cáo thẩm định 29 dự án với tổng quy mô sử dụng đất 69,85 ha, khoảng 28.300 căn hộ.

Theo ông Hà Quang Hưng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, hiện, các công trình đạt tiến độ hoàn thành phần thô và cất nóc gồm dự án nhà ở xã hội dành cho chiến sỹ Bộ Công an tại Cổ Nhuế đạt 1.340 căn; dự án nhà ở xã hội Kim Hoa tại Mê Linh đạt 720 căn; dự án nhà ở xã hội CT3, CT4 KĐT mới Kim Chung tại Đông Anh đạt 1.104 căn; dự án nhà ở xã hội tại Uy Nỗ, Đông Anh đạt 466 căn; dự án nhà ở xã hội Thanh Lâm Đại Thịnh tại Mê Linh đạt 760 căn. Tổng cộng đạt 4.390 căn, đạt 94% kế hoạch đề ra.

Theo đề án phát triển ít nhất 1 triệu căn nhà xã hội, Hà Nội được giao làm 56.200 căn đến hết năm 2030 - thuộc nhóm cao nhất cả nước. Chỉ tiêu phải hoàn thành giai đoạn 2025 - 2030 là 44.866 căn, riêng trong năm 2025 thủ đô cần hoàn thành 4.670 căn.