Trong những năm gần đây, các vụ tấn công của cá heo tại các bãi biển ở tỉnh Fukui, Nhật Bản đã tăng mạnh, khiến dư luận và các cơ quan chức năng lo ngại. Tính từ năm 2022, số lượng các vụ việc liên quan đến cá heo mũi chai Ấn Độ - Thái Bình Dương tại khu vực này đã gia tăng đáng kể, nhiều trường hợp người dân bị thương.



Cá heo tấn công người tại Nhật Bản

Theo báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát biển Tsuruga, tính đến ngày 20/8/2024, đã có 18 người bị thương trong mùa hè này do cá heo tấn công tại các bãi biển ở tỉnh Fukui. Đáng chú ý, một học sinh tiểu học đã bị cá heo cắn vào ngón tay, phải khâu 20 đến 30 mũi và mất một tháng để hồi phục. Đây là một trong những trường hợp nghiêm trọng nhất được ghi nhận.

Một tấm biển cảnh báo cá heo tấn công người tại bãi biển Nhật Bản. Ảnh: Japan Today.

Số lượng các vụ tấn công trong năm nay đã tăng đột biến so với hai năm trước đó. Theo số liệu từ cảnh sát biển, năm 2022 chỉ có một người bị thương do cá heo tấn công, con số này tăng lên năm người trong năm 2023 và tiếp tục tăng mạnh trong năm 2024. Vụ việc gần đây nhất xảy ra vào ngày 19/8, khi một người đàn ông 50 tuổi bị cá heo cắn vào cả hai tay trong lúc đang bơi ngoài khơi đảo Mizushima ở Tsuruga. Đây là sự cố thứ hai liên tiếp xảy ra tại bãi biển này chỉ trong vòng hai ngày.

Ngoài ra, vào ngày 13/8, một người đàn ông 40 tuổi khác cũng bị thương nhẹ sau khi bị cá heo cắn vào ngón tay cái bên phải và bàn chân trái tại bãi biển Shiraki, Tsuruga. Những sự cố liên tiếp này đã làm dấy lên lo ngại về an toàn cho người dân và du khách tại các bãi biển trong khu vực.

Tadamichi Morisaka, giáo sư chuyên nghiên cứu về cá voi tại Đại học Mie, cho biết rằng, đặc điểm vây lưng của một con cá heo được phát hiện tại cùng bãi biển vài ngày trước các sự cố khớp với đặc điểm của một con cá heo dài 2,5 mét đã được quan sát ngoài khơi tỉnh Fukui từ năm ngoái. Ông cho rằng, cá heo này có thể đang tìm kiếm sự tương tác với con người và điều này có thể dẫn đến hành vi hung hăng.

Mặc dù cá heo trong các bể nuôi thường có xu hướng hình thành mối quan hệ gần gũi với con người, nhưng sự tương tác thường xuyên với con người trong môi trường tự nhiên có thể khiến chúng cố gắng khẳng định sự thống trị thông qua các hành vi như cắn và húc. Giáo sư Morisaka khuyến cáo rằng, trong những tình huống như vậy, người dân nên "tránh xa con cá heo ngay lập tức" để tránh bị thương.

Ryoichi Matsubara, giám đốc Thủy cung Echizen Matsushima ở Sakai, tỉnh Fukui, cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ tiếp xúc với cá heo hoang dã. Ông nhấn mạnh rằng, một số loài cá heo có thể lớn hơn cả gấu và "việc tiếp xúc với chúng có thể rất nguy hiểm. Khi một tai nạn chết người xảy ra thì đã quá muộn".

Mặc dù việc bắt giữ cá heo hoang dã bị cấm theo quy định của chính phủ Nhật Bản, nhưng chính quyền địa phương đang triển khai các biện pháp để giảm thiểu nguy cơ tấn công. Một số bãi biển đã bắt đầu lắp đặt các thiết bị phát sóng siêu âm nhằm ngăn chặn cá heo tiếp cận khu vực bơi lội. Đồng thời, người bơi lội được cảnh báo rời khỏi nước ngay lập tức nếu gặp phải cá heo.

Những biện pháp này hy vọng sẽ giúp giảm thiểu số vụ tấn công và bảo vệ an toàn cho người dân cũng như du khách tại các bãi biển của tỉnh Fukui. Tuy nhiên, việc nâng cao nhận thức cộng đồng và tuân thủ các cảnh báo của chính quyền vẫn là yếu tố then chốt để đảm bảo an toàn trước các nguy cơ từ cá heo hoang dã.