Vì sao rapper Negav bị chỉ trích dữ dội sau gần một năm xảy ra scandal?
Sau gần một năm xảy ra những lùm xùm về phát ngôn, rapper Negav vẫn bị công chúng phản đối khi trở lại trong một sự kiện quảng bá.
Mùa nước nổi là mùa mưu sinh của bà con vùng sông nước.
Các sản vật mùa nước nổi mang lại như: cá, tôm, cua, ốc, bông súng, bông điên điển.
Nước bắt đầu tràn đồng, là thời điểm quan trọng để người dân mưu sinh.
Tại xã Nhơn Hội, khi bắt đầu nước tràn đồng là người dân bắt đầu đặt dớn.
Thường mỗi ngày dỡ dớn 1 lần (người dân có thể xuất phát vào lúc 0 giờ hoặc 1 giờ, tùy theo nơi cánh đồng đặt dớn, làm sao để khi về tới chợ cá vẫn còn tươi sống).
Mỗi ngày người dân đánh bắt được khoảng 70-90kg cá các loại, trong đó chủ yếu là cá linh non.
Năm nay nước đầu nguồn về sớm hơn năm ngoái, nguồn lợi thủy sản dồi dào, người dân phấn khởi.
Chợ cá đồng, thuộc ấp Phú Thuận, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang.
Chợ này chỉ họp vào mùa nước nổi (từ tháng 6 đến tháng 11).
Chợ họp từ 5 giờ và kết thúc vào khoảng 10 giờ.
Đầu mùa cá linh non có giá khoảng 100.000 đồng/kg, thời điểm này chỉ có từ 20.000-25.000 đồng/kg.
Mỗi tiểu thương có thể thu mua khoảng 1 tấn cá mỗi ngày
Cá chạch đồng.
Mùa nước nổi không chỉ mang lại nhiều sản vật cho người dân, mà còn mang phù sa cho đồng ruộng
Nhằm đa dạng hình thức phát triển kinh tế cho người dân địa phương, Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đăk Song, tỉnh Đắk Nông (trước thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện, sáp nhập tỉnh) phối hợp Trung tâm Dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp huyện, Viện nghiên cứu nuôi trồng thủy sản 1, triển khai thí điểm mô hình chuyển giao công nghệ nuôi thương phẩm cá chép V1 chuyển giòn cho người dân xã Nam Bình.