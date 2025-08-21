Buổi sáng sớm là lúc không khí nhộn nhịp, người dân tất bật cho việc đánh bắt, thu hoạch các sản vật mùa nước nổi.

Mùa nước nổi là mùa mưu sinh của bà con vùng sông nước.

Các sản vật mùa nước nổi mang lại như: cá, tôm, cua, ốc, bông súng, bông điên điển.

Nước bắt đầu tràn đồng, là thời điểm quan trọng để người dân mưu sinh.

Tại xã Nhơn Hội, khi bắt đầu nước tràn đồng là người dân bắt đầu đặt dớn.

Thường mỗi ngày dỡ dớn 1 lần (người dân có thể xuất phát vào lúc 0 giờ hoặc 1 giờ, tùy theo nơi cánh đồng đặt dớn, làm sao để khi về tới chợ cá vẫn còn tươi sống).

Mỗi ngày người dân đánh bắt được khoảng 70-90kg cá các loại, trong đó chủ yếu là cá linh non.

Năm nay nước đầu nguồn về sớm hơn năm ngoái, nguồn lợi thủy sản dồi dào, người dân phấn khởi.

Chợ cá đồng, thuộc ấp Phú Thuận, xã Nhơn Hội, tỉnh An Giang.

Chợ này chỉ họp vào mùa nước nổi (từ tháng 6 đến tháng 11).

Chợ họp từ 5 giờ và kết thúc vào khoảng 10 giờ.

Đầu mùa cá linh non có giá khoảng 100.000 đồng/kg, thời điểm này chỉ có từ 20.000-25.000 đồng/kg.

Mỗi tiểu thương có thể thu mua khoảng 1 tấn cá mỗi ngày



Cá chạch đồng.

Mùa nước nổi không chỉ mang lại nhiều sản vật cho người dân, mà còn mang phù sa cho đồng ruộng

Theo: VOV-ĐBSCL