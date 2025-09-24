Chủ đề nóng

Hồi sinh sông Tô Lịch
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Siêu bão Ragasa 2025
Công tác nhân sự chủ chốt tại các địa phương
Bộ trưởng Bộ Công Thương và Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV
Đại hội Nông dân Việt Nam thi đua yêu nước
Phù phép đưa rau không rõ nguồn gốc vào trường học ở Hà Nội
Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI
Bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội chọn ngành
Nhà nông
Thứ tư, ngày 24/09/2025 14:16 GMT+7

Tin bão mới nhất: Bão số 9 RAGASA còn cách Quảng Ninh 500km, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sắp hứng mưa to

+ aA -
P.V Thứ tư, ngày 24/09/2025 14:16 GMT+7
Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, bão số 9 RAGASA hiện còn cách Móng Cái, Quảng Ninh khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tin bão mới nhất về cơn bão số 9 RAGASA

Hồi 13h ngày 24/9, tâm bão số 9 ở khoảng 21,5°N; 112,6°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 13h ngày 25/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây khoảng 20 km/h, suy yếu dần trên đất liền phía Đông Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển Tây Bắc Biển Đông; cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Đến 13h ngày 26/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây 20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Hướng di chuyển của bão số 9 RAGASA. Ảnh: nchmf. 

Cảnh báo tác động của bão số 9

Do tác động của bão số 9, khu vực Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17. Sóng cao 7,0–9,0 m; biển động dữ dội.

Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) có gió cấp 6–7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7–8, sóng cao 2–4 m; vùng gần tâm bão cấp 9–11, giật cấp 13, sóng 3–4,5 m; biển động dữ dội. Ven biển Quảng Ninh có nước dâng do bão 0,4–0,6m. Tàu thuyền neo đậu ven bờ, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió, sóng lớn và nước dâng.

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Đông Bắc Bộ sâu trong đất liền gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ AnTừ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 450 mm. Nguy cơ cao ngập úng đô thị.

Từ 25–27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ: Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ đạt mức BĐ2–BĐ3. Đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã đạt mức BĐ1–BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng đồi núi.

Tham khảo thêm

NÓNG: Bão số 9 vẫn giữ mức siêu bão, cấp 16, sắp tiến vào Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ ngày 27/9 có thêm bão số 10

NÓNG: Bão số 9 vẫn giữ mức siêu bão, cấp 16, sắp tiến vào Bắc Bộ, cảnh báo nguy cơ ngày 27/9 có thêm bão số 10

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giữ cấp 16-17, ngày 25/9 trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cảnh báo mưa to toàn miền Bắc

Tin bão mới nhất: Bão số 9 giữ cấp 16-17, ngày 25/9 trên vùng biển Quảng Ninh-Hải Phòng, cảnh báo mưa to toàn miền Bắc

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam

Tin bão khẩn cấp: Bão số 9 vẫn đang ở cấp siêu bão, mạnh cấp 17, dự báo thời điểm tác động miền Bắc Việt Nam

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, trở thành cơn bão số 9. Rạng sáng nay, 23/9, cường độ của siêu bão vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17.

Trồng thứ cây chăm nhàn, "đếm tiền bền vững", ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Trồng thứ cây chăm nhàn, 'đếm tiền bền vững', ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Nhà nông
Tin bão mới nhất: Bão số 9 vẫn đang rất mạnh, giật trên cấp 17, còn cách Móng Cái, Quảng Ninh 650km

Ở nơi này của Phú Thọ có một làng Việt nhà cao tầng mọc lên san sát, buôn bán, kinh doanh tấp nập suốt ngày đêm

Nhà nông
Ở nơi này của Phú Thọ có một làng Việt nhà cao tầng mọc lên san sát, buôn bán, kinh doanh tấp nập suốt ngày đêm

Một người Đồng Tháp nuôi "con vật ăn bẩn" thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Nhà nông
Một người Đồng Tháp nuôi 'con vật ăn bẩn' thải phân hữu cơ tốt, doanh thu 6,2 tỷ/năm, là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Đọc thêm

Sao trẻ CLB CAHN: Cao 1m72, mới 21 tuổi đã “no nê” danh hiệu
Thể thao

Sao trẻ CLB CAHN: Cao 1m72, mới 21 tuổi đã “no nê” danh hiệu

Thể thao

Tuy mới 21 tuổi nhưng tiền vệ trẻ Phạm Minh Phúc đã có 3 danh hiệu ở cấp độ CLB (CLB CAHN) và đội tuyển (U23 Việt Nam).

Liên doanh Gamuda-Samsung được chọn làm nhà thầu ưu tiên cho dự án Marinus Link của Úc
Xã hội

Liên doanh Gamuda-Samsung được chọn làm nhà thầu ưu tiên cho dự án Marinus Link của Úc

Xã hội

Liên doanh giữa Gamuda Berhad và Samsung C&T Corporation vừa được Chính phủ Úc chỉ định là nhà thầu ưu tiên cho gói thầu cuối cùng của Giai đoạn 1 dự án Marinus Link – công trình hạ tầng năng lượng và dữ liệu trọng điểm, kết nối Tasmania và Victoria, góp phần hiện thực hóa mục tiêu chuyển dịch sang năng lượng sạch của quốc gia này.

NÓNG: Lại xuất hiện thêm một cơn bão có tên BUALOI, vẫn đang tăng cấp, ngày 26/9 sẽ vào biển Đông thành bão số 10
Nhà nông

NÓNG: Lại xuất hiện thêm một cơn bão có tên BUALOI, vẫn đang tăng cấp, ngày 26/9 sẽ vào biển Đông thành bão số 10

Nhà nông

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua (23/9), áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Đông Philippines đã mạnh lên thành bão và có tên quốc tế là BUALOI.

Tưởng tôi cô độc sau ly hôn, chồng cũ dắt vợ mới đến mỉa mai rồi cứng họng trước bụng bầu và cơ ngơi của tôi
Gia đình

Tưởng tôi cô độc sau ly hôn, chồng cũ dắt vợ mới đến mỉa mai rồi cứng họng trước bụng bầu và cơ ngơi của tôi

Gia đình

7 năm trước, tôi bước ra khỏi cuộc hôn nhân với hai bàn tay trắng. Khi ấy, tôi 29 tuổi, hiếm muộn, chồng cũ lại muốn có con ngay.

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng
Văn hóa - Giải trí

Tình yêu của vợ giúp Justin Bieber vượt qua khủng hoảng

Văn hóa - Giải trí

Justin Bieber vừa đăng tải loạt ảnh đời thường giản dị bên vợ và con trai lên mạng xã hội Instagram, nhận hơn 3,6 triệu lượt thích chỉ sau một ngày.

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội
Pháp luật

Bắt 3 đối tượng xả trộm gần 50m3 chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch, Hà Nội

Pháp luật

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Đội 3, Phòng Cảnh sát kinh tế đã nhanh chóng vào cuộc làm rõ vụ xả chất thải bể phốt xuống sông Tô Lịch.

Đánh thức tiềm năng dược liệu Lâm Đồng: Một doanh nhân Hàn Quốc tìm đến trồng sâm (Bài 2)
Nhà nông

Đánh thức tiềm năng dược liệu Lâm Đồng: Một doanh nhân Hàn Quốc tìm đến trồng sâm (Bài 2)

Nhà nông

Với lợi thế về khí hậu, thổ nhưỡng nên nhiều doanh nghiệp đã đầu tư trồng một số dược liệu như sâm Việt Nam, đông trùng hạ thảo, nấm linh chi và khẳng định chất lượng dược liệu Lâm Đồng không thua kém so với các địa phương khác, trong đó có cả những doanh nhân Hàn Quốc.

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu ra khơi trước khi bão số 9 RAGASA đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng
Nhà nông

Quảng Ninh tạm dừng cấp phép tàu ra khơi trước khi bão số 9 RAGASA đổ bộ vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng

Nhà nông

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường (NNMT) tỉnh Quảng Ninh, đơn vị này đã yêu cầu các cơ quan chức năng tạm dừng cấp phép tàu biển trước khi bão Ragasa đổ bộ.

Bộ Chính trị chủ trương Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, sẽ luân chuyển, điều động cán bộ
Tin tức

Bộ Chính trị chủ trương Bí thư Tỉnh ủy không phải người địa phương, sẽ luân chuyển, điều động cán bộ

Tin tức

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, chủ trương của Bộ Chính trị là Bí thư tỉnh ủy, thành ủy không phải là người địa phương. Việc luân chuyển, điều động này sẽ được xử lý sớm, hoàn tất "trong khoảng 1-2 tuần tới".

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu trên kênh nào?
Thể thao

Xem trực tiếp CLB CAHN vs Cebu trên kênh nào?

Thể thao

CLB CAHN tự tin đánh bại Cebu (Philippines), lúc 19h30 ngày 24/9, lượt trận thứ 2 bảng A, Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/2026.

Chi tiền tỷ để sống xa đàn ông, tránh rắc rối
Xã hội

Chi tiền tỷ để sống xa đàn ông, tránh rắc rối

Xã hội

The Bird’s Nest là một cộng đồng đặc biệt ở vùng nông thôn bang Texas, nơi phụ nữ lớn tuổi sống cùng nhau, không đàn ông, không thị phi, và cùng sẻ chia từng điều nhỏ trong đời sống thường nhật.

TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM tăng tốc phát triển nhà ở thương mại, bổ sung nguồn cung thị trường

Chuyển động Sài Gòn

9 tháng đầu năm, TP.HCM đã xây dựng mới hơn 11 triệu m2 sàn nhà ở, đạt hơn 75% kế hoạch đề ra. Thời gian tới, địa phương sẽ tăng tốc phát triển nguồn cung nhà ở, phục vụ người dân.

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ
Xã hội

Giới trẻ chi tiền để... đọc sách cùng người lạ

Xã hội

Tại một nhà hàng cổ điển ở Florence (Italy), nhiều người ngồi quanh bàn gỗ dài, cụng ly và lần lượt đọc thành tiếng từng đoạn trong tiểu thuyết “Still Life”.

Ứng phó bão số 9 Ragasa: Chủ tịch UBND cấp xã ở Lào Cai phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hệ thống loa phát thanh cơ sở
Nhà nông

Ứng phó bão số 9 Ragasa: Chủ tịch UBND cấp xã ở Lào Cai phải trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra hệ thống loa phát thanh cơ sở

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão số 9 (bão Ragasa), Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai vừa ký ban hành văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường tập trung ứng phó ở mức cao nhất với tinh thần quyết liệt nhất, từ sớm, từ xa và lường trước các kịch bản xấu nhất có thể xảy ra.

Gần 2 triệu người di dời khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, 14 người thiệt mạng ở Đài Loan
Điểm nóng

Gần 2 triệu người di dời khi siêu bão Ragasa đổ bộ vào miền nam Trung Quốc, 14 người thiệt mạng ở Đài Loan

Điểm nóng

Gần hai triệu người đã phải di dời khỏi các thành phố lớn ở phía nam Trung Quốc khi một cơn bão mạnh đổ bộ vào một trong những vùng bờ biển đông dân nhất thế giới, sau khi gây ra trận lũ lụt chết người ở Đài Loan - nơi có hơn 100 người được liệt kê là mất tích.

Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo
Kinh tế

Tổng Giám đốc WIPO thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo

Kinh tế

Trong hai ngày 25 - 26/9, Tổng Giám đốc Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) Daren Tang sẽ thăm và làm việc tại Việt Nam theo lời mời của Bộ Khoa học và Công nghệ, nhằm mở rộng hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và đổi mới sáng tạo.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nói về điểm “rất khác” trước Đại hội Đảng bộ thành phố
Tin tức

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Huế nói về điểm “rất khác” trước Đại hội Đảng bộ thành phố

Tin tức

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 2 đến ngày 4/10/2025.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao nhiệm vụ cho Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện 4 đột phá trong nhiệm kỳ mới
Tin tức

Đồng chí Đỗ Văn Chiến giao nhiệm vụ cho Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang thực hiện 4 đột phá trong nhiệm kỳ mới

Tin tức

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã giao nhiệm vụ cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ mới thực hiện 4 đột phá.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm
Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm: Các cơ quan Đảng Trung ương phải đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm

Tin tức

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh, các cơ quan Đảng phải nêu gương đi đầu trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, quan liêu, xa dân; phải giữ cho bộ máy Đảng thật sự trong sạch, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả.

HLV Polking gửi 'tối hậu thư' cho Nguyễn Filip
Thể thao

HLV Polking gửi "tối hậu thư" cho Nguyễn Filip

Thể thao

HLV Polking thẳng thắn góp ý Filip Nguyễn cần cải thiện sự tập trung, dù khẳng định anh vẫn là số 1, sau những sai lầm tai hại của thủ môn CLB CAHN.

Điểm nghẽn giải ngân và yêu cầu bứt tốc của chương trình giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo nông thôn

Điểm nghẽn giải ngân và yêu cầu bứt tốc của chương trình giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn

Dù nguồn vốn đã được phân bổ, nhưng tỷ lệ giải ngân của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững vẫn còn chậm, nhiều điểm nghẽn cần tháo gỡ. Bộ Tài chính yêu cầu các bộ, ngành và địa phương phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch năm 2025.

'Mưa đỏ' gần đạt 700 tỷ đồng, đạo diễn xúc động nhận thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972
Văn hóa - Giải trí

"Mưa đỏ" gần đạt 700 tỷ đồng, đạo diễn xúc động nhận thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972

Văn hóa - Giải trí

Sáng 24/9, đạo diễn phim "Mưa đỏ" - NSƯT Đặng Thái Huyền – Phó Giám đốc phụ trách nghệ thuật Điện ảnh Quân đội nhân dân – đã nhận được thư chúc mừng từ Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972.

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có bước tiến quan trọng
Giao thông - Xây dựng

Dự án đường tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị có bước tiến quan trọng

Giao thông - Xây dựng

Sau nhiều nỗ lực tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng (GPMB), đến nay dự án quốc lộ 1A, tuyến tránh Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã có những bước tiến quan trọng.

Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn: Đời sống có hàng ngàn vết thương không cần chữa, chỉ cần đặt dưới ánh sáng
Chuyển động Sài Gòn

Họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn: Đời sống có hàng ngàn vết thương không cần chữa, chỉ cần đặt dưới ánh sáng

Chuyển động Sài Gòn

Triển lãm “Miền thiêng xanh” của họa sĩ Huỳnh Lê Nhật Tấn dẫn dắt người xem đến với miền đất không có trên bản đồ, nơi đó có thể chữa lành những vết thương trong đời sống chỉ bằng ánh sáng của tâm thức.

'Người khổng lồ' rót thêm 200 triệu USD vào LG, thúc đẩy chuỗi giá trị công nghệ cao
Kinh tế

"Người khổng lồ" rót thêm 200 triệu USD vào LG, thúc đẩy chuỗi giá trị công nghệ cao

Kinh tế

Ngành công nghiệp điện tử Việt Nam hôm nay 24/9 chào đón thông tin mang tính bước ngoặt: “Ông lớn” đầu tư toàn cầu IFC rót thêm 200 triệu USD vào LG Innotek Việt Nam Hải Phòng (LGITVH).

Loại quả gia vị 'vàng', xanh chua gắt, chín ngọt lịm dùng làm nước sốt nấu món gì cũng ngon
Gia đình

Loại quả gia vị "vàng", xanh chua gắt, chín ngọt lịm dùng làm nước sốt nấu món gì cũng ngon

Gia đình

Loại quả này là loại quả có rất nhiều công dụng bao gồm cả nấu ăn, sức khỏe và gia dụng, đem lại lợi ích không ngờ trong cuộc sống của bạn.

TP.HCM biệt phái viên chức hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM biệt phái viên chức hỗ trợ giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài

Chuyển động Sài Gòn

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM biệt phái 18 viên chức về 3 xã Nhuận Đức, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ để hỗ trợ bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.

'Hàng tỷ đô la mỗi năm', tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga
Điểm nóng

"Hàng tỷ đô la mỗi năm", tiết lộ lý do EU không thể tồn tại nếu không có Nga

Điểm nóng

Liên minh Châu Âu sẽ phải khôi phục quan hệ bình thường với Nga, nhà báo người Ireland Brian McDonald viết trên trang mạng xã hội X.

An Giang: Khởi công các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027
Tin tức

An Giang: Khởi công các dự án, công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027

Tin tức

Sáng 24/9, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang tổ chức lễ khởi công, khởi động 10 dự án, công trình phục vụ Tuần lễ cấp cao APEC 2027, chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và tỉnh An Giang tham dự.

Một người quê Nghệ An biến quả dại- đặc sản Phú Quốc-Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang thành sản phẩm đạt 3 sao OCOP
Nhà nông

Một người quê Nghệ An biến quả dại- đặc sản Phú Quốc-Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang thành sản phẩm đạt 3 sao OCOP

Nhà nông

Nhắc đến đặc sản Phú Quốc-Kiên Giang, nay là tỉnh An Giang, bên cạnh hải sản, nước mắm hay nấm tràm, rượu sim từ lâu đã trở thành một đặc sản quà tặng trứ danh của đảo ngọc. Nhưng ít ai biết, người góp phần đưa rượu sim rừng lên tầm thương hiệu, được công nhận OCOP 3 sao, lại là một người quê Nghệ An.

Tin đọc nhiều

1

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về "hồi sinh" sông Tô Lịch

Đập dâng đầu tiên bắt đầu hoạt động, nước từ nhà máy Yên Xá ào ào chảy ngược về 'hồi sinh' sông Tô Lịch

2

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

Chiến thắng mới bất ngờ của Nga trước châu Âu

3

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

Vị hoàng đế truỵ lạc, phá tan cơ nghiệp nhà Trần ở Trung Quốc là ai?

4

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

Tin bão mới nhất: Siêu bão RAGASA đã vào biển Đông, thành cơn bão số 9, vẫn mạnh cấp 17, giật trên cấp 17

5

Trồng thứ cây chăm nhàn, "đếm tiền bền vững", ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc

Trồng thứ cây chăm nhàn, 'đếm tiền bền vững', ông Tý ở Tây Ninh lần thứ 2 được bình chọn là Nông dân Việt Nam xuất sắc