Tin bão mới nhất: Bão số 9 RAGASA còn cách Quảng Ninh 500km, Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An sắp hứng mưa to

Tin bão mới nhất về cơn bão số 9 RAGASA

Hồi 13h ngày 24/9, tâm bão số 9 ở khoảng 21,5°N; 112,6°E, cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 510 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 14 (150–166 km/h), giật cấp 17. Bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Đến 13h ngày 25/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây khoảng 20 km/h, suy yếu dần trên đất liền phía Đông Quảng Ninh. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 4 tại vùng biển Tây Bắc Biển Đông; cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Đến 13h ngày 26/9, bão số 9 di chuyển theo hướng Tây 20 km/h, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, sau là vùng áp thấp trên đất liền khu vực Tây Bắc Bắc Bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3 tại Bắc vịnh Bắc Bộ và ven biển Đông Bắc Bộ.

Hướng di chuyển của bão số 9 RAGASA. Ảnh: nchmf.

Cảnh báo tác động của bão số 9

Do tác động của bão số 9, khu vực Tây Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 9–11, vùng gần tâm bão cấp 12–14, giật cấp 17. Sóng cao 7,0–9,0 m; biển động dữ dội.

Đông Bắc vịnh Bắc Bộ (gồm Bạch Long Vỹ) có gió cấp 6–7, giật cấp 9. Từ đêm 24/9, Bắc vịnh Bắc Bộ (Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải, Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 7–8, sóng cao 2–4 m; vùng gần tâm bão cấp 9–11, giật cấp 13, sóng 3–4,5 m; biển động dữ dội. Ven biển Quảng Ninh có nước dâng do bão 0,4–0,6m. Tàu thuyền neo đậu ven bờ, khu nuôi trồng thủy sản chịu tác động mạnh của gió, sóng lớn và nước dâng.

Từ gần sáng 25/9, ven biển từ Quảng Ninh đến Hưng Yên gió mạnh dần lên cấp 6–7, vùng gần tâm bão cấp 8–9, giật cấp 11. Đông Bắc Bộ sâu trong đất liền gió cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7–8.

, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ AnTừ đêm 24/9 đến hết đêm 26/9, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 150–300 mm, có nơi trên 450 mm. Nguy cơ cao ngập úng đô thị.

Từ 25–27/9, trên các sông ở Bắc Bộ, Thanh Hóa, Nghệ An có khả năng xuất hiện một đợt lũ: Đỉnh lũ trên sông Thao và các sông nhỏ đạt mức BĐ2–BĐ3. Đỉnh lũ trên sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, Hoàng Long, Bưởi, thượng lưu sông Mã đạt mức BĐ1–BĐ2, có sông trên BĐ2.

Nguy cơ xảy ra lũ quét trên sông suối nhỏ, sạt lở đất vùng đồi núi.