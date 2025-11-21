Nghĩa tình công đoàn được nhân rộng, mang nhiều giá trị nhân văn

Sáng nay 21/11, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết và trao giải cuộc thi viết Vòng tay Công đoàn toàn quốc lần thứ V. Trong khuôn khổ hội nghị, Ban tổ chức đã tổ chức Tọa đàm "Nối dài những vòng tay tin yêu".

Chị Lê Thị Quế – Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Á, nhân vật trong bài dự thi “Vòng tay Công đoàn” toàn quốc lần thứ V – chia sẻ rằng, chị mồ côi mẹ từ rất sớm. Mẹ chị, một công nhân, qua đời do tai nạn giao thông. Dù cuộc sống vất vả, bà luôn nỗ lực làm việc với mong muốn nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Tuy nhiên, ước mơ học tập của chị Quế đã phải dừng lại khi mẹ mất. Những ngày sau đó vô cùng khó khăn, chị buộc phải nghỉ học để tự mình bươn chải mưu sinh.

Chị Quế có lúc đã phải dừng học, nhưng sau đó được công đoàn công ty cũ của mẹ tới thăm hỏi động viên. Sau đó, chị Quế tiếp tục được đi học trở lại, phải làm thêm nhiều nghề để rồi từng bước chạm tới cánh cửa học tập. Chị học cao đẳng báo chí, học văn bằng 2 đại học ngành Kế toán và giờ làm việc tại Công ty Bắc Á. Hiện chị Quế đang là Phó chủ tịch Công đoàn Công ty Bắc Á.

Chị Lê Thị Quế - Phó chủ tịch Công đoàn chi nhánh Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Bắc Á chia sẻ về câu chuyện của bản thân trong tọa đàm. Ảnh: NN

Trong suốt quá trình công tác, chị luôn học hỏi kinh nghiệm đồng nghiệp và mang hết tâm sức giúp đỡ những đoàn viên công nhân khó khăn.

"Tôi đã từng nghĩ công đoàn như một vòng tay nối dài sự tin yêu. Vòng tay công đoàn đã nâng đỡ tôi, tiếp thêm sức mạnh cho tôi trong cuộc sống và rồi giờ tôi tiếp tục truyền lửa để đưa nhiều người có cùng hoàn cảnh khó khăn như tôi vào vòng tay công đoàn để được hỗ trợ", chị Quế nói.



Một trường hợp khác là anh Nguyễn Văn Hằng - Công nhân Công ty Môi trường KTV cũng là nhân vật nghị lực trong bài viết "Vòng tay Công đoàn chạm đến trái tim người công nhân".



Năm 2022, anh Hằng nhận cùng lúc 3 tin dữ. Trong giai đoạn gia đình rơi vào cảnh khó khăn, hai con mắc bệnh hiếm, còn bố bị ung thư, anh phải nghỉ việc để thường xuyên đưa bố và các con đến bệnh viện điều trị. Suốt ba năm liền, khi gia đình liên tục đối mặt thử thách, anh Hằng đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời cả về tài chính lẫn tinh thần từ Công đoàn Công ty KTV.

Công ty còn cử cán bộ, lao động, cùng chuyền, cùng xưởng tới hỗ trợ chăm lo gia đình, chăm cả đàn lợn, đàn gà cho gia đình anh, thậm chí lo cả đầu ra cho sản phẩm. Những con lợn, con gà của gia đình anh ngay sau đó đã được công đoàn giới thiệu để bán cho bếp ăn tập thể của công ty.

"Đồng chí Hằng rất chăm chỉ trong công việc và cũng rất nghị lực trong cuộc sống. Chúng tôi luôn tâm niệm công ty là một gia đình, đoàn viên lao động có khó khăn gì công đoàn luôn sát cánh cùng các đồng chí", Phạm Thị Thu Hà – Ủy viên Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Môi trường KTV nói.



Lan tỏa sức mạnh của chương trình “Vòng tay công đoàn”

Phát biểu tại lễ trao giải Cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V, ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết: Sự kiện năm nay đã được nâng tầm, trở thành sự kiện do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, giao Tạp chí Lao động Đoàn thể cùng Ban Nghiệp vụ và Truyền thông - Hội Nhà báo Việt Nam thực hiện. Sự thay đổi này không chỉ mở rộng quy mô mà còn khẳng định giá trị, uy tín và tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của cuộc thi trong đời sống Công đoàn và báo chí cả nước.



Cuộc thi đã huy động hơn 1.100 tác phẩm dự thi từ mọi vùng miền gửi về đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ của “Vòng tay Công đoàn”. Qua 5 mùa tổ chức, “Vòng tay Công đoàn” không chỉ dừng lại ở một cuộc thi viết mà đã trở thành một biểu tượng giàu tính nhân văn của tổ chức Công đoàn Việt Nam. Ở đó, mỗi tác phẩm không đơn thuần là một bài viết mà là một hành trình chạm vào trái tim; tái hiện những lát cắt chân thực, xúc động về đời sống, nghị lực, khát vọng của đoàn viên, người lao động và cán bộ công đoàn trên khắp mọi miền Tổ quốc.



Ông Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao giải cho tác giả cuộc thi viết “Vòng tay Công đoàn” lần thứ V. Ảnh: LĐ

Những tác phẩm đã để lại ấn tượng sâu sắc, có kết cấu chặt chẽ, bút pháp chuyên nghiệp, giàu tính phát hiện và nhân văn. Đáng chú ý, ngoài việc đề cao tổ chức Công đoàn trong công tác chăm lo, còn có tác phẩm “Dấu ấn công đoàn trong kiến tạo an ninh công nhân” đã đề cập đến vấn đề rất bức thiết hiện nay là Công đoàn đã đứng ra đại diện, bảo vệ quyền lợi của công nhân lao động, góp phần đảm bảo an ninh, an toàn cho người lao động.

Đặc biệt, tác phẩm “Những bàn chân công đoàn chưa dừng bước” đề cập đến chủ trương lớn của đất nước thời gian qua khi tổ chức Công đoàn đã có những thay đổi về mặt tổ chức, nhiều cán bộ công đoàn không được làm tiếp công việc mình yêu thích nhưng sâu thẳm trong tâm khảm, trái tim họ vẫn luôn hướng về công nhân, người lao động, lúc nào vẫn nghĩ mình là cán bộ công đoàn, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ, tư vấn khi người lao động cần.

Nhiều bài viết ở nhóm không chuyên, cũng đã thể hiện cảm xúc chân thành, gần gũi, xuất phát từ chính trải nghiệm của cán bộ, đoàn viên, người lao động.



Từ những kết quả và tác động tích cực đó, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị Tạp chí tiếp tục tham mưu, đề xuất với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Nhà báo tổ chức cuộc thi trong năm tới và các năm tiếp theo, nhằm duy trì và lan tỏa hiệu quả truyền thông, giáo dục của hoạt động này.



Cũng trong sáng nay, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao giải Cuộc thi trực tuyến về phòng, chống tác hại của thuốc lá trong đoàn viên, người lao động.



Cuộc thi có tổng số 57.307 người dự thi. Căn cứ thể lệ, số liệu do hệ thống CMS ghi nhận, chọn các tập thể xuất sắc để trao giải tập thể gồm: 1 Giải Nhất (LĐLĐ TP HCM); 2 giải Nhì: Ban Công đoàn Quốc phòng và Công đoàn Y tế Việt Nam; 3 giải Ba: LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, LĐLĐ Hải Phòng.



Đối với giải cá nhân, 1 giải Nhất trao cho anh Phạm Thị Ngọc - Công ty TNHH Viet Power, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình và trao 2 giải Nhì; 3 giải Ba; 5 giải Khuyến khích.



