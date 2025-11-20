Chuẩn bị tổ chức Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam

Chuẩn bị đại hội Công đoàn Việt Nam XIV

Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương; các Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN: Phan Văn Anh, Huỳnh Thanh Xuân, Nguyễn Xuân Hùng. Đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương cùng dự hội nghị.



Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN nhấn mạnh một số vấn đề để Đoàn Chủ tịch nghiên cứu thảo luận và quyết định.

Về dự thảo các nội dung phục vụ Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam, Chủ tịch Nguyễn Đình Khang cho biết, Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam dự kiến tổ chức vào tháng 6/2026. Đây là Đại hội đầu tiên theo mô hình tổ chức mới, so với các kỳ đại hội trước, thời gian chuẩn bị các nội dung của đại hội ngắn hơn nhiều, tiến độ gấp, đòi hỏi sự tập trung cao, cố gắng lớn.

“Thời gian qua, Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban sửa đổi, bổ sung Điều lệ và bộ phận giúp việc đã làm việc tích cực, nghiên cứu, xây dựng dự thảo lần 1 Báo cáo chính trị trình Đại hội, Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công đoàn Việt Nam trình xin ý kiến Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng LĐLĐVN, Thường trực Đoàn Chủ tịch để hoàn thiện, trình xin ý kiến Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lần này, một số nội dung chủ yếu như sau: Về dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII trình Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026 - 2031. Kết cấu dự thảo báo cáo cơ bản kế thừa báo cáo chính trị Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Hội nghị nghiên cứu về Tờ trình dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn khóa XIII tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (lần 1). Ảnh: B.D

Dự thảo báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023 - 2025; xác định 5 bài học kinh nghiệm, 10 nhóm chỉ tiêu và 3 khâu đột phá. Đây là nội dung đặc biệt quan trọng, đề nghị các Ủy viên Đoàn Chủ tịch nghiên cứu, thảo luận, đóng góp ý kiến nhất là về tiêu đề báo cáo, các nội dung về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2026 - 2031” - Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Nguyễn Đình Khang phát biểu.

Về dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi, bổ sung, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho rằng, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn là hết sức cấp bách và cần thiết, nhằm cụ thể hóa Hiến pháp, pháp luật, các quan điểm chỉ đạo của Đảng, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, khắc phục những tồn tại, khó khăn để tổ chức Công đoàn hoạt động tốt hơn. Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) gồm Lời nói đầu, 10 chương, 47 điều (giảm 01 chương, tăng 02 điều so với Điều lệ hiện hành). Trong đó giữ nguyên 18 điều, Bỏ 01 chương, 6 điều quy định về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; bổ sung 08 điều mới (Điều 15, 24, 25, 28, 31, 32, 33, 39); sửa đổi, bổ sung nội dung của 21 Điều của Điều lệ hiện hành.

Tại hội nghị, Thường trực Đoàn Chủ tịch và Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho ý kiến góp ý vào Tờ trình dự thảo Báo cáo của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XIII tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 (lần 1); Tờ trình về việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ VIII; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XIV; Tờ trình kế hoạch phân bổ đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ phụ cấp cán bộ công đoàn các cấp.





Ngoài các nội dung trên, tại kỳ họp lần này, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ cho ý kiến về văn bản phân bổ đại biểu dự Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam; sửa đổi, bổ sung Quy định chế độ phụ cấp cán bộ Công đoàn các cấp ban hành kèm theo Quyết định số 5692/QĐ-TLĐ ngày 8/12/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn; cùng Tờ trình về việc tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lần thứ tám.

Tại Hội nghị, các đồng chí Ủy viên Đoàn Chủ tịch đã thảo luận, đóng góp ý kiến chi tiết vào tiêu đề, nội dung báo cáo; các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đề ra trong nhiệm kỳ mới, như: Chỉ tiêu về phát triển đoàn viên công đoàn; chỉ tiêu về nhà ở cho công nhân; giải pháp nâng cao năng suất lao động cho công nhân, lao động...



Từ thực tiễn tại địa phương, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đề nghị các đại biểu cho ý kiến vào kết cấu, bố cục của Điều lệ; những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung; nhất là về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và cơ chế hoạt động của công đoàn xã, phường, đặc khu để phù hợp với thực tiễn và bảo đảm tính khả thi, hiệu lực, hiệu quả. Tạo điều kiện cho công đoàn xã, phường có đầy đủ thẩm quyền hoạt động như các tổ chức chính trị - xã hội khác của hệ thống chính trị…



“Các nội dung kỳ họp này tuy không nhiều nhưng đều là nội dung rất quan trọng, do vậy đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, nghiên cứu kỹ tài liệu, thảo luận, đóng góp ý kiến để hội nghị thực sự chất lượng, hiệu quả” - ông Nguyễn Đình Khang phát biểu chỉ đạo.

