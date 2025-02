Cảnh sát giao thông nói về việc xử lý lái xe Toyota Fortuner không chịu nhường đường xe cứu thương

Ngày 10/2, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một xe cứu thương di chuyển trên đại lộ Lê Nin, hướng từ trung tâm TP. Vinh ra sân bay Vinh.



Khi đến ngã tư giao giữa đại lộ Lê Nin và đường Phạm Đình Toái, xe cứu thương liên tục bật còi, đèn ưu tiên để xin nhường đường. Tuy nhiên, do đèn tín hiệu đang đỏ và phía trước có nhiều phương tiện, trong đó có một ô tô màu đen hiệu Fortuner, nên xe cứu thương không thể tiếp tục di chuyển. Xe cứu thương phải chờ khi đèn tín hiệu chuyển xanh mới có thể đi tiếp.





Clip lái xe Toyota Fortuner nhất định không nhường đường cho xe cứu thương. Clip: ND

Liên quan tới việc này, trưa ngày 11/2, Thượng tá Nguyễn Nam Hồng - Phó trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An nói với Dân Việt: “Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024, người tham gia giao thông phải tuân thủ báo hiệu đường bộ và các quy tắc giao thông. Điều 27 của luật này quy định xe cứu thương làm nhiệm vụ là phương tiện ưu tiên và có quyền đi trước các phương tiện khác. Khoản 5 của điều này cũng yêu cầu khi có tín hiệu của xe ưu tiên, người tham gia giao thông phải giảm tốc độ, đi sát lề đường bên phải hoặc dừng lại để nhường đường.

Trường hợp không nhường đường cho xe ưu tiên, người điều khiển ô tô bị xử phạt từ 6 - 8 triệu đồng theo điểm b khoản 6 Điều 6 Nghị định 168/2024.

Công an thành phố Vinh đang xác minh để xử phạt lái xe Toyota Fortuner này".

Thượng tá Hồng nói thêm: “Người lái xe Fortuner đã hiểu sai về pháp luật. Có thể, lái xe này cho rằng việc dừng đèn đỏ là tuyệt đối, ngay cả khi có xe ưu tiên. Trong khi đó, pháp luật ưu tiên cao nhất cho xe cứu thương, kể cả trong tình huống đèn đỏ. Hệ thống camera cũng được xác minh kỹ để tránh phạt oan”.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Nam Hồng, việc không nhường đường cho xe cứu thương có thể làm chậm trễ việc cấp cứu, đe dọa tính mạng bệnh nhân.

“Việc lái xe hiểu sai sợ phạt nên không nhường đường cho xe ưu tiên tạo tiền lệ xấu khiến nhiều người khác có thể hiểu sai luật, dẫn đến thói quen không ưu tiên xe cứu thương. Ưu tiên xe cứu thương là nghĩa vụ pháp lý và đạo đức, kể cả khi phải vượt đèn đỏ một cách an toàn” - Thượng tá Nguyễn Nam Hồng.