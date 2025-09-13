



Hiện trường bên ngoài vụ cháy tại một căn hộ ở chung cư số 158 đường Pasteur, phường Bến Nghé. Ảnh: LS

Vào khoảng 10h30 ngày 13/9, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một căn hộ ở chung cư số 158 đường Pasteur, phường Bến Nghé. Vụ việc xảy ra vào cuối tuần nên nhiều cư dân đã nhanh chóng di tản xuống sân. Một số người dân sống gần đó đã cố gắng dùng bình chữa cháy tại chỗ để dập lửa ban đầu.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM đã điều động nhiều xe chuyên dụng và hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường. Khu vực đường Pasteur qua chung cư đã tạm thời bị phong tỏa để lực lượng chức năng triển khai công tác chữa cháy.

Đám cháy đã nhanh chóng được dập tắt sau đó, tuy nhiên cảnh sát vẫn tiếp tục phun nước để làm nguội hiện trường, đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Sự việc may mắn không gây thương vong về người. Hiện, nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.