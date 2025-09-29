Cảnh sát vào cuộc vụ xe khách chèn ép xe tải trên đường Vành đai 3, Hà Nội

Ngày 29/9, Đội CSGT đường bộ số 6 (Công an TP Hà Nội) cho biết đã làm rõ danh tính 2 tài xế liên quan vụ ôtô khách chèn ép, va chạm với xe tải trên đường Vành đai 3.

Trước đó, camera hành trình ghi lại cảnh xe khách biển số 11H-007.xx liên tục chuyển làn, chèn ép khiến xe tải 29H-271.xx gặp nguy hiểm, xảy ra va chạm đoạn qua phường Đông Ngạc.

Xe tải va chạm với xe khách trên đường Vành đai 3, Hà Nội. Ảnh: Đ.X.

Vào cuộc xác minh, cảnh sát xác định khoảng 20h56 ngày 26/9, tài xế N.X.N. (29 tuổi, trú xã Quốc Oai) lái xe tải hướng từ cầu Mai Dịch đi cầu Thăng Long. Khi qua lối rẽ xuống khu đô thị Ciputra khoảng 50m, thì xảy ra va chạm với xe khách do anh N.G.K. (45 tuổi, trú Cao Bằng) điều khiển cùng chiều. Cú va chạm khiến cả hai xe hư hỏng.

Kết quả kiểm tra cho thấy các tài xế không sử dụng rượu bia, ma túy. Họ khai không có mâu thuẫn, nguyên nhân sự việc là do tài xế xe khách bị khuất tầm nhìn khi đánh lái.

Đội CSGT đường bộ số 6 đang phối hợp Công an phường Đông Ngạc tiếp tục xử lý theo quy định.