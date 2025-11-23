Chủ đề nóng

Kinh tế
Chủ nhật, ngày 23/11/2025 17:58 GMT+7

Cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chạy đua từng giờ, công nhân "trắng đêm" để kịp thông xe năm 2025

Nguyên Vỹ Chủ nhật, ngày 23/11/2025 17:58 GMT+7
Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang được tăng tốc thi công với mục tiêu thông xe đúng hạn trong năm 2025. Công trường hoạt động cả ngày lẫn đêm.
Tăng tốc thi công đêm tại dự án thành phần 1, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu

Tại công trường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu những tuần gần đây, không khí thi công khẩn trương cả ngày lẫn đêm. Nhiều đoạn tuyến thuộc phường Phước Tân và Tam Phước luôn sáng đèn xuyên đêm, xe chở vật liệu ra vào liên tục và máy móc hoạt động không nghỉ.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, thời gian còn lại không nhiều nên các nhà thầu phải duy trì 3 ca làm việc mỗi ngày. Việc tăng ca liên tục cũng nhằm bù lại tiến độ đã chậm do thời tiết bất lợi trong nhiều tháng qua.

Ông Nguyễn Huy Phương, đại diện nhà thầu gói thầu 21 cho rằng áp lực tiến độ đang rất lớn. Thời gian không còn nhiều, phải tăng ca để bù lại những ngày mưa gió. Tất cả đang cố gắng hoàn thành đúng mục tiêu chung.

Công nhân thi công dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại nút giao Tân Hiệp. Ảnh: M.T

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có tổng chiều dài 16km, đầu tuyến kết nối với tuyến tránh quốc lộ 1 tại phường Phước Tân, điểm cuối tại xã An Phước, tỉnh Đồng Nai.

Theo cập nhật mới nhất, gói thầu số 18 hiện đạt khoảng 52%, còn gói thầu số 21 đạt 65%. Sự chênh lệch về khối lượng thi công là do ảnh hưởng của thời tiết.

Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng tỉnh Đồng Nai lý giải, do mưa liên tục trong các tháng 8, 9, 10 và đầu tháng 11, tác động lớn đến công tác đắp đất nền đường.

Để khắc phục, các nhà thầu đã mua thêm bạt che, bổ sung thiết bị, tăng mũi thi công và huy động thêm nhân lực.

Cụ thể, gói thầu số 18 và 21 đang có 30 mũi thi công. Tổng cộng có 251 xe máy thiết bị và 472 nhân công đang làm việc. Mục tiêu là đảm bảo hoàn thành thông xe kỹ thuật trước ngày 19/12/2025.

Ông Bùi Thanh Hưng, thành viên điều hành dự án thành phần 1 cho biết: Ban điều hành luôn trực tại công trường để xử lý kịp thời các phát sinh.

“Chúng tôi bám sát tiến độ từng ngày. Bên cạnh tốc độ thi công, chất lượng công trình cũng được giám sát rất kỹ”, ông nói.

Dự án thành phần 1 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đang đẩy nhanh thi công để hoàn thành trong năm 2025. Ảnh: M.T

Liên quan đến toàn bộ dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã chỉ đạo tháo gỡ khó khăn.

Công văn số 11414 nêu rõ: Phó Thủ tướng giao UBND tỉnh Đồng Nai đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng. Việc này cần hoàn thành trước ngày 30/11/2025. Đồng Nai cũng được yêu cầu hỗ trợ bổ sung, điều chỉnh phân khai khối lượng đá từ các mỏ.

Phó Thủ tướng yêu cầu Ban Quản lý dự án và các nhà thầu tập trung nguồn lực tài chính, nhân lực, thiết bị. Mục tiêu là hoàn thành dự án thành phần 1 ngay trong năm 2025.

Song song đó, dự án thành phần 2 dài 18,2km do Bộ Xây dựng làm chủ đầu tư đã đạt khoảng 70% khối lượng. Dự án thành phần 3 do TP.HCM quản lý cũng đang được yêu cầu đẩy nhanh tiến độ để đồng bộ toàn tuyến.

Tại buổi kiểm tra thực địa gần đây, bà Tôn Ngọc Hạnh – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu là công trình trọng điểm quốc gia và có vai trò quan trọng trong kết nối sân bay Long Thành. Vì vậy, mọi khâu triển khai phải được đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

