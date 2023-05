Chuyển đổi số vùng cao Sơn La: Băng rừng đến bản làng cấp Căn cước công dân và mã định danh điện tử (Bài 1)

Clip: Vượt khó cấp CCCD và mã định danh điện tử cho người dân vùng cao Sơn La

Băng rừng đến với bản làng vùng cao cấp Căn cước công dân

Theo chân cán bộ chiến sỹ Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) đến địa bàn xã Tà Xùa, là địa bàn vùng cao có diện tích tự nhiên là 4.138,61 ha, với 501 hộ, 3.049 nhân khẩu, thành phần chủ yếu là dân tộc Mông chiếm 99,57% còn lại là dân tộc Kinh chiếm 0,43%. Do vậy công tác cấp CCCD và mã định danh điện tử cũng gặp vô vàn những khó khăn, khi nhân dân trên địa bàn sống rải rác không tập trung, nhiều người còn chưa nhận thức đầy đủ về tiện ích mà CCCD đem lại trong cuộc sống, do vậy lực lượng Công an huyện, Công an xã và các cơ quan ban ngành xã, bản cũng phải thường xuyên xuống địa bàn tuyên truyền, vận động.

Ngoài xã Tà Xùa, huyện Bắc Yên cũng có nhiều xã vùng cao khác mà lực lượng Công an cũng đang ngày đêm vượt qua những con đèo, dốc đá cheo leo, đến với bà con nhân dân. Các xã như Chim Vàn và Háng Đồng, Làng Chếu,… ai cũng phấn khởi vì được Công an đến tận nơi để cấp CCCD.

Bắc Yên huyện vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, do vậy công tác cấp CCCD và mã định danh điện tử cũng gặp vô vàn những khó khăn. Ảnh: Cao Thiện

Còn các xã sống rải rác bên dòng Sông Đà như Chiềng Sại, Tạ Khoa,… lực lượng làm nhiệm vụ cũng rất vất vả đêm ngày để đến tận các bản cấp CCCD. Bà Đinh Thị Chi năm nay đã 97 tuổi, trú tại bản Nà Dòn, xã Chiềng Sại (Bắc Yên, Sơn La), hôm nay, bà được cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) phối hợp với Công an xã đến tận nhà để hoàn thành các thủ tục cấp căn cước công dân. Sau khi cung cấp các thông tin liên quan, bà được cán bộ tận tình hỗ trợ để chụp hình, lăn vân tay và hoàn thành các thủ tục liên quan. Tuy tuổi cao, sức yếu nhưng bà cảm thấy rất vui vì hôm nay đã được các đồng chí Công an hỗ trợ nhiệt tình.

Niềm vui đó cũng là niềm vui của bà Đinh Thị Pẹng (SN1948) xã Chiềng Sại (Bắc Yên, Sơn La), bà bộc bạch: "Mọi người trong gia đình đều đã làm CCCD. Trước đây, gia đình nghĩ rằng tôi đã lớn tuổi nên việc cấp căn cước công dân không cần thiết. Tuy nhiên, vừa qua được cán bộ Công an và chính quyền địa phương đến tuyên truyền giải thích về quyền lợi, nghĩa vụ của công dân, chúng tôi đã hiểu và được vận động làm CCCD. Được đi làm các thủ tục để cấp CCCD, bản thân tôi cảm thấy rất phấn khởi".

Lực lượng Công An Sơn La đến từng thôn bản cấp CCCD và mã định danh điện tử cho người dân. Ảnh: Cao Thiện

Ngoài những điều kiện về đi lại hết sức khó khăn, được biết, hiện nay trên địa bàn huyện Bắc Yên có nhiều trường hợp đã mất nhưng chưa làm các thủ tục khai tử. Đây là một trong những khó khăn cần được giải quyết, khắc phục kịp thời để làm sạch dữ liệu. Mặc dù chính quyền ở cơ sở đã tích cực tuyên truyền, nhắc nhở nhưng do nhiều lý do khác nhau, thân nhân người đã mất không thực hiện thủ tục khai tử theo quy định.

Đại úy Mùi Văn Thiện, Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết: "Trên địa bàn huyện Bắc Yên hiện nay một số trường hợp, công dân đi làm ăn xa không rõ địa chỉ cụ thể, gây khó khăn trong việc xác minh thông tin, gửi yêu cầu trao đổi cấp CCCD theo diện hồ sơ tạm trú, tạo biến động dân cư. Ngoài ra, một số công dân thuộc các đối tượng nghiện, nghi nghiện, nghi vấn vi phạm pháp luật không có mặt tại địa phương, thường xuyên lẩn trốn trong rừng già, khó khăn trong công tác tuyên truyền vận động thực hiện nhiệm vụ cấp CCCD. Một số người dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hoặc dân trí thấp không biết hoặc có biết nhưng không có tiền sử dụng điện thoại hầu như dùng chung nhau một chiếc điện thoại vì vậy gây khó khăn cho việc tạo tài khoản định danh điện tử".

Để phục vụ tốt nhất cho người dân trên địa bàn, Công an Sơn La đã triển khai các tổ công tác về xã, xuống bản tiếp nhận và làm CCCD gắn chip cho người dân. Ảnh: Cao Thiên

Vùng cao cấp CCCD gắn chíp điện tử giúp quản lý dân cư chặt chẽ

Thượng tá Đinh Hùng Sơn- Phó trưởng Công an huyện Bắc Yên (Sơn La) cho biết: Huyện Bắc Yên là một huyện vùng cao của tỉnh Sơn La. Đến thời điểm này, Công an huyện Bắc Yên đã thu nhận hồ sơ cấp CCCD, theo chỉ tiêu được giao đạt trên 95%. Để thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu đề ra, lãnh đạo Công an huyện Bắc Yên đã chỉ đạo Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thực hiện quyết liệt trong đợt cao điểm này.

CBCS trong Đội Cảnh sát QLHC về TTXH vẫn chia thành các tổ lưu động đến từng bản xa nhất để cấp CCCD cho nhân dân. Từ 5h sáng, CBCS trong Đội Cảnh sát QLHC về TTXH Công an huyện đã chuẩn bị thiết bị, máy móc và di chuyển tới các bản, các xã.

Lực lượng Công an đến tận nhà dân cấp CCCD cho người già yếu trên địa bàn. Ảnh: Cao Thiên

Bên cạnh đó, công an huyện đã chỉ đạo Công an xã huy động 100% quân số, ban ngày thì xuống địa bàn, đi từng nhà, rà từng ngõ, hỏi thông tin từng người. Buổi tối thì tập trung lại để thống kê, nhập vào hệ thống của máy.

Nhờ vậy mà đến thời điểm hiện tại, một số nội dung đã hoàn thành theo đúng các mốc tiến độ, các chỉ tiêu làm sạch như: hộ không có chủ hộ, trùng ngoài tỉnh, trùng trong tỉnh thiếu trường thông tin công dân đều đạt 100%.

Việc cấp CCCD và mã định danh điện tử góp phần đưa công tác quản lý dân cư ngày càng chặt chẽ, chính xác, hiệu quả, thiết thực hơn. Ảnh: Cao Thiện

Ngày 1/1/2023 sổ hộ khẩu và sổ tạm trú giấy bị "khai tử", công an chuẩn bị chuyển hoàn toàn việc quản lý cư trú từ hình thức thủ công sang hiện đại. Đây là một bước tiến vượt bậc, tạo tiền đề vững chắc để xây dựng chính phủ điện tử.

Để làm được điều này, cùng với sự nỗ lực của lực lượng Công an, cũng rất cần sự nhận thức đúng cùng sự chung tay, đồng thuận từ phía nhân dân, góp phần đưa công tác quản lý dân cư ngày càng chặt chẽ, chính xác, hiệu quả, thiết thực hơn, giảm phiền hà cho người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính.