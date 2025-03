Cây cảnh có "mệnh vàng", độc lạ, xanh tươi, thơm ngát, trồng trong nhà mang lại sự giàu có, thịnh vượng

Trồng hoa, cây cảnh đã trở thành thú vui phổ biến của nhiều gia đình. Cây cảnh không chỉ làm đẹp môi trường sống và cải thiện sự thoải mái của căn phòng mà còn vì những đặc tính độc đáo của nó.

Một số loại cây được cho là có thể cải thiện phong thủy và mang lại sự giàu có và may mắn.

Cây cảnh chuỗi tiền hay còn gọi là sen đá chuỗi tiền Ảnh minh họa Toutiao

1. Cây cảnh: Chuỗi tiền

Cây cảnh chuỗi tiền hay còn gọi là sen đá chuỗi tiền, là một loại cây mọng nước có tên khoa học là Crassula perforata. Thân rễ và lá của nó được kết nối với nhau như những đồng xu cổ, rất thú vị. Tuy nhiên một số tâm hồn ăn uống lại nhìn nó này như "xiên thịt".

Cây cảnh này nổi tiếng với vẻ ngoài đặc biệt. Lá của nó tròn và đầy đặn, giống như ngọc bích được chạm khắc tinh xảo.

Những chiếc lá nhỏ dày được xâu lại thành từng chùm với một chút màu đỏ ở trên cùng, trở thành điểm nhấn của cây cảnh này. Không khó để hình dung rằng hình dáng của nó gắn liền với những đồng tiền xu xâu thành chuỗi.

Cây cảnh chuỗi tiền có sức sống mãnh liệt, ưa môi trường có đủ ánh sáng và chịu hạn rất tốt. Ảnh minh họa Toutiao

Nó thường được coi là biểu tượng của cuộc sống giàu có và hạnh phúc, thể hiện sức sống và sức sống và có giá trị trang trí tuyệt vời.

Ngay từ cái tên "chuỗi tiền" dường như ám chỉ sự tích lũy của cải, tượng trưng cho sự cung cấp của cải vô tận, giống như một sinh vật mang theo tiền bạc, được mọi người vô cùng yêu thích.

Người ta cho rằng đặt một loại cây như vậy trong nhà hoặc văn phòng sẽ giúp tăng cường phong thủy, báo hiệu sự giàu có và may mắn liên tục.

Cây cảnh chuỗi tiền có sức sống mãnh liệt, ưa môi trường có đủ ánh sáng và chịu hạn rất tốt. Do đó, việc chăm sóc tương đối đơn giản, chỉ cần thường xuyên tiếp xúc với ánh sáng mặt trời nhẹ, tưới nước vừa phải và thỉnh thoảng bón phân lân và kali.

Cây cảnh này được ưa chuộng vì vẻ ngoài giản dị và lá xanh ngọc lục bảo, mọng nước. Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây cảnh: Bình vôi

Chi Bình vôi hay chi Thiên kim đằng (danh pháp khoa học: Stephania) là một chi thực vật có hoa trong họ Biển bức cát (Menispermaceae).

Chi này có đến hơn 50 loài cơ bản, tuy nhiên, loại cây cảnh được nhiều người ưa thích hơn cả với những chiếc lá tròn xoe như đồng tiền vẫn là cây Stephania erecta.

Cây cảnh này được ưa chuộng vì vẻ ngoài giản dị và lá xanh ngọc lục bảo, mọng nước. Lá nhẵn và tròn, tỏa ra ánh sáng nhẹ, có hình dạng giống lá sen hoặc đồng xu, là biểu tượng của sự giàu có.

Củ rễ của nó có đặc điểm là hình cầu, màu nâu xám, nhìn giống như củ khoai tây, như cục đất, có người lại thấy nó như chú rùa núi, xù xì, thô ráp, lại giống như chiếc bình vôi. Theo thời gian trôi qua, kết cấu bề mặt củ bình vôi ngày càng rõ ràng, thể hiện dấu vết thời gian và sức sống mãnh liệt.

Cây cảnh bình vôi trong phong thủy sẽ đem đến may mắn cho gia chủ. Ảnh minh họa Toutiao

Cây cảnh này có thể sống sót ở độ cao lớn và trong môi trường khắc nghiệt và có tuổi thọ cao. Chúng được coi là có lợi ích về tuổi thọ và thích hợp làm quà tặng cho người cao tuổi. Lá xanh ngọc lục bảo của nó rất đẹp và luôn tràn đầy sức sống, giống như cây thường xuân xanh.

Những dây leo có thể tiếp tục kéo dài, tạo nên vẻ đẹp tự nhiên như thác nước, tạo cảm giác như có một khu rừng nhỏ trong nhà bạn.

Cây này không chỉ có tác dụng trang trí đẹp mắt mà còn có tác dụng tích cực trong việc điều chỉnh phong thủy, có thể tăng cường năng lượng tích cực, giảm cảm xúc tiêu cực, loại bỏ tác dụng phụ, thu hút tài lộc và xua đuổi tà ma.

Cây cảnh bình vôi trong phong thủy sẽ đem đến may mắn cho gia chủ, những chiếc lá tròn tròn như những đồng xu nhỏ nhỏ, xinh xinh sẽ giúp mang về tiền tài, may mắn và bình an cho bạn. Vì ý nghĩa đó, ngày nay, có rất nhiều người trồng phong thủy cây bình vôi ngay tại nhà.

Cây cảnh này còn được gọi là cây tài lộc, cây phú quý

3. Cây cảnh: Mộc hương

Cây cảnh mộc hương còn được gọi là quế hương, mộc tê, quế hoa, hoa mộc (tên tiếng Anh là Osmanthus fragrans) có hương thơm ngào ngạt, quanh năm xanh tốt.

Hương thơm của hoa mộc hương mang lại sự an lạc, xua tan nỗi buồn và mệt mỏi. Hoa mộc hương cũng có thể chế biến thành rượu hoa mộc lan và bánh hoa mộc lan với hương vị độc đáo.

Cây cảnh này còn được gọi là cây tài lộc, cây phú quý, trồng trước nhà hoặc trong sân không chỉ có tác dụng xua đuổi tà ma mà còn tăng thêm vận may cho gia đình, hơn nữa cây có sức sống mạnh mẽ, trồng một cây có thể mang lại lợi ích cho thế hệ tương lai.

Cây cảnh thích hợp để trồng ở phòng khách, phòng làm việc

Ngày nay, nhiều người thích trồng cây hoa mộc trong chậu vì cây có cành lá rậm rạp, mang tính chất cổ điển, thể hiện vẻ đẹp tự nhiên, giản dị.

Cây cảnh thích hợp để trồng ở phòng khách, phòng làm việc, không chỉ đẹp mà còn có tác dụng thanh lọc không khí, mang lại cảm giác thoải mái.

Tuy nhiên, khi chăm sóc cây mộc hương, bạn cần lưu ý đặt cây ở nơi có đủ ánh sáng mặt trời và đất sâu, màu mỡ.

Vì cây cảnh này có hệ thống rễ phát triển tốt và không thích mọc ở những không gian hẹp nên việc cắt tỉa thường xuyên có thể giúp hình dáng cây thanh thoát và cân xứng hơn, đồng thời thúc đẩy cây phát triển khỏe mạnh.

Quả của nó có màu vàng và có hình dạng độc đáo, giống như lòng bàn tay của Đức Phật. Ảnh minh họa Toutiao

4. Cây cảnh: Phật thủ

Phật thủ (tên khoa học là "Citrus medica var. Sarcodactylis và tên tiếng Anh là Buddha's hand cũng có nghĩa là "Tay phật".

Quả Phật thủ rất được ưa thích, là loại quả mọi người lựa chọn bày trên ban thờ vào ngày rằm, mùng 1, đặc biệt vào dịp Tết Nguyên đán.

Quả của nó có màu vàng và có hình dạng độc đáo, giống như lòng bàn tay của Đức Phật, rất ấn tượng. Phật thủ có lá xanh tươi, bổ sung cho quả vàng óng. Màu sắc tươi sáng mang đến vẻ đẹp tươi mới, tự nhiên, vô cùng hấp dẫn.

Cây cảnh Phật thủ ưa nắng và có yêu cầu nhất định về độ ẩm của đất. Ảnh minh họa Toutiao

Ngoài ra, hương thơm của quả Phật thủ có thể làm sảng khoái tinh thần và xua tan mệt mỏi. Loại quả này cũng có tác dụng xua đuổi muỗi trong nhà, giúp ngăn chặn muỗi đến gần một cách hiệu quả.

Ý nghĩa của cây cảnh này cũng rất tốt lành, tượng trưng cho sự giàu có và may mắn. Quả Phật thủ được xem như là biểu tượng của bàn tay phật, ôm ấp và bảo bọc gia chủ tránh khỏi tà ma, mang lại may mắn, thuận lợi, như ý.

Cây cảnh Phật thủ ưa nắng và có yêu cầu nhất định về độ ẩm của đất. Cây không thể quá ướt hoặc quá khô trong thời gian dài.

Việc tưới nước cho quả đúng thời điểm và bổ sung phân lân, phân kali khi quả chuyển từ màu xanh sang màu vàng là rất quan trọng. Đồng thời, việc cắt tỉa kịp thời những cành lá rậm rạp không chỉ làm tăng giá trị trang trí mà còn giúp cây cảnh sinh trưởng khỏe mạnh.