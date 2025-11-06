Cây cảnh điềm lành, càng sương giá càng lộng lẫy, trồng ở ban công thu hút vượng khí và tiền tài

Mỗi mùa xuân và mùa thu là thời điểm đẹp nhất để ngắm cây phong, khi lá của chúng chuyển sang màu đỏ như lửa hoặc đỏ như hoàng hôn. Trời càng sương gió, lá càng đỏ rực, thậm chí còn tươi đỏ hơn hoa.

Nếu bạn đang tìm kiếm một cây cảnh làm điểm nhấn thực sự, nổi bật vẻ đẹp của ngôi nhà, đừng bỏ qua cây phong lá đỏ.

Và, với hơn 1.000 giống cây trồng, giống lai và giống khác nhau, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy một giống phù hợp với mọi mong muốn của mình.

Mỗi mùa xuân và mùa thu là thời điểm đẹp nhất để ngắm cây phong. Ảnh minh họa Toutiao

Cây phong lá đỏ (Acer) là một loài cây cảnh đẹp mắt với lá màu đỏ rực rỡ vào mùa thu đông. Cây thuộc họ Bồ hòn (Sapindaceae), có nguồn gốc từ Bắc Mỹ và được trồng rộng rãi ở nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam.

Cây phong lá đỏ có chiều cao trung bình từ 8-15 mét, thân gỗ sống lâu năm. Lá cây phong lá đỏ có hình dạng đặc trưng với 3 thùy răng cưa nhỏ.

Khi mới mọc lá có màu xanh lục nhạt và dần chuyển sang màu vàng cam, đỏ rực rỡ vào mùa thu, trước khi rụng xuống vào mùa đông.

Cây phong có lá đỏ vào mùa thu, từ khoảng cuối tháng 9 đến tháng 11 ở các nước ôn đới như Hàn Quốc, Nhật Bản.

Tại Việt Nam, lá phong thường đỏ vào cuối thu, đầu đông, khoảng từ tháng 10 đến tháng 12. Thời điểm cụ thể còn phụ thuộc vào khu vực và thời tiết.

Hoa của cây phong lá đỏ mọc thành chùm, có màu đỏ hoặc cam và kết quả thành quả cánh kép chứa hạt màu đỏ.



Người trồng cây phong lá đỏ có thể thu hút vượng khí, cải thiện sức khỏe và tiền tài. Ảnh minh họa Toutiao

Ý nghĩa phong thủy của cây cảnh phong lá đỏ

Cây phong lá đỏ mang nhiều ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, tượng trưng cho sự may mắn, tài lộc và sức khỏe.

Màu đỏ của lá phong là màu sắc thuộc hành Hỏa, nên cây phù hợp với người mệnh Hỏa và mệnh Thổ. Người trồng cây phong lá đỏ có thể thu hút vượng khí, cải thiện sức khỏe và tiền tài.

Biểu tượng của cây cảnh này bao gồm: thành công trong sự nghiệp, may mắn, thịnh vượng và ăn mừng, điềm lành và may mắn, và niềm đam mê mãnh liệt.

Cây cảnh này không chỉ mang ý nghĩa may mắn

Cây cảnh này có những chiếc lá tựa như những bông hoa đang nở, ngay cả những chiếc lá xanh cũng rất đẹp mắt và bắt mắt. Hơn nữa, lá xanh còn giúp thanh lọc không khí, khiến cây phong trở thành lựa chọn phổ biến cho ngôi nhà.

Cây cảnh này không chỉ mang ý nghĩa may mắn mà còn đẹp về mặt thẩm mỹ và có lợi cho sức khỏe, đó là lý do tại sao nhiều người thích trồng loại cây này.

Cây phong thân gỗ nên thường được trồng ở sân vườn. Nhưng nếu bạn có một ban công tương đối rộng rãi, bạn cũng có thể trồng một cây phong để có thể ngắm lá xanh vào mùa xuân và lá đỏ vào mùa thu đông, cảm nhận thời gian trôi đi qua những chiếc lá.

Cây cảnh này có những chiếc lá tựa như những bông hoa đang nở

Ai mà chẳng say đắm một ban công tuyệt đẹp như thế này? Ai mà chẳng thấy lòng mình được chữa lành?

Ngồi dưới gốc cây phong, ngắm nhìn những chiếc lá đỏ hơn cả hoa, và những đám mây trôi lững lờ trên bầu trời, cuộc sống thật dễ chịu làm sao!

Cây phong lá đỏ là một lựa chọn tuyệt vời để trồng ở ban công vì nhiều lý do. Thứ nhất, cây có khả năng thích nghi tốt với nhiều điều kiện khí hậu khác nhau, bao gồm cả môi trường khô ráo và ẩm ướt.

Cây cảnh này còn mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian sống

Thứ hai, cây cảnh có thể giúp thanh lọc không khí, giảm căng thẳng và tăng cường tập trung. Cuối cùng, cây cảnh này còn mang lại vẻ đẹp thẩm mỹ cho không gian sống, với lá màu đỏ rực rỡ và hình dạng độc đáo.

Cách trồng và chăm sóc cây cảnh phong lá đỏ trên ban công

Cây phong có rất nhiều loài, bạn có thể lựa chọn 1 số giống cây phong có vóc dáng thấp bé một chút để trồng ở ban công.

Ngoài ra, để cây cảnh phát triển tốt hơn, bạn cần lưu ý:

1. Chậu nhỏ, thoáng khí; đất phải màu mỡ.

Khi trồng cây phong trên ban công, bạn không cần chậu quá lớn, vì cây phong trồng trên ban công đều là giống nhỏ, rễ nông. Chậu quá sâu có thể dễ ảnh hưởng đến sự phát triển của cây cảnh.

Bạn hãy dùng chậu hoa bằng đất nung. Những chậu hoa này thoáng khí, và chậu không quá lớn, chỉ khoảng 30 cm. Có thể nói đó là một chậu nhỏ với một cây lớn, và cây đang phát triển cực kỳ tốt.

Sử dụng đất tơi xốp, màu mỡ để tránh thay chậu thường xuyên. Tỷ lệ đất nên là mùn lá, đất vườn và cát theo tỷ lệ 2:1:1. Bạn cũng có thể thêm phân cừu lên men hoặc phân bánh trong quá trình trồng để đất tơi xốp hơn và tăng độ phì nhiêu.

Bạn hãy đặt cây cảnh ở ban công hướng Nam của nhà mình. Ảnh minh họa Toutiao

2. Cây cảnh thích ánh sáng và chịu được sương giá

Cây phong ưa môi trường nhiều nắng, cần hơn 5 giờ ánh sáng mặt trời trực tiếp mỗi ngày. Nếu quá ít ánh sáng mặt trời, lá cây sẽ khó có thể phát triển màu sắc rực rỡ.

Vì vậy, bạn hãy đặt cây cảnh ở ban công hướng Nam của nhà mình. Bạn cũng nên xoay chậu cây khoảng 15 ngày một lần trong suốt mùa hè để tránh lá bị cháy nắng.

Mặc dù cây cảnh thích sương giá vì lá phủ sương giá đỏ hơn hoa vào tháng 2, nhưng chúng cũng dễ bị hư hại do sương giá nếu nhiệt độ quá lạnh, chẳng hạn như dưới -10 độ C.

Cây phong là cây thân gỗ nên tương đối dễ chăm sóc.

Do đó, ở các vùng có nhiệt độ cao, cây có thể được trồng ở ban công ngoài trời, trong khi ở các vùng nhiệt độ thấp, cây cảnh cần được chuyển vào trong nhà vào mùa đông hoặc được bảo vệ khỏi giá lạnh.

3. Cung cấp nước và phân bón

Cây phong là cây thân gỗ nên tương đối dễ chăm sóc. Chỉ tưới nước khi đất khô đến độ sâu từ 3 đến 5 cm. Tưới nước kỹ lưỡng một lần.

Vào mùa xuân và mùa thu, tưới nước 5 đến 7 ngày một lần; vào mùa hè, 2 đến 3 ngày một lần; và vào mùa đông, 15 đến 30 ngày một lần cho cây cảnh.

Bón quá nhiều đạm có thể khiến lá chuyển sang màu xanh.

Khi bón phân, điều quan trọng là phải điều chỉnh lượng phân bón theo mùa vụ, giảm thiểu lượng phân đạm và tăng lượng phân lân và kali để thúc đẩy màu sắc lá tươi tắn hơn. Bón quá nhiều đạm có thể khiến lá chuyển sang màu xanh.

Ví dụ, vào mùa xuân và mùa thu, có thể sử dụng kali dihydrogen phosphate với nồng độ 0,3% cứ sau 30 ngày. Vào mùa hè, có thể sử dụng phân NPK với nồng độ 0,2% cứ sau 20 ngày.

Sau khi lá rụng vào mùa đông, hãy chôn phân cừu lên men dọc theo mép chậu hoa, sau đó tưới nước kỹ và ngừng bón phân. Bón phân lại khi cây bắt đầu phát triển vào mùa xuân năm sau.

Bón phân lại khi cây bắt đầu phát triển vào mùa xuân năm sau.

Nếu nhà quá cao, bạn có thể cắt bỏ những cành cây phía trên. Nếu cây cảnh phát triển quá cao, nó sẽ che mất ánh sáng mặt trời, dẫn đến việc trong nhà không có đủ ánh sáng mặt trời.

Với vẻ đẹp độc đáo và ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, cây phong lá đỏ là một lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn thêm một chút xanh vào không gian sống của mình.