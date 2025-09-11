Chân dung nữ Ủy viên Trung ương Đảng được chỉ định chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ mới

Ngày 11/9, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, thay mặt Đoàn Chủ tịch, Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh đã công bố Quyết định số 2319-QĐNS/TW ngày 10/9/2025 của Bộ Chính trị về việc chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, chỉ định 68 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 17 đồng chí. Trong đó, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân được chỉ định tiếp tục giữ chức Bí thư Tỉnh ủy.

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi - Ảnh Báo Quảng Ngãi.

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh U Huấn được chỉ định tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy.

Các đồng chí: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đức Tuy; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoàng Giang; Phó Bí thư Tỉnh ủy Đinh Thị Hồng Minh được chỉ định tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ tại đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân bày tỏ niềm vinh dự và tự hào khi được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm tin tưởng, giao trọng trách chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025 - 2030; luôn quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ tỉnh trong suốt thời gian qua, nhất là trong quá trình chuẩn bị để tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúng như kế hoạch.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thị Quỳnh Vân cam kết với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà sẽ cùng với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và toàn hệ thống chính trị giữ vững sự đoàn kết, thống nhất, quyết tâm giữ gìn và phát huy những giá trị tốt đẹp mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

Không ngừng tu dưỡng bản lĩnh chính trị, rèn luyện đạo đức, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nâng cao năng lực lãnh đạo, điều hành; thích ứng kịp thời với sự thay đổi nhanh chóng của xã hội, tiếp tục xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh.

Nỗ lực, quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thành công nhiệm vụ cách mạng mới; bứt phá, tăng tốc phát triển, đưa tỉnh Quảng Ngãi trở thành tỉnh phát triển khá, cùng cả nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc...

Bà Bùi Thị Quỳnh Vân sinh năm 1974, quê Quảng Ngãi. T rình độ lý luận chính trị: Cao cấp Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Lý luận Văn học.

Bà là Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII (dự khuyết), XIII.

Quá trình công tác của Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân:

- Trước 11/2015: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh Đoàn Quảng Ngãi; Bí thư Huyện ủy Tư Nghĩa; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

- 11/2015: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kiêm Bí thư Huyện ủy Lý Sơn.

- 1/2016: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII.

- 6/2016: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

- 4/2019 - 8/2020: Phó Bí thư Tỉnh ủy, sau đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2016-2021.

- 8/2020 - 6/2025: Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, 2020-2025.

- 30/1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bà được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

- 1/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi (mới, sau khi Quảng Ngãi hợp nhất với Kon Tum) nhiệm kỳ 2020-2025.

- Ngày 11/9/2025, bà nhận quyết định của Bộ Chính trị giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 -2030.