Châu Tinh Trì liên tiếp "cặp kè" với gái trẻ đáng tuổi con?

Châu Tinh Trì tiếp tục gây tranh cãi khi xuất hiện bên cô gái trẻ giữa lúc sự nghiệp chững lại

Châu Tinh Trì vừa hoàn tất quá trình quay bộ phim “Đội bóng nữ Thiếu Lâm” và đang bước vào giai đoạn hậu kỳ, nhưng tên tuổi của ông lại một lần nữa trở thành tâm điểm tranh luận sau khi bị bắt gặp ăn tối cùng một cô gái trẻ.

Ngày 8/8, trang 163 đưa tin Châu Tinh Trì xuất hiện tại một nhà hàng cùng một phụ nữ kém ông nhiều tuổi. Khi chụp ảnh chung, cả hai giữ khoảng cách rõ rệt. Hình ảnh này gợi lại ồn ào vào năm 2021, khi Châu Tinh Trì vướng nghi vấn tình cảm với Trương Hiểu Kỳ, nghệ danh Ukei, khi cô mới 17 tuổi.

Thời điểm đó, Châu Tinh Trì bị ghi lại cảnh đi du thuyền với ba cô gái trẻ chỉ đáng tuổi cháu. Ông chụp ảnh cho nhóm và đưa Trương Hiểu Kỳ về nhà khi trời tối. Khoảng cách tuổi tác lớn khiến truyền thông Hong Kong nghi ngờ mối quan hệ ông – cháu giữa hai người.

Châu Tinh Trì gặp gỡ cô gái trẻ đáng tuổi con. IG.

Phản hồi trước những thông tin này, Châu Tinh Trì khẳng định đã thông qua bạn bè yêu cầu mọi người trong nhóm, bao gồm Ukei, không chụp ảnh hay tiết lộ về chuyến đi để giữ sự riêng tư. Ông cũng yêu cầu Trương Hiểu Kỳ xóa toàn bộ hình ảnh và cam kết không phát tán. Tuy nhiên, Trương Hiểu Kỳ từ chối xóa ảnh, nói rằng cô và Châu Tinh Trì vẫn liên lạc, đồng thời phủ nhận việc ký bất kỳ thỏa thuận bảo mật nào. Theo lời cô, Châu Tinh Trì còn hỗ trợ quay video và chụp ảnh, nhưng có nhắc không nên công khai vì đây là buổi gặp riêng.

Theo 163, vài năm trở lại đây, danh tiếng của Châu Tinh Trì giảm sút do không có tác phẩm nổi bật. Các bộ phim ông đạo diễn hoặc đầu tư như “Đại thoại Tây du” bị chê chất lượng kém, thiếu sáng tạo, lặp lại ý tưởng từ những thành công cũ. Xu hướng này tiếp tục thể hiện ở “Đội bóng nữ Thiếu Lâm”, dự án được ông chuẩn bị nhiều năm.

Để tăng sức hút, Châu Tinh Trì mời diễn viên Hàn Quốc Song Kang Ho tham gia. Tuy nhiên, khi hình ảnh dàn nữ chính được tiết lộ, khán giả thất vọng vì cho rằng họ thiếu sức hút và không phù hợp kỳ vọng.

Hiện Châu Tinh Trì đã 63 tuổi và vẫn sống độc thân. Ông thỉnh thoảng được bắt gặp đi ăn cùng bạn bè. Nhưng thay vì thu hút sự chú ý bằng các dự án điện ảnh mới mẻ, những lần xuất hiện gần đây của ông thường gắn với tranh cãi đời tư, khiến hình ảnh “vua hài nhảm” một thời tiếp tục chịu nhiều áp lực dư luận.