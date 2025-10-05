Chủ đề nóng

Chỉ định ông Trần Ngọc Mỹ giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030

Bùi Phụ Chủ nhật, ngày 05/10/2025 07:35 GMT+7
Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng(địa phận tỉnh Bình Thuận trước sáp nhập) đã tổ chức Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030. Ông Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã được chỉ định giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Xã Phan Rí Cửa, được sáp nhập từ 3 xã Hòa Minh, Chí Công, thị trấn Phan Rí Cửa và một phần của thôn Nha Mé, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong tỉnh Bình Thuận cũ.

Xây dựng “nông dân số”, “ngư dân số”

Đến dự có ông Nguyễn Văn Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó trưởng Ban Công tác Nông dân Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, lãnh đạo xã Phan Rí Cửa và 100 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 5.770 cán bộ, hội viên Hội Nông dân trên địa bàn xã cùng tham dự.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV

Tại Đại hội, Ban tổ chức đã công bố các Quyết định của Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng, chỉ định Ban Chấp hành Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là 25 người.

Trong đó, Ban Thường vụ 7 người và chỉ định ông Trần Ngọc Mỹ, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Các Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa khóa I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là bà Huỳnh Hiểu Nguyên và ông Trương Thành Trung.

Đoàn Trung ương Hội Nông dân Việt Nam thăm viếng, động viên các hộ gia đình chịu thiệt hại do lốc xoáy tại Ninh Bình

Phát biểu tại Đại hội, ông Đỗ Quốc Vương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đảng ủy xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận sự đóng góp tích cực của Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa trong nhiệm kỳ qua. Nhờ đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật như là các phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi được duy trì và phát triển.

Công tác hỗ trợ vốn, khoa học kỹ thuật cho nông dân có nhiều chuyển biến, những mô hình mới, hiệu quả được triển khai. Vai trò của Hội trong xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ gìn an ninh trật tự ngày càng được phát huy, thể hiện rõ vai trò. Những kết quả trên khẳng định vai trò của Hội Nông dân là chỗ dựa đáng tin cậy của nông dân, là cầu nối vững chắc giữa Đảng với nhân dân trong giai đoạn phát triển đất nước.

Hội Nông dân tỉnh Lâm Đồng tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV


Ông Đỗ Quốc Vương, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Đảng ủy xã Phan Rí Cửa Đảng yêu cầu trong nhiệm kỳ mới, Hội xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm thủy hải sản Phan Rí Cửa. Bên cạnh đó là đẩy mạnh tham gia chương trình OCOP, đưa những sản phẩm này vào các hệ thống bán lẽ tại địa phương. Tăng cường liên kết giữa ngư dân – doanh nghiệp – nhà khoa học, tạo chuỗi khép kín từ khai thác, nuôi trồng, chế biến đến tiêu thụ.

Hình thành các vùng chuyên canh thanh long, dưa lưới, cây táo theo tiêu chuẩn VietGAP, GlobalGAP. Hỗ trợ Nông dân chuyển đổi sản xuất hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn, gắn với bảo vệ môi trường.

Trang bị kiến thức, kỹ năng số cho nông dân, phấn đấu đến 2030 có ít nhất 70% hội viên biết ứng dụng công nghệ số vào sản xuất, tiêu thụ (trong báo cáo ghi ít nhất 50%). Xây dựng “nông dân số”, “ngư dân số” gắn với chương trình chuyển đổi số quốc gia.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV

Nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp

Theo Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030, xây dựng Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa đoàn kết, vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy của bà con hội viên nông dân.

Bên cạnh đó, Hội là cầu nối hỗ trợ nông dân phấn đấu vượt qua khó khăn, nỗ lực thực hiện các phong trào thi đua trong nông dân phát triển sản xuất, giúp nhau giảm nghèo bền vững và làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Theo Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, trong giai đoạn 2023-2025, hoạt động của Hội và phong trào nông dân có bước chuyển biến mới trong việc vận động, tập hợp nông - ngư dân vào tổ chức Hội.

Cơ cấu nông nghiệp từng bước được chuyển dịch theo đúng hướng, chuyển biến tích cực, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường, một số sản phẩm nông nghiệp bước đầu khẳng định được thương hiệu và chất lượng.

Cây thanh long đạt 164,2ha (110 hộ), nho đạt 2,6ha (7 hộ) và sản lượng lương thực và rau màu các loại đạt 4.093 tấn.

Chăn nuôi (bò, dê, chim trĩ, chim yến…) tiếp tục duy trì ổn định, công tác tiêm phòng, phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm được triển khai tốt; hiệu quả kinh tế của các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã tương đối ổn định.

Ngành thủy sản có bước phát triển, tổng số tàu cá quản lý tại địa phương 1.285 chiếc, trong đó 100% thuyền trên 15m đã lắp thiết bị hành trình; sản lượng khai thác hải sản bình quân đạt và vượt chỉ tiêu giao (xã Phan Rí Cửa cũ 27.590 tấn/năm; xã Chí Công 14.850 tấn/15.000 tấn/năm).

Công tác tuyên truyền chống khai thác IUU được tăng cường, không có tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài.

Ông Trần Ngọc Mỹ, Chủ tịch Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030 phát biểu tại Đại hội. Ảnh: PV

Hội đã phát triển mạnh mô hình nuôi thuỷ sản lồng bè trên biển với các loài hải sản có gia trị kinh tế cao như tôm hùm, ốc hương được duy trì. Các cơ sở nuôi tôm thịt, sản lượng nuôi ổn định (Phan Rí Cửa 71.200 tấn/năm; Hoà Minh 164,2 tấn/năm).

Bà con nông dân mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật trong giống cây trồng, vật nuôi, luân canh, canh tác mới, góp phần tăng năng suất, hiệu quả.

Các ngành chế biến nông - thủy sản, cơ giới hóa nông nghiệp, nghề tiểu thủ công nghiệp được mở rộng. Nhờ đó, đời sống nông dân có cải thiện, số hộ khá tăng, hộ nghèo giảm.

Nhiều hộ dân mạnh dạn đầu tư vào các mô hình sản xuất hàng hóa quy mô vừa và nhỏ; đời sống ngày càng ổn định hơn. Số hộ nghèo ngày càng giảm, số hộ đủ ăn và khá ngày càng tăng. Diện mạo nông thôn xã Phan Rí Cửa tiếp tục thay đổi theo hướng văn minh, hiện đại.

Tổng số hội viên hiện nay là 5.770 người, trong đó có 2.841 hội viên nữ. Hội viên được nhận thức rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm, từ đó tích cực tham gia các hoạt động của Hội.

Người dân treo cờ tổ quốc trên tuyến đường giao thông nông thôn xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: Bùi Phụ 

Quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Trung ương Hội Nông dân Việt Nam khen thưởng 1 cá nhân; Hội Nông dân tỉnh Bình Thuận(nay Lâm Đồng) tặng giấy khen 2 cá nhân, Hội nông dân huyện tặng 3 giấy khen, UBND xã tặng 12 giấy khen cho các tập thể, cá nhân của Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa. Phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp mới

Trong thời gian tới, Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa tiếp tục nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, nông dân. Tích cực tham gia thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, đặc biệt là chương trình xây dựng nông thôn mới.

Hội tích cực hướng dẫn nông dân tiếp cận và ứng dụng công nghệ thông tin vào sản xuất, kinh doanh, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm trên các sàn thương mại điện tử.

Nâng cao chất lượng phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” theo Nghị quyết số 06-NQ/HNDTW ngày 05/02/2025 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Khóa VIII. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào khác như “Nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới”, “Nông dân tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh”.

Hỗ trợ hội viên, nông dân thực hiện các tiêu chí của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, góp phần đưa xã Phan Rí Cửa đạt chuẩn nông thôn mới đến năm 2030.

Hội sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các mô hình kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: PV

Khuyến khích phát triển nông nghiệp sinh thái, hình thành vùng chuyên canh cây trồng, vật nuôi lợi thế gắn với liên kết chuỗi giá trị; mở rộng diện tích rau an toàn, cây lâu năm có giá trị kinh tế; thúc đẩy chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Phát triển các loại hình du lịch nông nghiệp, du lịch sinh thái tại những nơi có điều kiện phù hợp.

Đẩy mạnh sản xuất - chế biến - tiêu thụ nông, thuỷ sản theo chuỗi liên kết. Xây dựng, quảng bá sản phẩm OCOP gắn với tiềm năng địa phương như dưa lưới, đậu phộng sẻ.

Hướng dẫn nông dân thành lập các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm và thu nhập cho nông dân.

