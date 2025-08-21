"Chìa khoá" để năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, thu nhập cao

Ngày 21/8, tại Hải Phòng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) và Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị “Đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam”.



Phát biểu tại hội nghị, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh, nhân loại đang bước vào kỷ nguyên số với tốc độ phát triển chưa từng có. Những công nghệ nền tảng như trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, Internet vạn vật, blockchain… đang định hình lại sản xuất, quản trị và lối sống toàn cầu.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/TG

Nhiều quốc gia đi trước đã tận dụng triệt để khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo như động lực then chốt, trong khi Việt Nam vẫn đối diện những thách thức lớn: Năng suất lao động còn thấp, khả năng tiếp thu công nghệ của doanh nghiệp hạn chế, liên kết “Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp” chưa bền chặt, nhân lực chất lượng cao thiếu hụt.

“Trong bối cảnh đó, Việt Nam cần một chiến lược đột phá, không chỉ về công nghệ, mà còn về tư duy, thể chế và nguồn lực”, ông Huỳnh Thành Đạt nhấn mạnh.

Ông cũng cho biết, Nghị quyết 57-NQ/TW đã xác định khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chủ đạo để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, thu nhập cao. Cùng với đó, Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo năm 2025 mở ra hành lang pháp lý và cơ chế tài chính đột phá, tạo nền tảng thúc đẩy nghiên cứu, đầu tư và ứng dụng công nghệ mới, khơi dậy tinh thần sáng tạo trong toàn xã hội.

Tại Hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành uỷ, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng khẳng định, Thành phố nhận thức sâu sắc ý nghĩa của Nghị quyết 57 – một trong bốn nghị quyết quan trọng của Bộ Chính trị, được coi là “trụ cột” cho giai đoạn phát triển mới.

Thực hiện nghị quyết, Hải Phòng đã ban hành nhiều kế hoạch, cơ chế, thành lập Ban Chỉ đạo phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Thành phố hiện đứng thứ 3 cả nước về Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII); hạ tầng số được mở rộng, phủ sóng 4G toàn diện, thử nghiệm 5G tại các khu công nghiệp; nhiều cơ sở dữ liệu trọng yếu như đất đai, dân cư, giáo dục đã được kết nối.

Đến nay, Hải Phòng có 76 doanh nghiệp khoa học công nghệ, hơn 1.400 doanh nghiệp công nghệ số, gần 9.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ ứng dụng nền tảng số, góp phần nâng cao năng suất và sức cạnh tranh. Thành phố cũng đang triển khai Khu đô thị công nghệ trị giá 13.000 tỷ đồng trên diện tích 86 ha, cùng nhiều thỏa thuận hợp tác quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và khoa học – công nghệ biển của quốc gia.

Chia sẻ tại hội nghị, TSKH. Phan Xuân Dũng, Chủ tịch Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam, nhấn mạnh Nghị quyết 57 đề cao việc tôn vinh, khen thưởng kịp thời các nhà khoa học, doanh nghiệp, cá nhân có thành tích trong đổi mới sáng tạo. Suốt 33 năm qua, Quỹ VIFOTEC đã tổ chức 29 lần Giải thưởng Sáng tạo KH&CN Việt Nam, 17 lần Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và 20 lần Cuộc thi sáng tạo dành cho thanh thiếu niên, nhi đồng, qua đó vinh danh hàng nghìn công trình có giá trị ứng dụng, nhiều công trình đạt giải quốc tế.

Thứ trưởng Bộ KH&CN Bùi Thế Duy cũng chia sẻ về những điểm mới của Luật KH&CN và đổi mới sáng tạo năm 2025, cùng danh mục công nghệ và sản phẩm chiến lược, nhằm gợi mở định hướng cho các địa phương.

Hội nghị trở thành diễn đàn quan trọng để cập nhật chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và xác định trọng tâm hành động, góp phần kiến tạo môi trường thuận lợi, đưa khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo thành động lực phát triển của đất nước.