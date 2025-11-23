Chủ đề nóng

Chủ nhật, ngày 23/11/2025 12:45 GMT+7

Sắp sửa vận hành sàn giao dịch thịt heo ở thành phố lớn nhất nước

Hồng Phúc Chủ nhật, ngày 23/11/2025 12:45 GMT+7
TP.HCM sẽ thí điểm vận hành sàn giao dịch thịt heo trong tháng 12/2025 và chính thức hoạt động vào khoảng cuối quý I năm sau. Sàn giao dịch thịt heo của TP.HCM hướng đến minh bạch giá, an tâm về chất lượng cho người tiêu dùng.
Đề án sàn giao dịch thịt heo được Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với các sở, ngành, doanh nghiệp và Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) nghiên cứu từ năm 2019. Mục tiêu nhằm hình thành phương thức giao dịch có truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo đảm quyền lợi cho cả người chăn nuôi lẫn người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM cho biết, sàn giao dịch thịt heo đi vào hoạt động kỳ vọng sẽ tạo bước chuyển về sự minh bạch giá, an toàn, chất lượng, tạo sự yên tâm cho người tiêu dùng. Đồng thời, người chăn nuôi cũng sẽ được thuận lợi trong mua bán hơn.

Thịt heo các loại được bán tại siêu thị. Ảnh: Hồng Phúc

Theo ông Phương, Sở Công Thương được thành phố giao tham gia một phần nhiệm vụ trong Đề án Trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM, trong đó có nội dung xây dựng Sở giao dịch hàng hóa của thành phố.

Do chưa có tiền lệ và chưa có kinh nghiệm thực tiễn, vì vậy, Sở đã đề xuất chọn thịt heo làm nhóm hàng thí điểm đầu tiên.

Lý do chọn thịt heo làm nhóm hàng giao dịch thí điểm trên sàn, vì đây là mặt hàng đã được cơ quan này thực hiện chương trình truy xuất nguồn gốc, đã tạo ra hệ thống dữ liệu khá đầy đủ, đáp ứng các tiêu chí theo thông lệ quốc tế để đưa mặt hàng này vào giao dịch tập trung.

"Từ nền tảng dữ liệu có sẵn, chúng tôi mạnh dạn đề xuất và đã được thành phố đồng ý thực hiện mô hình thí điểm sàn giao dịch thịt heo, để từng bước hình thành sàn giao dịch chuẩn mực. Thời điểm này, Sở đang tập trung để đưa sàn giao dịch thịt heo TP.HCM vào vận hành thí điểm đúng tiến độ tháng 12 tới”, ông Phương nói.

Người tiêu dùng mua thịt heo tại siêu thị. Ảnh: Hồng Phúc

Lãnh đạo Sở Công Thương TP.HCM cho biết các phần việc hoàn thiện để vận hành sàn đang được tập trung, như hạ tầng kỹ thuật, quy trình giám sát, cơ chế xác lập giá, kết nối doanh nghiệp trong toàn chuỗi, từ thức ăn chăn nuôi, trang trại, giết mổ, hệ thống phân phối. 

Hiện nhiều doanh nghiệp lớn, có uy tín, thương hiệu, nguồn lực mạnh trong lĩnh vực chăn nuôi, giết mổ, phân phối đã đăng ký tham gia, giúp mô hình có nền tảng vận hành ngay từ giai đoạn đầu.

Giao dịch qua sàn cơ chế giá sẽ được thiết kế chặt chẽ hơn, giá chỉ được điều chỉnh tăng khi doanh nghiệp chứng minh được chi phí đầu vào biến động tăng. Hay khi giá thị trường giảm, doanh nghiệp có xu hướng tự thực hiện khuyến mãi để đáp ứng được nhu cầu thị trường.

Theo quy luật cung cầu, nếu giá trong chương trình cao hơn bên ngoài thì không thể bán được. Vì vậy, mức giá trên sàn luôn phản ánh đúng thực tế thị trường.

TP.HCM hiện là thị trường tiêu thụ thịt heo lớn nhất cả nước, với quy mô trên 25.000 tỷ đồng/năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook

Tại hệ thống Mailisa ở đường Huỳnh Văn Bánh, phường Cầu Kiệu, TP.HCM đã diễn ra một cuộc họp bất thường chiều 27/11 lúc 17h, sau đó hai bao tải lớn đựng đồ nhựa được nhân viên bảo vệ mang ra ngoài để bán ve chai. Tối cùng ngày, đơn vị này thông báo tạm ngưng hoạt động, chưa có chính xác thời gian mở lại.

