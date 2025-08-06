Chính phủ đặt quyết tâm tăng trưởng GDP 8,3- 8,5%, tiếp tục đàm phán Hiệp định thương mại với Mỹ

Cụ thể, tại Nghị quyết số 226/NQ-CP ngày 5/8/2025 thay thế cho Nghị quyết 25/NQ-CP tháng 2/2025, Chính phủ thay đổi mục tiêu tăng trưởng GDP cả năm.

Cụ thể, mục tiêu chiến lược, Chính phủ phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,3 - 8,5%; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2025 dưới 4,5%; tổng đầu tư toàn xã hội năm 2025 tăng 11 - 12%; huy động và thực hiện vốn đầu tư toàn xã hội trong 06 tháng cuối năm khoảng 2,8 triệu tỷ đồng; tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.



Phấn đấu tăng GDP từ 8,3% đến 8,5%

Theo dõi sát, nắm chắc diễn biến tình hình, phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ, toàn diện, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Nghị quyết này.

Thủ tướng Chính phủ dự Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng (Chinhphu.vn).

Phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành; có tư duy đổi mới, đột phá, nhìn xa trông rộng, nghĩ sâu làm lớn, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó.

Tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm túc, thực chất với tinh thần "6 rõ": rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền.

Nêu cao tinh thần trách nhiệm, vì nhân dân phục vụ, tập trung chỉ đạo giải quyết kịp thời, hiệu quả các vấn đề, kiến nghị chính đáng của người dân và doanh nghiệp.

Về đầu tư, Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương trong 06 tháng cuối năm tập trung thực hiện và giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ giao.

Đặc biệt, toàn bộ số vốn đầu tư công từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước năm 2024 dự kiến giải ngân trong năm 2025; vốn đầu tư tư nhân khoảng 1,5 triệu tỷ đồng.

NHNN được yêu cầu thúc đẩy tăng trưởng đạt từ 8,3 – 8,5% và đáp ứng nhu cầu vốn của nền kinh tế; chỉ đạo các tổ chức tín dụng kiểm soát và hướng tín dụng vào các ngành sản xuất kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các động lực tăng trưởng truyền thống của nền kinh tế, chuẩn bị kỹ chính sách tiền tệ các tháng cuối năm 2025 và năm 2026.

Bộ Tài chính điều hành chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả; tăng cường quản lý thu, mở rộng cơ sở thu, phấn đấu thu ngân sách nhà nước năm 2025 tăng ít nhất 25% so với dự toán (căn cứ diễn biến, tình hình phấn đấu tăng thu cao hơn 25%).

Chính phủ yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, các tập đoàn, tổng công ty sẵn sàng phương án, kịch bản ứng phó với các tình huống phát sinh, tăng cường khai thác thủy điện trong mùa mưa, bảo đảm cân đối năng lượng, xăng dầu trong nước, bảo đảm an ninh năng lượng phục vụ nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Sẵn sàng phương án cung ứng, điều tiết nguồn điện để bảo đảm cung ứng điện trong mùa nắng nóng, hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, triển khai và hoàn thành, đưa vào vận hành các dự án nguồn điện, truyền tải điện lớn.

Chính phủ chỉ đạo nghiên cứu điều chỉnh ngay một số điểm vướng mắc của các Nghị định về cơ chế mua bán điện trực tiếp giữa đơn vị phát điện năng lượng tái tạo và khách hàng sử dụng điện lớn; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ.



Tiếp tục đàm phán với Mỹ và đẩy mạnh chống hàng giả, hàng kém chất lượng

Chính phủ giao Bộ Công Thương triển khai các hoạt động xúc tiến thương mại và phân phối hàng hóa qua nền tảng số, phấn đấu tăng trưởng thương mại điện tử cả năm đạt trên 25%.

Chính phủ yêu cầu các Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, các bộ, cơ quan và địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể, thực hiện thường xuyên, liên tục, hiệu quả công tác đấu tranh, đẩy lùi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, vi phạm sở hữu trí tuệ…

Các bộ, cơ quan, địa phương theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường, thường xuyên cập nhật kịch bản lạm phát để có giải pháp điều hành giá phù hợp, không để thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng, tăng giá đột biến; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về giá, đầu cơ, găm hàng đội giá, thao túng giá.

Về hợp tác kinh tế quốc tế, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan và địa phương tiếp tục chủ động, tích cực triển khai đàm phán Hiệp định thương mại đối ứng với Hoa Kỳ theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, bảo đảm hài hoà lợi ích của cả hai bên.

Liên quan đến các động lực tăng trưởng mới về "bộ tứ trụ cột" trong đó có khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, và khai thác hiệu quả lợi thế của hội nhập quốc tế sâu rộng, Chính phủ nhấn mạnh phải phát triển kinh tế số; kinh tế xanh; kinh tế tuần hoàn; các mô hình kinh doanh mới; các ngành, lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, điện toán đám mây, công nghiệp văn hoá, công nghiệp giải trí...

Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương căn cứ kết quả thực hiện các chỉ tiêu tăng trưởng ngành, lĩnh vực 06 tháng đầu năm, khả năng huy động nguồn lực, các động lực, dư địa phát triển trong 6 tháng cuối năm khẩn trương xây dựng kịch bản tăng trưởng kèm theo các giải pháp của ngành, lĩnh vực cho các tháng, quý còn lại của năm để phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu tại Phụ lục II của Nghị quyết này.