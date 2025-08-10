Chủ đề nóng

Miền Bắc nắng nóng đỉnh điểm
80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9
Việt Nam trong tôi
10 tác phẩm nghệ thuật về hình tượng Đất nước đi cùng năm tháng
Cấm xe máy chạy xăng vào Vành đai 1 Thủ đô từ 7/2026
Xung đột quân sự giữa Campuchia và Thái Lan
Bão Wipha- bão số 3
Lật tàu du lịch ở Hạ Long
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Cuộc thi Ký ức Hà Nội 2025
Nhà nông
Chủ nhật, ngày 10/08/2025 08:32 GMT+7

Chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh Lạng Sơn, tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, tránh lãng phí

+ aA -
Vũ Văn Đạt Chủ nhật, ngày 10/08/2025 08:32 GMT+7
Sau khi kiểm tra các trụ sở làm việc, công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu đã làm việc với lãnh đạo 8 xã: Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành, Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Liên và Cai Kinh
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là người đứng đầu phải thay đổi tư duy, cách thức làm việc trên tinh thần phục vụ nhân dân, vì dân.

Những điều gì có lợi cho nhân dân mà không trái quy định phải mạnh dạn làm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trong buổi kiểm tra sau hơn 1 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh vào ngày 4/8.

Sau khi kiểm tra các trụ sở làm việc, công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, ông Hồ Tiến Thiệu đã làm việc với lãnh đạo 8 xã: Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành, Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Liên và Cai Kinh. Ông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các xã trong khắc phục khó khăn, bước đầu sắp xếp nơi làm việc của xã, phòng chuyên môn, bố trí đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng Đoàn công tác của tỉnh làm việc với các xã trên địa bàn tỉnh về kết quả sau hơn một tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực tế kiểm tra cho thấy, sau hơn 1 tháng vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thiếu phòng làm việc hoặc phòng làm việc chật chội, trang thiết bị máy móc phục vụ công việc thiếu.

Nhiều cán bộ làm việc ở các xã cách xa nhà có nhu cầu ăn trưa, nghỉ tại cơ quan nhưng chưa bố trí được bếp ăn, phòng công vụ.

Hiện, các cơ quan Trung ương vẫn chưa hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp, bố trí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đặc biệt là các chức danh thuộc tổ chức chính trị - xã hội gây lúng túng cho địa phương...

Do đó, ông Hồ Thiến Thiệu yêu cầu, để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy để tập trung toàn lực cho việc thực thi nhiệm vụ được giao.

Các xã dựa vào nguồn lực của mình và kinh phí được Trung ương, tỉnh phân bổ tạm thời để xử lý những vấn đề cấp bách, trước mắt.

Trong thực thi công vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, các xã phải chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, trên cơ sở thực tế tại địa phương để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, chủ động, linh hoạt, không thụ động, chờ hướng dẫn của cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phục vụ nhân dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cai Kinh.

Ông Hồ Tiến Thiệu lưu ý, các xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh rà soát lại hiện trạng, nhu cầu sử dụng; từ đó đưa ra phương án sửa chữa, xây mới trụ sở làm việc phù hợp nhất.

Các địa phương xác định trụ sở làm việc và Trung tâm phục vụ hành chính công phải nằm ở trung tâm của xã, tạo thuận tiện cho người dân đến giao dịch, liên hệ làm việc; đồng thời phải có tầm nhìn chiến lược, tạo không gian phát triển lâu dài.

Những trụ sở đáp ứng tiêu chí về vị trí, diện tích sử dụng cần tính toán phương án sửa chữa, nâng cấp để tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, đang còn sử dụng tốt, tránh lãng phí.

Về bố trí cán bộ, xã dựa trên năng lực, sở trường của từng người; căn cứ vào diện tích, dân số và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân để bố trí đủ cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã.

Những xã đông dân, lượng công dân đến làm thủ tục nhiều có thể bố trí từ 5 cán bộ trở lên. Các xã dân số ít hơn, trung bình một ngày chỉ phát sinh khoảng 10 - 20 thủ tục hành chính chỉ cần bố trí 2 - 3 cán bộ tại bộ phận này.

Trường hợp có thời điểm phát sinh công việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công nhiều có thể điều động ngắn hạn cán bộ từ các phòng chuyên môn khác hỗ trợ nhằm giải quyết nhanh nhất công việc cho người dân...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng Đoàn công tác của tỉnh chia sẻ khó khăn với cán bộ MTTQ xã Cai Kinh và các đoàn thể chính trị xã hội xã đang phải làm việc tạm tại Nhà văn hóa của thôn Đồng Ngầu - diện tích nhỏ hẹp, mái lợp tôn, thấp nóng, điều kiện về điện, nước, nhà vệ sinh chưa đảm bảo.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, bộ máy 65 xã, phường của tỉnh cơ bản thông suốt. Nhân dân phấn khởi tin tưởng và cảm nhận rõ sự đổi mới, thân thiện, thuận lợi khi đến giao dịch, làm việc với chính quyền địa phương và làm thủ tục hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Trong một tháng qua, ước tính tại 4 phường của tỉnh đã tiếp nhận khoảng 6.600 hồ sơ thủ tục hành chính. Đa số hồ sơ được giải quyết, trả kết quả đúng và trước hạn.

Tại 61 xã còn lại, tùy thuộc vào quy mô dân số, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính từng thời điểm của nhân dân, mỗi xã tiếp nhận, giải quyết từ hơn 100 đến vài trăm hồ sơ thủ tục hành chính...

Hiện, Lạng Sơn có 37 xã có trụ sở cơ quan Đảng ủy và khối chính quyền trên cùng địa điểm, địa bàn hoặc khoảng cách dưới 4 km; 28 xã có trụ sở Đảng ủy và chính quyền trên 2 địa bàn khác nhau, khoảng cách giữa 2 trụ sở trên 4 km.

Theo: TTXVN

Tham khảo thêm

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

Ở phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên (mới) có một anh thôi nghề làm báo về làm nghề nông 4.0

'Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời'

"Sau sáp nhập, chúng ta gọi tây Hải Phòng, đông Hải Phòng như hai phần của một địa danh không thể tách rời"

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Nuôi thành công cá đặc sản, thịt giàu selen ở xã Minh Hóa, tỉnh Quảng Trị, sau sáp nhập tỉnh Quảng Bình

Từ nghị trường bản lĩnh đến sứ mệnh 'siêu đô thị' của Hải Phòng, sau sáp nhập, hợp nhất thành công

Từ nghị trường bản lĩnh đến sứ mệnh 'siêu đô thị' của Hải Phòng, sau sáp nhập, hợp nhất thành công

Xã Trảng Bom, xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai (mới) định hướng xây dựng một đô thị xanh, 5 năm nữa lên phường

Xã Trảng Bom, xã nông thôn mới của tỉnh Đồng Nai (mới) định hướng xây dựng một đô thị xanh, 5 năm nữa lên phường

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Tỉnh Hưng Yên (mới) có xã Đông Thụy Anh, dân đang giàu có lên bởi kinh tế biển, có dự án khu công nghiệp VSIP Thái Bình

Với diện tích gần 35 km² và dân số trên 38.000 người, xã Đông Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên (xã Đông Thụy Anh vốn là một xã mới của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cũ, trước thời điểm sáp nhập tỉnh Thái Bình với tỉnh Hưng Yên) phát huy lợi thế địa phương ven biển, chú trọng phát triển kinh tế biển theo hướng toàn diện và bền vững.

Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là "ổ cá mập"?

Nhà nông
Là con sông ngắn nhất ĐBSCL, chỉ chảy trong tỉnh An Giang, vì sao từng ví sông Vàm Nao là 'ổ cá mập'?

Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy "chim tiền tỷ"

Nhà nông
Một doanh nghiệp ở tỉnh Khánh Hòa (mới) thu giữ 100m lưới bọn xấu dùng bẫy 'chim tiền tỷ'

Hòn đảo lớn nhất Việt Nam vẫn còn nơi hoang sơ thế này đây, có 5 loài động vật hoang dã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam

Nhà nông
Hòn đảo lớn nhất Việt Nam vẫn còn nơi hoang sơ thế này đây, có 5 loài động vật hoang dã được ghi vào Sách Đỏ Việt Nam

Một vùng đất cổ ở Thanh Hóa, làng có tới 10 di tích được xếp hạng, nhà cổ, giếng cổ, làng khoa bảng, đất trạng

Nhà nông
Một vùng đất cổ ở Thanh Hóa, làng có tới 10 di tích được xếp hạng, nhà cổ, giếng cổ, làng khoa bảng, đất trạng

Đọc thêm

Dáng hình Việt Nam trong hồn làng Nhơn Hải
Xã hội

Dáng hình Việt Nam trong hồn làng Nhơn Hải

Xã hội

Cùng với những người bạn trẻ tuổi đến từ khắp nơi trên thế giới, chúng tôi ghé thăm làng chài Nhơn Hải (Gia Lai) trong một buổi chiều giữa tháng 7.

Quốc hội giám sát kịp thời, thực chất là 'chìa khóa' cho giảm nghèo bền vững
Giảm nghèo nông thôn

Quốc hội giám sát kịp thời, thực chất là "chìa khóa" cho giảm nghèo bền vững

Giảm nghèo nông thôn

Theo ĐBQH Phan Đức Hiếu, để công cuộc giảm nghèo đa chiều thực sự đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả bền vững, vai trò giám sát kịp thời, thực chất của Quốc hội là yếu tố then chốt. Cùng với đó, cần có những mô hình sáng tạo như doanh nghiệp xã hội để tạo động lực mới.

Giá USD hôm nay 11/8: Dự báo 'nóng' về đường đi của đồng USD
Kinh tế

Giá USD hôm nay 11/8: Dự báo "nóng" về đường đi của đồng USD

Kinh tế

Giá USD hôm nay 11/8: Khảo sát của Bank of America với các công ty quản lý quỹ cho thấy, giao dịch đặt cược vào sự giảm giá của đồng USD là lựa chọn đầu tư chắc chắn nhất từ nay đến cuối năm.

Thành tích cực 'khủng' của giọng ca trẻ nhất concert quốc gia 'Tổ quốc trong tim'
Văn hóa - Giải trí

Thành tích cực "khủng" của giọng ca trẻ nhất concert quốc gia "Tổ quốc trong tim"

Văn hóa - Giải trí

Đặng Kim Thiên Kim - giọng ca 13 tuổi tại concert quốc gia "Tổ quốc trong tim" từng góp mặt trong nhiều sự kiện văn hóa - nghệ thuật lớn của đất nước.

Xuất hiện clip đối tượng hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội) đe dọa “giết” nạn nhân
Bạn đọc

Xuất hiện clip đối tượng hành hung phụ nữ ở chung cư Sky Central (Hà Nội) đe dọa “giết” nạn nhân

Bạn đọc

Xuất hiện clip Đặng Chí Thành lớn tiếng tranh cãi với gia đình nạn nhân và lớn tiếng: “Tao giết mày!”, sau đó còn đe dọa đến tận nhà.

Vì sao ông Trump muốn gặp ông Putin ở Alaska chứ không phải nơi nào khác?
Thế giới

Vì sao ông Trump muốn gặp ông Putin ở Alaska chứ không phải nơi nào khác?

Thế giới

Việc chọn Alaska làm địa điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh song phương giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin vào ngày 15/8/2025 mang một sự pha trộn hiếm có về mặt biểu tượng. Nó đi sâu vào quá khứ, phản ánh cán cân địa chính trị hiện tại và gợi ý về đường nét của quan hệ Mỹ - Nga trong tương lai.

Lý Tiểu Long không chỉ là huyền thoại võ thuật mà còn có phẩm chất nghệ sĩ ra sao?
Đông Tây - Kim Cổ

Lý Tiểu Long không chỉ là huyền thoại võ thuật mà còn có phẩm chất nghệ sĩ ra sao?

Đông Tây - Kim Cổ

Nhắc đến Lý Tiểu Long người ta thường nghĩ đến ông là một huyền thoại võ thuật, một biểu tượng nổi tiếng của thế kỷ 20. Nhưng ít ai biết rằng, cuộc đời ông còn rất nhiều điều thú vị khác, một võ sư mang trong mình tài hoa của một nghệ sĩ.

PVF-CAND chiêu mộ trung vệ ngoại binh cao 1m90
Thể thao

PVF-CAND chiêu mộ trung vệ ngoại binh cao 1m90

Thể thao

Theo một số nguồn tin, PVF-CAND đã chiêu mộ thành công trung vệ Eyenga Alain theo dạng chuyển nhượng tự do sau khi cầu thủ này rời CLB Quảng Nam.

Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí
Doanh nghiệp

Hinode Mall tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí

Doanh nghiệp

Hinode Mall đang tuyển dụng gấp hơn 200 vị trí để phục vụ cho việc khai trương vào tháng 12/2025

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa lên tiếng vì bị mạo danh lừa đảo

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Đại Nghĩa đăng tải hai đoạn video lên mạng xã hội, trong đó một là bản gốc và một là video bị cắt ghép bằng công nghệ AI.

'Trong cơn thịnh nộ': Kế hoạch của Ukraine và EU chống lại hội nghị thượng đỉnh Alaska khiến các nhà báo kinh ngạc
Thế giới

"Trong cơn thịnh nộ": Kế hoạch của Ukraine và EU chống lại hội nghị thượng đỉnh Alaska khiến các nhà báo kinh ngạc

Thế giới

Châu Âu và Ukraine, hành động dưới ảnh hưởng của sự hoảng loạn, muốn ngăn chặn cuộc gặp giữa Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Alaska, nhà báo người Ireland Chey Bowes cho biết trên mạng xã hội X.

Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Mường Kim vươn mình ngoạn mục, thu nhập đầu người đạt 51 triệu/năm

Lai Châu Ngày Mới

Sáng 10/8, xã Mường Kim (tỉnh Lai Châu) - một trong những xã ở vùng nông thôn Tây Bắc- tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ I, tổng kết 5 năm nỗ lực thi đua xây dựng quê hương với những bứt phá ngoạn mục.

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An
Nhà nông

Miếu Tiên cô trên núi Mụ Dạ có tấm bia đá cổ do vua Thiệu Trị nhà Nguyễn soạn, chuyện lạ có thật ở Nghệ An

Nhà nông

Trên núi Mộ Dạ bên quốc lộ 1 thuộc địa phận xã Diễn An, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An (trước sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, bỏ cấp huyện) xuất hiện ngôi miếu có tên Tiên cô. Nhưng ngôi miếu này ai làm, từ lúc nào và thờ ai… là những câu hỏi khiến nhiều người quan tâm.

'Nữ tướng' 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: 'Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây'
Dân Việt trò chuyện

"Nữ tướng" 24 lần mổ và 33 năm tạo giá trị khác biệt: "Ung thư cho tôi mạnh mẽ, trân quý mỗi phút giây"

Dân Việt trò chuyện

CEO Nguyễn Thị Hồng qua 24 lần mổ ung thư, chị vẫn rất yêu đời. Chị nói: ”Tôi rất cảm ơn bệnh ung thư đã đến với tôi. Vì khi đó, nó làm cho tôi mạnh mẽ hơn, trân quý mỗi phút giây hơn, trân quý tất cả mọi người xung quanh vì mình vẫn còn được thở, được sống”.

Cây cảnh lá to khổng lồ, quả tròn lúc lỉu, thu hút tài lộc, mang lại ấm no, trồng 1 cây nuôi cả nhà 70 năm
Gia đình

Cây cảnh lá to khổng lồ, quả tròn lúc lỉu, thu hút tài lộc, mang lại ấm no, trồng 1 cây nuôi cả nhà 70 năm

Gia đình

Cây cảnh này không chỉ cho bóng mát mà còn là cây lương thực, có khả năng nuôi sống 1 gia đình 4 người trong suốt 70 năm.

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn
Kinh tế

Từ cửa khẩu Hoa Lư đến Long Thành, giao thông Đồng Nai cần gỡ hàng loạt điểm nghẽn

Kinh tế

Nằm ở vị trí chiến lược vùng Đông Nam bộ, lại sở hữu nhiều lợi thế về mạng lưới kết nối liên vùng song nhiều năm qua, hạ tầng giao thông Đồng Nai vẫn tồn tại không ít hạn chế, có nguy cơ cản trở tốc độ phát triển kinh tế – xã hội.

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8: Bitcoin bật tăng, chuyên gia kì vọng thị trường Việt Nam
Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8: Bitcoin bật tăng, chuyên gia kì vọng thị trường Việt Nam

Kinh tế

Thị trường tài sản số hôm nay 11/8 chứng kiến Bitcoin tăng lên mức giá gần 119.000 USD trong khi một số đồng tiền điện tử lớn khác lại có xu hướng giảm. Ở trong nước, các chuyên gia đều kì vọng thị trường tài sản số Việt Nam sẽ phát triển bền vững và gắn kết chặt chẽ với Trung tâm tài chính quốc tế.

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới
Thể thao

Vô địch SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam lên hạng 22 thế giới

Thể thao

Đánh bại ĐT bóng chuyền nữ Thái Lan 3-2 (17-25, 24-26, 25-17, 25-22, 16-14) tại chặng 2 SEA V.League 2025, ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam không chỉ lần đầu tiên lên ngôi ở giải đấu này, mà còn được cộng thêm gần 8 điểm để vượt lên xếp hạng 22 trên BXH bóng chuyền nữ thế giới.

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dự báo giá xăng dầu sẽ có pha giảm mạnh trong tuần
Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/8: Dự báo giá xăng dầu sẽ có pha giảm mạnh trong tuần

Kinh tế

Giá xăng dầu hôm nay 11/8, thị trường dầu thô thế giới tiếp đà lao dốc trong tuần qua, cú lao dốc mạnh khiến thị trường dầu thô tiếp tục thủng đáy.

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot
Nhà nông

Tỉnh Đồng Tháp (mới) có xã Tân Dương, dân giàu lên nhờ trồng cây cảnh đang hot

Nhà nông

Là địa phương có thế mạnh về nông nghiệp, Đảng ủy, chính quyền xã Tân Dương, tỉnh Đồng Tháp (trước sáp nhập tỉnh Tiền Giang, Đồng Tháp, xã Tân Dương thuộc huyện Lai Vung cũ) đã và đang tập trung chỉ đạo các ngành, hội đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng bị dừng thi công vì xây dựng không đúng quy hoạch
Nhà đất

Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng bị dừng thi công vì xây dựng không đúng quy hoạch

Nhà đất

UBND Phường Kiến An, TP. Hải Phòng mới có yêu cầu Trường Cao đẳng Bách nghệ Hải Phòng dừng thi công, công trình xây dựng không đúng quy hoạch.

'Chiến tranh hay hòa bình?', Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố lớn về Ukraine
Thế giới

"Chiến tranh hay hòa bình?", Thủ tướng Orban đưa ra tuyên bố lớn về Ukraine

Thế giới

Thủ tướng Hungary Viktor Orban kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Âu ủng hộ nỗ lực hòa bình của người đứng đầu Nhà Trắng Donald Trump tại Ukraine.

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm
Xã hội

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh: Chikungunya đang lây lan toàn cầu từng được ghi nhận cách đây hơn 70 năm

Xã hội

Theo ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), bệnh Chikungunya đang lây lan toàn cầu có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta thông qua người nhập cảnh mang mầm bệnh và lây lan ra cộng đồng.

5 cách cứu mình thoát khỏi 'vực sâu không đáy' của cảm xúc tiêu cực
Xã hội

5 cách cứu mình thoát khỏi "vực sâu không đáy" của cảm xúc tiêu cực

Xã hội

Theo chuyên gia y tế, ai đó có những cảm xúc tiêu cực, ý nghĩ tự sát là một vấn đề sức khỏe cần được chia sẻ và tìm kiếm sự trợ giúp tức thì.

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN
Tin tức

Tàu hộ vệ tên lửa của Hải quân Việt Nam lên đường tham gia diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN

Tin tức

Tàu 016 - Quang Trung (tàu hộ vệ tên lửa thuộc Lữ đoàn 162, Vùng 4 Hải quân) cùng đoàn công tác Hải quân nhân dân Việt Nam rời Quân cảng Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa chiều 10/8, lên đường tham gia Diễn tập đa phương Hải quân các nước ASEAN lần thứ 3 (AMNEX 3) tại Penang, Malaysia.

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên
Thể thao

Thua Crystal Palace, Liverpool lập hat-trick thất bại đáng quên

Thể thao

Thất bại 2-3 trên loạt đá luân lưu (hòa 2-2 sau 90 phút) trước Crystal Palace ở trận tranh Siêu cúp Anh 2025 khiến Liverpool tạo ra hat-trick thất bại đáng thất vọng.

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể
Nhà nông

Ở TPHCM có một anh nông dân nuôi heo kiểu gì mà mang về doanh thu 20 tỷ/năm, cả xã nể

Nhà nông

Anh Nguyễn Văn Sơn, hội viên nông dân xã Minh Thạnh, TP HCM đã thành công với mô hình nuôi heo hữu cơ, chế biến thịt heo thành các loại thực phẩm an toàn, tiện lợi như xúc xích, lạp xưởng, giò, chả...Mô hình nuôi heo hữu cơ khép kín từ chăn nuôi đến bàn ăn đã mang về doanh thu 20 tỷ/năm cho anh Sơn. Xã Minh Thạnh hình thành từ sáp nhập từ xã Minh Hòa, Minh Thạnh, Minh Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương cũ.

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025
Nhà đất

Vinhomes chuẩn bị 'trình làng' 2 siêu dự án trong nửa cuối năm 2025

Nhà đất

Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu “khủng” 136.000 tỷ đồng nửa cuối 2025, nhờ sức bật từ Wonder City, Royal Island và hai siêu dự án mới tại TP. HCM, Đà Nẵng.

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết
Bạn đọc

Điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở năm 2025 theo quy định mới nhất người dân cần biết

Bạn đọc

Theo luật sư, Luật Đất đai 2024 nêu rõ điều kiện chuyển đất vườn sang đất ở nếu người dân có nhu cầu.

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm
Nhà đất

Thanh tra Chính phủ vào cuộc, kiểm tra 3 dự án nghìn tỷ của HUD tại Linh Đàm

Nhà đất

Thanh tra Chính phủ mới có quyết định thanh tra trực tiếp 3 khu đô thị (KĐT) lớn tại cửa ngõ phía Nam Thủ đô gồm: KĐT mới Tây Nam hồ Linh Đàm, KĐT Pháp Vân - Tứ Hiệp, và KĐT Dịch vụ tổng hợp hồ Linh Đàm. Điểm chung của các dự án này là đều do Tổng công ty Đầu tư phát triển Nhà và Đô thị (HUD) làm chủ đầu tư.

Tin đọc nhiều

1

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở
5

PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu và lá thư từ chức đầy trăn trở

2

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

TP.HCM nói không với yêu cầu của Trường Đại học Văn Lang, sẵn sàng cưỡng chế để đảm bảo tiến độ cải tạo rạch Xuyên Tâm

3

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: "Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn"

Người kế nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Lân Hiếu: 'Chúng tôi chia tay để thầy đi làm những việc lớn lao hơn'

4

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

Thái giám duy nhất trong lịch sử Trung Quốc được phong làm hoàng đế là ai?

5

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central
43

Hà Nội: Nam thanh niên đấm, đá dã man cô gái trẻ ở sảnh chung cư Sky Central