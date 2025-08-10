Đội ngũ cán bộ cấp xã, nhất là người đứng đầu phải thay đổi tư duy, cách thức làm việc trên tinh thần phục vụ nhân dân, vì dân.

Những điều gì có lợi cho nhân dân mà không trái quy định phải mạnh dạn làm, chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ theo thẩm quyền, phù hợp với thực tiễn ở địa phương.

Đây là chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu trong buổi kiểm tra sau hơn 1 tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ở tỉnh vào ngày 4/8.

Sau khi kiểm tra các trụ sở làm việc, công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ cán bộ và phục vụ người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm phục vụ hành chính công, ông Hồ Tiến Thiệu đã làm việc với lãnh đạo 8 xã: Hữu Lũng, Tuấn Sơn, Tân Thành, Vân Nham, Thiện Tân, Yên Bình, Hữu Liên và Cai Kinh. Ông ghi nhận, đánh giá cao nỗ lực của các xã trong khắc phục khó khăn, bước đầu sắp xếp nơi làm việc của xã, phòng chuyên môn, bố trí đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, không để gián đoạn công việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng Đoàn công tác của tỉnh làm việc với các xã trên địa bàn tỉnh về kết quả sau hơn một tháng vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp.

Thực tế kiểm tra cho thấy, sau hơn 1 tháng vận hành, bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do thiếu phòng làm việc hoặc phòng làm việc chật chội, trang thiết bị máy móc phục vụ công việc thiếu.

Nhiều cán bộ làm việc ở các xã cách xa nhà có nhu cầu ăn trưa, nghỉ tại cơ quan nhưng chưa bố trí được bếp ăn, phòng công vụ.

Hiện, các cơ quan Trung ương vẫn chưa hướng dẫn cụ thể về việc sắp xếp, bố trí đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, đặc biệt là các chức danh thuộc tổ chức chính trị - xã hội gây lúng túng cho địa phương...

Do đó, ông Hồ Thiến Thiệu yêu cầu, để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các xã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy để tập trung toàn lực cho việc thực thi nhiệm vụ được giao.

Các xã dựa vào nguồn lực của mình và kinh phí được Trung ương, tỉnh phân bổ tạm thời để xử lý những vấn đề cấp bách, trước mắt.

Trong thực thi công vụ, giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, các xã phải chủ động nghiên cứu kỹ các văn bản của Trung ương, trên cơ sở thực tế tại địa phương để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội phù hợp, chủ động, linh hoạt, không thụ động, chờ hướng dẫn của cấp trên.

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng Đoàn công tác của tỉnh kiểm tra công tác phục vụ nhân dân tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Cai Kinh.

Ông Hồ Tiến Thiệu lưu ý, các xã phối hợp với cơ quan chuyên môn của tỉnh rà soát lại hiện trạng, nhu cầu sử dụng; từ đó đưa ra phương án sửa chữa, xây mới trụ sở làm việc phù hợp nhất.

Các địa phương xác định trụ sở làm việc và Trung tâm phục vụ hành chính công phải nằm ở trung tâm của xã, tạo thuận tiện cho người dân đến giao dịch, liên hệ làm việc; đồng thời phải có tầm nhìn chiến lược, tạo không gian phát triển lâu dài.

Những trụ sở đáp ứng tiêu chí về vị trí, diện tích sử dụng cần tính toán phương án sửa chữa, nâng cấp để tận dụng tối đa cơ sở vật chất hiện có, đang còn sử dụng tốt, tránh lãng phí.

Về bố trí cán bộ, xã dựa trên năng lực, sở trường của từng người; căn cứ vào diện tích, dân số và nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của nhân dân để bố trí đủ cán bộ làm việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã.

Những xã đông dân, lượng công dân đến làm thủ tục nhiều có thể bố trí từ 5 cán bộ trở lên. Các xã dân số ít hơn, trung bình một ngày chỉ phát sinh khoảng 10 - 20 thủ tục hành chính chỉ cần bố trí 2 - 3 cán bộ tại bộ phận này.

Trường hợp có thời điểm phát sinh công việc tại Trung tâm phục vụ hành chính công nhiều có thể điều động ngắn hạn cán bộ từ các phòng chuyên môn khác hỗ trợ nhằm giải quyết nhanh nhất công việc cho người dân...

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Hồ Tiến Thiệu cùng Đoàn công tác của tỉnh chia sẻ khó khăn với cán bộ MTTQ xã Cai Kinh và các đoàn thể chính trị xã hội xã đang phải làm việc tạm tại Nhà văn hóa của thôn Đồng Ngầu - diện tích nhỏ hẹp, mái lợp tôn, thấp nóng, điều kiện về điện, nước, nhà vệ sinh chưa đảm bảo.

Theo báo cáo của tỉnh Lạng Sơn, bộ máy 65 xã, phường của tỉnh cơ bản thông suốt. Nhân dân phấn khởi tin tưởng và cảm nhận rõ sự đổi mới, thân thiện, thuận lợi khi đến giao dịch, làm việc với chính quyền địa phương và làm thủ tục hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công.

Trong một tháng qua, ước tính tại 4 phường của tỉnh đã tiếp nhận khoảng 6.600 hồ sơ thủ tục hành chính. Đa số hồ sơ được giải quyết, trả kết quả đúng và trước hạn.

Tại 61 xã còn lại, tùy thuộc vào quy mô dân số, nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính từng thời điểm của nhân dân, mỗi xã tiếp nhận, giải quyết từ hơn 100 đến vài trăm hồ sơ thủ tục hành chính...

Hiện, Lạng Sơn có 37 xã có trụ sở cơ quan Đảng ủy và khối chính quyền trên cùng địa điểm, địa bàn hoặc khoảng cách dưới 4 km; 28 xã có trụ sở Đảng ủy và chính quyền trên 2 địa bàn khác nhau, khoảng cách giữa 2 trụ sở trên 4 km.

