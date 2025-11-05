Chồng ca sỹ Đoàn Di Băng bị bắt, có thể đối mặt khung hình phạt nào?

Bắt Nguyễn Quốc Vũ, chồng ca sỹ Đoàn Di Băng

Ngày 5/11, Cơ quanCSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với 3 bị can gồm: Đinh Văn Liên (SN 1981, ngụ phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai); Nguyễn Thị Tuyến (SN 1982, ngụ phường Tam Hiệp, Đồng Nai) và Nguyễn Quốc Vũ (SN 1978, ngụ phường Tân Thuận, TPHCM) để điều tra về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, xảy ra tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai.

Động thái được nhà chức trách đưa ra sau 5 tháng khởi tố vụ án, điều tra việc sản xuất buôn bán hàng giả tại Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai, đóng tại KCN Giang Điền.

Công an áp giải bị can Nguyễn Quốc Vũ. Ảnh: Công an Đồng Nai.

Theo điều tra ban đầu, Công ty Cổ phần Nhà máy y tế EBC Đồng Nai (Công ty EBC) do Đinh Văn Liên là Phó tổng giám đốc nhưng thực tế là chủ sở hữu.

Doanh nghiệp này hợp tác sản xuất sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ VB Group tại TP HCM (Công ty VB Group) do ông Vũ là Tổng giám đốc.

Cảnh sát xác định, ông Vũ, Liên và Tuyến (Phó tổng giám đốc Công ty EBC) đã có hành vi sản xuất, buôn bán 1.652 sản phẩm kem chống nắng Hanayuki Sunscreen Body giả. Hành vi của 3 người này đủ yếu tố cấu thành tội Sản xuất, buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Được biết, Công ty VB Group là pháp nhân đứng sau thương hiệu mỹ phẩm Hanayuki. Ông Nguyễn Quốc Vũ - chồng của ca sỹ Đoàn Di Băng là người đại diện pháp luật kiêm Tổng giám đốc công ty này.

Khung phạt tội sản xuất, buôn bán hàng giả

Trao đổi với PV Dân Việt, luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Thơ (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, pháp luật quy định, hành vi sản xuất hàng giả có giá trị tương đương hàng thật từ 30 triệu đồng trở lên là có thể bị xử lý hình sự về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trong vụ việc này, đến nay, do xác định có dấu hiệu tội phạm nên cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt bị can để tạm giam về tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Điều 192 quy định, người nào buôn bán hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 30 triệu đồng đến dưới 150 triệu đồng sẽ bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

Nếu sản xuất, buôn bán hàng giả thuộc một trong các trường hợp như có tổ chức; có tính chất chuyên nghiệp; hàng giả tương đương với số lượng của hàng thật hoặc hàng hóa có cùng tính năng kỹ thuật, công dụng trị giá từ 150 đến dưới 500 triệu đồng; thu lợi bất chính từ 100 đến dưới 500 triệu đồng… sẽ bị phạt tù từ 5 đến 10 năm.

Nếu thu lợi bất chính với số tiền lớn hơn, khung hình phạt cũng tăng lên, cao nhất có thể lên đến 15 năm tù.

Điều đáng chú ý, tội danh này có thể áp dụng để xử lý cả pháp nhân thương mại phạm tội. Trường hợp xử lý với pháp nhân thương mại, pháp nhân có thể bị phạt tới 9 tỷ đồng.

Ngoài ra, toàn bộ hàng hóa được xác định là hàng giả sẽ bị thu hồi, tiêu hủy theo quy định của pháp luật. Những người đã mua phải hàng giả sẽ được xác định là người có quyền lợi liên quan đến vụ án, được hoàn tiền và bồi thường thiệt hại.

Số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động kinh doanh hàng giả sẽ bị tịch thu để bồi thường cho người bị thiệt hại hoặc sung vào công quỹ Nhà nước.

Bà Thơ cho biết, pháp luật quy định sản phẩm, hàng hoá có chất lượng không đảm bảo hàm lượng, thành phần, chất lượng không đảm bảo 70% so với tiêu chuẩn công bố sẽ được xác định là hàng giả.

Như vậy, với thông tin ban đầu cơ quan điều tra công bố, thấy hành vi của Nguyễn Quốc Vũ và các bị can khác đủ dấu hiệu cấu thành tội “Sản xuất, buôn bán hàng giả” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Trường hợp bị chứng minh có tội và bị tòa án kết tội, tùy tính chất mức độ của hành vi mà chồng ca sĩ Đoàn Di Băng và những bị can khác có thể đối mặt với các khung hình phạt nêu trên.