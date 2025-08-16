Trong buổi thăm, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã chúc mừng, ghi nhận đánh giá những kết quả đạt được của 2 đơn vị và nêu rõ: lực lượng Công an cơ sở đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, không ngừng nỗ lực phấn đấu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân. Đồng thời, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng chia sẻ những kỷ niệm gắn bó, kinh nghiệm quý báu của mình khi còn công tác trong lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương chụp ảnh lưu niệm tại trụ sở Công an xã Thanh Trì

Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Công an xã Thanh Trì, Công an phường Hai Bà Trưng tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND để vận dụng linh hoạt vào điều kiện, yêu cầu mới của thời đại, giữ vững mối quan hệ mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

“Thời gian tới, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, khối lượng công việc đặt ra cho lực lượng công an các cấp sẽ rất lớn, yêu cầu ngày càng cao. Lực lượng Công an cơ sở tuyệt đối không bỏ trống địa bàn, luôn gần dân, bám sát thực tiễn; chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, phát huy hiệu quả các dịch vụ công phục vụ người dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm trên không gian mạng” – Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương thăm, làm việc tại Công an phường Hai Bà Trưng. Công an Hà Nội

Thay mặt cán bộ, chiến sĩ, ông Lê Văn Quyền - Trưởng Công an xã Thanh Trì và ông Bùi Thế Anh - Trưởng Công an phường Hai Bà Trưng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn tình cảm, sự quan tâm động viên của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc với lực lượng Công an cơ sở nhất là những ý kiến chỉ đạo tâm huyết, sâu sắc của đồng chí Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương. Đây là sự cổ vũ, động viên lớn lao, khơi dậy khí thế thi đua sôi nổi để cán bộ, chiến sĩ đơn vị đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và tiếp tục nỗ lực, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách lập nhiều thành tích mới hướng tới các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước và lực lượng CAND; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng và Nhân dân giao phó.