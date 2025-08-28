Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam dự Lễ khai mạc Triển lãm quy mô lớn nhất từ trước đến nay

HLV Kim Sang-sik gạch tên Doãn Ngọc Tân, chọn ngôi sao HAGL thay thế
ĐT Việt Nam dưới quyền HLV Kim Sang-sik có sự thay đổi vào phút chót khi Phan Du Học được gọi bổ sung thay thế Doãn Ngọc Tân, người phải lỡ hẹn vì chấn thương nghiêm trọng.
