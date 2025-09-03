Chủ đề nóng

Thế giới
Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:23 GMT+7

Chủ tịch nước Lương Cường: Những thành tựu Việt Nam đạt được có sự ủng hộ của các nước bạn bè, anh em

Thứ tư, ngày 03/09/2025 19:23 GMT+7
Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định, những thành tựu Việt Nam đạt được không thể thiếu sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân các nước bạn bè, anh em; bày tỏ tin tưởng Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục chung vai sát cánh, vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.
Sáng 3/9, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát-xít của nhân dân thế giới tại Bắc Kinh (Trung Quốc), Chủ tịch nước Lương Cường đã gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni; Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez; Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un; Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto; Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim; Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay; Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh; Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev; Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev; Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon; Tổng thống Cộng hòa Congo Denis Sassou N’Guesso và Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni. Ảnh: TTXVN.

Tại các cuộc gặp, Chủ tịch nước chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng Bí thư Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tới lãnh đạo và nhân dân các nước; khẳng định những thành tựu Việt Nam đạt được không thể thiếu sự ủng hộ, hỗ trợ của lãnh đạo và nhân dân các nước bạn bè, anh em; bày tỏ tin tưởng Việt Nam và các nước sẽ tiếp tục chung vai sát cánh, vì hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng.

Lãnh đạo các nước chúc mừng Việt Nam nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9; khẳng định coi trọng quan hệ hữu nghị và tình cảm tốt đẹp với Việt Nam; bày tỏ mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực với Việt Nam.

Quốc vương Campuchia Norodom Sihamoni bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về chuyến thăm Việt Nam tháng 11/2024, cảm ơn tình cảm, sự đón tiếp chu đáo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam. Nhân dịp này, qua Chủ tịch nước, Quốc vương gửi lời thăm hỏi tốt đẹp đến Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam; chúc mừng Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Quốc vương nhấn mạnh hai nước trong bất kỳ hoàn cảnh nào vẫn đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển; mong tăng cường đoàn kết, hợp tác giữa Việt Nam - Lào - Campuchia, góp phần duy trì ổn định, thúc đẩy hợp tác của mỗi nước và ở khu vực.

Bí thư Thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez bày tỏ vui mừng vừa tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 của Việt Nam; cảm ơn sự ủng hộ về cả vật chất và tinh thần mà Việt Nam đã luôn dành cho Cuba; mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác để đưa quan hệ đoàn kết truyền thống, hữu nghị đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Cuba tiếp tục đi vào chiều sâu, ổn định và bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp với đất nước, con người Việt Nam trong chuyến thăm 6 năm trước; khẳng định Triều Tiên luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, tạo cơ sở vững chắc làm sâu sắc hơn nữa tin cậy chính trị và tạo động lực mới cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhất trí phối hợp tốt để thúc đẩy triển khai các thỏa thuận cấp cao, tạo khuôn khổ cho việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Indonesia vừa được thiết lập trong chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tháng 3/2025; tích cực chuẩn bị cho các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim, Chủ tịch năm 2025 của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường về việc triển khai thực chất, hiệu quả quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam - Malaysia. Hai bên chia sẻ về các vấn đề khu vực; nhất trí nỗ lực tăng cường phối hợp với các nước thành viên để xây dựng một ASEAN đoàn kết, thống nhất, vững mạnh, với vai trò trung tâm, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực.

Chủ tịch Quốc hội Timor Leste Maria Fernanda Lay cảm ơn Chủ tịch nước Lương Cường về lời chúc mừng Timor Leste, chia sẻ mong muốn hướng tới chính thức trở thành quốc gia thành viên thứ 11 của ASEAN, góp phần xây dựng cộng đồng ASEAN bao trùm, gắn kết và tự cường.

Tổng thống Mông Cổ Ukhnaagiin Khurelsukh đánh giá cao kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm cuối năm 2024, nhất trí phối hợp triển khai hiệu quả các kết quả quan trọng trong chuyến thăm. Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy quan hệ trên các lĩnh vực thương mại, đầu tư, nông nghiệp, du lịch…

Tổng thống Kazakhstan Kassym Jomart Tokayev mong muốn tăng cường quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, nhất là thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực thương mại - đầu tư, năng lượng, dầu khí, khai khoáng.

Tổng thống Azerbaijan Ilham Aliyev nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước Lương Cường về việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác Chiến lược vừa được thiết lập, triển khai hiệu quả các kết quả đạt được trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Azerbaijan tháng 5 vừa qua; tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng như giáo dục - đào tạo, quốc phòng - an ninh, văn hóa, thể thao, du lịch, hợp tác địa phương.

Tổng thống Tajikistan Emomali Rahmon khẳng định coi trọng quan hệ truyền thống, hợp tác với Việt Nam, luôn yêu mến dân tộc Việt Nam anh hùng; bày tỏ sẵn sàng sớm thăm Việt Nam; mong hai nước tăng cường hợp tác cùng có lợi, tổ chức các diễn đàn hợp tác doanh nghiệp, kết nối các chuyến bay thẳng, tạo thuận lợi cho đi lại của người dân hai nước.

Tổng thống Cộng hòa Dân chủ Congo Denis Sassou N’Guesso và Tổng thống Zimbabwe Emmerson Mnangagwa nhất trí với đề nghị của Chủ tịch nước về việc đưa quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước bạn bè truyền thống châu Phi, trong đó có hai nước Cộng hòa Congo và Zimbabawe ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, đồng thời tiếp tục phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, nhất là trong luôn khổ Liên hợp quốc, Phong trào Không liên kết và Nhóm các nước đang phát triển (G77).

Các cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, thắm tình hữu nghị, thể hiện quan hệ tốt đẹp, ngày càng đi vào chiều sâu giữa Việt Nam với các nước, nhất là các bạn bè truyền thống ở nhiều khu vực trên thế giới từ Trung Á đến châu Âu, châu Phi.

