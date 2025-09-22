Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I

Sáng 22/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Thiếu nhi tỉnh (62 Thái Nguyên, phường Tây Nha Trang).

Tham dự Đại hội có ông Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị Trung ương.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Về phía tỉnh Khánh Hòa, dự khai mạc đại hội có ông Nghiêm Xuân Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Đức Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Khắc Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Xuân Trường - Phó Bí thư Tỉnh ủy; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương và 396 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 74.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trình bày diễn văn khai mạc đại hội. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là dấu mốc có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng của Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa mới sau sự kiện lịch sử hợp nhất 2 tỉnh Ninh Thuận và Khánh Hòa, mở ra một chặng đường với không gian phát triển to lớn để Khánh Hòa vững bước cùng đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, phát triển giàu mạnh, văn minh thịnh vượng của dân tộc.

Các đại biểu tham dự đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I.

Theo Bí thư Nghiêm Xuân Thành, trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Khánh Hòa luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương, đặc biệt là Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị và 3 Nghị quyết cơ chế chính sách đặc thù của Quốc hội dành cho tỉnh Khánh Hòa đã tạo nền tảng khơi thông nguồn lực tạo đột phá cho phát triển tỉnh.

Đặc biệt, nhiệm kỳ qua Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận đã phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng. Đổi mới mạnh mẽ công tác quán triệt và ban hành các nghị quyết, chương trình kế hoạch cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương phù hợp với thực tiễn tại địa phương. Đổi mới về tư duy sáng tạo về cách làm; thích ứng chủ động; lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo.

Ông Nghiêm Xuân Thành - Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa trình bày diễn văn khai mạc đại hội.

Toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân trong tỉnh đoàn kết, chủ động, sáng tạo tận dụng các nền tảng đã được tạo dựng, các cơ hội mới, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều kết quả quan trọng, hoàn thành khá toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đặc biệt, cơ cấu các ngành kinh tế chuyển dịch đúng định hướng. Kết cấu hạ tầng giao thông được tăng cường đầu tư với nguồn lực lớn, đồng bộ, có tính kết nối cao. Thu hút và sử dụng các nguồn lực được nâng cao, nhất là thu hút được một số nhà đầu tư chiến lược vào một số trụ cột động lực phát triển. Chất lượng giáo dục đào tạo, dạy nghề được nâng lên, ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số được tăng cường, lĩnh vực y tế chăm sóc sức khỏe người dân được quan tâm. Đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của người dân được nâng lên. Các chính sách an sinh xã hội được chú trọng, huy động được nhiều nguồn lực cho công tác chăm lo các đối tượng chính sách, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giảm nghèo bền vững.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra từ ngày 21 -23/9.

Trong một thời gian ngắn, thực hiện chủ trương, kết luận của Trung ương về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện khẩn trương, quyết liệt đồng bộ, dân chủ, khoa học, với nhiều cách làm mới sáng tạo thực chất, hiệu quả.

Đến nay, các tổ chức cơ quan, đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã đi vào hoạt động thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, ngay trong tháng đầu tiên sau khi hình thành tỉnh mới, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết tăng trưởng kinh tế 2 con số và tổ chức hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp lớn trong và ngoài tỉnh để hiện thực hóa Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị và các nghị quyết phát triển kinh tế của tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa tặng hoa các bậc lão thành cách mạng, các gia đình liệt sỹ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các gia đình có công với nước.

Với tinh thần “Đoàn kết, Dân chủ, Kỷ cương, Trách nhiệm, Đột phá, Phát triển”, Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ I thể hiện khát vọng phát triển mạnh mẽ, quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn nhằm thực hiện mục tiêu nâng tầm vị thế, phát triển toàn diện; trở thành thành phố trực thuộc Trung ương; là một cực tăng trưởng cao của cả nước. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; Quốc phòng, an ninh vững chắc, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Nhân dân có mức sống cao, hiền hòa và hạnh phúc.

