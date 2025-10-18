Chủ đề nóng

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã chạm tới trái tim của mọi người Việt Nam, với 615 tỷ đồng ủng hộ

Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba", tính đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.
Ngày 18/10, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tới dự và phát biểu tại Lễ tổng kết Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” và trao giải, công diễn tác phẩm đạt giải Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”.

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các đại biểu tham dự. Ảnh Quang Vinh

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Nguyễn Hải Anh cho biết, lần đầu tiên, một chương trình nhân đạo quốc tế đạt tới quy mô hàng triệu lượt ủng hộ, hàng trăm tỷ đồng vận động chỉ trong ít tuần - một hiện tượng xã hội đầy cảm hứng, khẳng định sức mạnh của tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết quốc tế, của lòng nhân ái và sẻ chia.

Ngay sau lễ phát động cấp quốc gia diễn ra vào ngày 13/8/2025 tại Hà Nội, Chương trình nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ, học sinh, sinh viên, người lao động ở các lĩnh vực, đặc biệt là đông đảo nhân dân. Chỉ sau 30 giờ phát động, chương trình đã tiếp nhận được 65 tỷ đồng, đạt mục tiêu tối thiểu ban đầu đề ra; sau 48 tiếng phát động, đạt gấp đôi mục tiêu ban đầu (130 tỷ đồng); sau hơn 3 tuần phát động nhận được tổng giá trị trên 400 tỷ đồng.

Đến hết ngày 16/10/2025, tổng số tiền ủng hộ đạt 615 tỷ đồng, gấp 9,5 lần mục tiêu ban đầu.

Ngày 1/9/2025, tại Trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chứng kiến của Tổng Bí thư Tô Lâm, đồng chí Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Bí thư thư nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cuba và đông đảo lãnh đạo cấp cao 2 nước, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng đợt 1 gần 385 tỷ đồng đến nhân dân Cuba...

Ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong vận động ủng hộ Cuba. Ảnh Quang Vinh

Cùng với đó, hưởng ứng Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba”, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã phối hợp với Thời báo Văn học nghệ thuật và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”. 22 ca khúc đã được chọn vào vòng chung khảo, trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 10 Giải Khuyến khích, cùng 04 Giải Cống hiến và 02 Giải Đồng hành. Đồng thời, Ban Tổ chức tuyển chọn 65 ca khúc xuất sắc để xuất bản tuyển tập âm nhạc “Việt Nam - Cuba, Vang mãi bài ca đoàn kết hữu nghị”. Tại buổi lễ, bản demo tuyển tập đã được trang trọng trao tặng đồng chí Rogelio Polanco Fuentes - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Cuba tại Việt Nam, như một biểu tượng đẹp của âm nhạc, tình bạn và nghĩa tình sắt son giữa hai dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ và nhân dân Cuba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes trân trọng chuyển lời tri ân sâu sắc nhất trước sự thể hiện tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em; đồng thời nhấn mạnh, Chiến dịch“65 năm Hữu nghị Việt Nam - Cuba” đã thực sự đi sâu vào lòng dân hai nước. Mỗi đóng góp, dù lớn hay nhỏ, đều vượt xa giá trị vật chất, mà thực sự trở thành tài sản vô giá chứa đựng tình đoàn kết, lòng nhân ái và sự tri ân.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam Rogelio Polanco Fuentes trân trọng chuyển lời tri ân sâu sắc nhất trước sự thể hiện tình đoàn kết đặc biệt của nhân dân Việt Nam anh em.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam chia sẻ, hàng ngàn thông điệp động viên đã được gửi đến từ mọi tầng lớp nhân dân,từ khắp mọi miền Tổ quốc và ở mọi lứa tuổi. Nhiều sáng kiến độc đáo đã được triển khai để quyên góp. Những hình ảnh xúc động như các em nhỏ dành dụm số tiền tiết kiệm nhỏ bé, gửi những bức thư, bức tranh đến các bạn nhỏ Cuba đã khiến chúng tôi vô cùng cảm động.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, Chương trình vận động ủng hộ nhân dân Cuba “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” và trao giải các tác phẩm của Cuộc vận động sáng tác ca khúc “Việt Nam-Cuba: Vang mãi bài ca đoàn kết, hữu nghị” là một chương trình có nhiều ý nghĩa, thể hiện tinh thần quốc tế vô sản cao cả, tình cảm thủy chung giữa hai dân tộc anh em Việt Nam - Cuba.

“Trong suốt 65 ngày phát động, Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam-Cuba” đã nhận được sự quan tâm sâu sắc, tình cảm sâu nặng của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Chúng ta cùng cảm nhận rất rõ: từ cụ già đến em nhỏ, từ miền núi đến miền xuôi, các giai cấp, tầng lớp xã hội,…đã ủng hộ chương trình với tất cả sự biết ơn, trân quý, nâng niu mối quan hệ hữu nghị anh em thân thiết Việt Nam-Cuba.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến bày tỏ.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến trân trọng cảm ơn toàn thể đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội trong cả nước, kiều bào ta ở nước ngoài đã chung tay hưởng ứng chương trình với tất cả tấm lòng yêu quý Cuba.

“Từ thành công của Chương trình “65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba” mở ra nhiều cách nghĩ, cách làm mới, phù hợp để thực hiện thật tốt 3 trụ cột: Đối ngoại Đảng, ngoại giao nhà nước, đối ngoại nhân dân giữa Việt Nam và Cuba để bồi đắp, nâng lên tầm cao mới mối quan hệ hữu nghị, truyền thống, gắn bó như anh em ruột thịt Việt Nam – Cuba ngày càng bền chặt, tốt đẹp.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Từ khóa:
