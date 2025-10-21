Chủ đề nóng

Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Giá vàng biến động mạnh
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Shark Bình bị bắt
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mỹ áp thuế đối ứng lên Việt Nam và hàng loạt quốc gia
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Chuyển động Sài Gòn
Thứ ba, ngày 21/10/2025 10:12 GMT+7

Bất ngờ dừng chương trình đào tạo Y Việt - Đức: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đối thoại khẩn

+ aA -
Nguyệt Minh Thứ ba, ngày 21/10/2025 10:12 GMT+7
Chương trình liên kết đào tạo Bác sĩ Y khoa Việt - Đức (VGFM), một trong những dự án hợp tác quốc tế kéo dài 12 năm của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã nhận được thông báo dừng hợp tác từ Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức).
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Chương trình Y Việt - Đức dừng đào tạo sau 12 năm

Xác nhận với Dân Việt, đại diện truyền thông Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) đã dừng hợp tác trong Chương trình liên kết đào tạo Bác sĩ Y khoa Việt - Đức (VGFM).

Theo đó, quyết định này bắt nguồn từ những thay đổi sâu rộng trong quy định tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa (IMPP) và chính sách hợp tác quốc tế của Đức.

Khai giảng Khoa Y Việt - Đức năm 2024 - 2025. Ảnh: PNTU

Được biết, chương trình VGFM, được triển khai từ năm 2013, không chỉ là một khóa học liên kết đơn thuần mà là một nỗ lực nhằm đưa tiêu chuẩn y khoa Châu Âu vào Việt Nam. Sinh viên VGFM phải đáp ứng yêu cầu cao về ngoại ngữ (tiếng Đức C1) và chịu mức học phí quốc tế.

Tuy nhiên, yếu tố tạo nên giá trị không thể thay thế của VGFM chính là việc tích hợp hệ thống khảo thí của Đức. Sinh viên là đối tượng duy nhất tại Việt Nam được tham gia kỳ thi quốc gia M1 và M2 – các kỳ thi chuyển giai đoạn do Viện Khảo thí Quốc Gia về Y Dược CHLB Đức (IMPP) biên soạn, chấm điểm và xếp hạng.

Việc "thi cùng ngày, cùng đề" với sinh viên Đức là sự đảm bảo chất lượng cao nhất, cho phép sinh viên tốt nghiệp nhận Giấy chứng nhận từ Đại học Mainz và đủ điều kiện xin cấp Giấy phép hành nghề y khoa tại Đức.

Việc đối tác Mainz quyết định dừng hợp tác do thay đổi quy định IMPP đã vô hiệu hóa đặc quyền này, tạo nên một khoảng trống lớn về tính công nhận quốc tế của bằng cấp sắp tới.

Hướng đi nào cho những sinh viên đang học dang dở

Quyết định chấm dứt hợp tác đặt sinh viên VGFM vào một tình thế khó khăn. Họ đã đầu tư lớn về thời gian, chi phí và nỗ lực để đạt được chứng chỉ Đức ngữ cao cấp, với kỳ vọng về một lộ trình học tập và làm việc mang tính toàn cầu.

Hiệu trưởng nhà trường và Ban lãnh đạo khoa Y Việt-Đức tham dự lễ tốt nghiệp của sinh viên Y khoa Đại học Johannes Gutenberg University Mainz ngày 20/6/2024. Ảnh: PNTU

Về phía Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch thách thức đặt ra là làm thế nào để xây dựng một chương trình thay thế, duy trì được chất lượng đào tạo y khoa cao cấp và đảm bảo tính công nhận của văn bằng tốt nghiệp, bù đắp cho sự thiếu vắng của chứng nhận IMPP và Mainz.

Trước bối cảnh này, động thái của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là mở cuộc họp khẩn vào ngày 22/10 để công bố chi tiết về ba trụ cột giải quyết vấn đề.

Bao gồm việc thông tin chi tiết về chương trình học tiếp theo, cách thức Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục kiểm soát và đảm bảo chất lượng đầu ra sau khi mất đi hệ thống IMPP; Giải pháp xử lý các khoản học phí quốc tế mà sinh viên đã đóng cho chương trình hợp tác; cuối cùng là việc đảm bảo việc công nhận kết quả học tập đã đạt được của sinh viên theo chuẩn Đức.

Buổi đối thoại ngày mai được xem là cơ hội để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm trong việc chuyển đổi chương trình. Cộng đồng giáo dục và y tế đang chờ đợi các giải pháp cụ thể của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bởi đây không chỉ là câu chuyện của một trường, mà còn là bài học kinh nghiệm quan trọng về tính bền vững và rủi ro chính sách trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

Tham khảo thêm

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

TP.HCM đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc xe điện vào năm 2030

TP.HCM đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc xe điện vào năm 2030

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay đang nóng ở vàng nhẫn và nữ trang. Tại TP.HCM, tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiều người đã dậy từ 3-4h sáng, đến các tiệm vàng để chờ mua.

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Dân sinh
Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

Chuyển động Sài Gòn
Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

Bí thư Thành ủy TP.HCM dừng dự án trên “đất vàng”: Hành trình nhiều năm tới khi ngừng triển khai

Chuyển động Sài Gòn
Bí thư Thành ủy TP.HCM dừng dự án trên “đất vàng”: Hành trình nhiều năm tới khi ngừng triển khai

Đọc thêm

Giá vàng hôm nay đang tăng lên sát 155 triệu đồng, các tiệm vàng tại TP.HCM sẽ bị thanh tra
Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay đang tăng lên sát 155 triệu đồng, các tiệm vàng tại TP.HCM sẽ bị thanh tra

Chuyển động Sài Gòn

Giá vàng hôm nay 21/10 đang tăng dữ dội lên vùng 155 triệu đồng/lượng. Cơ quan chức năng tại TP.HCM sẽ vào cuộc thanh tra các tiệm vàng.

Poseidon: Vũ khí Nga được ví như 'cỗ máy tận thế'
Đông Tây - Kim Cổ

Poseidon: Vũ khí Nga được ví như "cỗ máy tận thế"

Đông Tây - Kim Cổ

Tổng thống Putin tự hào rằng tốc độ và khả năng vận hành dưới biển sâu của Poseidon sẽ khiến đối thủ không ngăn chặn được. "Điều này thật phi thường" - Nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh.

Trung Quốc ban hành Nghị định 280, thay thế Nghị định 248, doanh nghiệp, HTX, nông dân cần lưu ý gì?
Nhà nông

Trung Quốc ban hành Nghị định 280, thay thế Nghị định 248, doanh nghiệp, HTX, nông dân cần lưu ý gì?

Nhà nông

Ông Ngô Xuân Nam - Phó Giám đốc Văn phòng SPS Việt Nam (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) ban hành Nghị định 280, thay thế Nghị định 248 (Lệnh 248) vốn được áp dụng từ 1/1/2022 trong quản lý cơ sở sản xuất, chế biến và bảo quản thực phẩm xuất khẩu vào Trung Quốc.

Nữ tỷ phú Hà Nội chia sẻ hành trình “nông dân số” và bí quyết tiết kiệm 30% chi phí sản xuất
Giảm nghèo nông thôn

Nữ tỷ phú Hà Nội chia sẻ hành trình “nông dân số” và bí quyết tiết kiệm 30% chi phí sản xuất

Giảm nghèo nông thôn

Tại tọa đàm "Cung cấp thông tin kỹ thuật, thị trường – chìa khóa giúp nông dân giảm nghèo bền vững", bà Nguyễn Thị Hồng, Nông dân Việt Nam xuất sắc đến từ Hà Nội nhấn mạnh việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa kiến thức khoa học kỹ thuật hiện đại, thông tin thị trường kịp thời và chuyển đổi số toàn diện chính là "chìa khóa" giúp nông dân Việt Nam nâng tầm sản phẩm, nâng cao sức cạnh tranh và hướng tới sự phát triển bền vững.

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Nông dân thu tiền tỷ, xuất khẩu lụa Việt từ mô hình tuần hoàn (Bài 2)
Nhà nông

Nông dân Hà Nội xây làng quê đáng sống: Nông dân thu tiền tỷ, xuất khẩu lụa Việt từ mô hình tuần hoàn (Bài 2)

Nhà nông

Không còn bó hẹp trong tư duy sản xuất truyền thống, nhiều nông dân ở ngoại thành Hà Nội đã trở thành những "kỹ sư nông nghiệp", "nông dân văn minh". Bằng sự sáng tạo, dám nghĩ dám làm, họ đã biến những vùng đất hoang sơ thành những trang trại trù phú, xanh tươi.

LĐBĐ Malaysia đính chính thông tin nói Việt Nam tố cáo lên FIFA
Thể thao

LĐBĐ Malaysia đính chính thông tin nói Việt Nam tố cáo lên FIFA

Thể thao

Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thừa nhận, cáo buộc cho rằng một cá nhân từ Việt Nam đứng sau đơn khiếu nại gửi lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chỉ là giả định, không có bằng chứng cụ thể.

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường
Gia đình

Đặc sản cháo khoái Hải Phòng và những điểm khác biệt với cháo thông thường

Gia đình

Cháo thường nấu bằng hạt gạo. Nhưng món cháo khoái Hải Phòng dùng bột gạo tẻ và gạo nếp xay nấu với nước xương hầm và nước rau xanh - tạo thành đặc sản dân dã màu xanh ngọc nhạt, sánh đặc và mịn... ăn là khoái.

“Bay nhẹ tới Hà Nội” cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Thủ đô cùng Vietnam Airlines
Doanh nghiệp

“Bay nhẹ tới Hà Nội” cảm nhận vẻ đẹp mùa thu Thủ đô cùng Vietnam Airlines

Doanh nghiệp

Chiến dịch “Bay nhẹ cùng Vietnam Airlines” được nâng tầm với quy mô toàn quốc trong 05 năm (2025 – 2030), hướng tới mục tiêu dài hạn trong hành trình phát triển bền vững của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam.

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo
Nhà nông

Trồng lúa ở Cuba bằng công nghệ, lúa giống Việt Nam, hãng tin quốc tế nêu bật hợp tác Việt Nam-Cuba về lúa gạo

Nhà nông

“Hợp tác lúa gạo với Việt Nam thay đổi mô hình nhượng quyền đất đai của Cuba” là tiêu đề một bài viết của hãng tin IPS đăng tải ngày 18/6 vừa qua. Bài báo của hãng tin quốc tế IPS nhấn mạnh những tín hiệu tích cực từ mô hình hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, Cuba trồng lúa bằng công nghệ Việt Nam, lúa giống Việt Nam mang tính độc đáo này, trong bối cảnh Cuba đang nỗ lực cải thiện an ninh lương thực.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc
Văn hóa - Giải trí

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã mời Ban tổ chức chương trình có Jack biểu diễn ca khúc gây phản cảm lên làm việc.

Tăng tốc triển khai dự án giao thông, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
Giao thông - Xây dựng

Tăng tốc triển khai dự án giao thông, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Giao thông - Xây dựng

Hàng loạt dự án giao thông hưởng lợi khi áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết số 106/2023/QH15. Trong đó, rút ngắn đáng kể thời gian chuẩn bị đầu tư, tăng tốc tiến độ triển khai các hạng mục và đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử
Video

Miền Bắc đón rét, Miền Trung đối mặt mưa lũ lịch sử

Video

Không khí lạnh đang tràn về khiến miền Bắc và Thanh Hóa trở lạnh về đêm và sáng, vùng núi có nơi trời rét dưới 16°C. Đồng thời, sự kết hợp của khối khí lạnh này với bão số 12 đang gây ra thời tiết cực kỳ nguy hiểm trên Biển Đông và Vịnh Bắc Bộ, với gió giật mạnh và sóng cao tới 7m. Đáng lo ngại hơn, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi chuẩn bị hứng chịu một đợt mưa đặc biệt lớn kéo dài, với lượng mưa cục bộ có thể vượt 900mm, gây nguy cơ cao về lũ quét và sạt lở đất.

TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch

Chuyển động Sài Gòn

Sở Công Thương TP.HCM phối hợp với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, Hội Công nghệ cao TP.HCM và các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện tổ chức thí điểm Sàn Giao dịch thịt heo trong năm 2025 và đầu năm 2026.

Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'
Điểm nóng

Nghị sĩ châu Âu gây choáng váng khi đe dọa sẽ 'bẻ gãy chân ông Zelensky'

Điểm nóng

Nghị sĩ châu Âu người Romania Diana Sosoaca đã thề sẽ bẻ gãy chân ông Zelensky nếu nhà lãnh đạo Ukraine cố gắng phát biểu tại quốc hội nước bà.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xử phạt công ty tổ chức bếp ăn, phụ huynh nói “ban giám hiệu thiếu trách nhiệm”
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Xử phạt công ty tổ chức bếp ăn, phụ huynh nói “ban giám hiệu thiếu trách nhiệm”

Xã hội

Theo đoàn kiểm tra liên ngành, Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ xuất nhập khẩu Nhật Anh - đơn vị tổ chức bếp ăn tại Trường Tiểu học Cự Khê đã vi phạm nghiêm trọng về điều kiện vệ sinh và quy trình triển khai suất ăn cho học sinh. Trong khi đó, phụ huynh cho rằng “ban giám hiệu nhà trường thiếu trách nhiệm, thờ ơ, thách thức phụ huynh…”.

Bão Fengshen- bão số 12 di chuyển nhanh, ngư dân cả làng ở Gia Lai vội kéo tàu, thuyền lên đồi
Nhà nông

Bão Fengshen- bão số 12 di chuyển nhanh, ngư dân cả làng ở Gia Lai vội kéo tàu, thuyền lên đồi

Nhà nông

Trước diễn biến phức tạp của bão Fengshen( bão số 12) đang di chuyển nhanh vào Biển Đông, người dân các làng biển phía đông tỉnh Gia Lai đã chủ động đưa tàu thuyền lên bờ, chính quyền kích hoạt các phương án ứng phó thiên tai, sẵn sàng "4 tại chỗ" nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?
Thể thao

Tin sáng (21/10): ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?

Thể thao

ĐT Malaysia sẽ bị FIFA trừng phạt, ĐT Việt Nam nhận tin vui vào ngày 30/10?; Liverpool theo đuổi Ousmane Diomande; Bayern Munich muốn chiêu mộ Bruno Fernandes; Real Madrid chưa nghiêm túc với thương vụ William Saliba; Vợ sắp cưới của Cristiano Ronaldo tin tưởng Magui Corceiro.

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Hấp dẫn đến cỡ nào khiến doanh nghiệp bất động sản cũng “nhảy vào”
Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Hấp dẫn đến cỡ nào khiến doanh nghiệp bất động sản cũng “nhảy vào”

Kinh tế

Thị trường tài sản mã hoá Việt Nam hôm nay 21/10: Công ty TNHH Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Tini vừa xuất hiện trên thị trường, trụ sở tại phường Tân Hưng, TPHCM.

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10): Thị trường tự do bất ngờ bật tăng
Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10): Thị trường tự do bất ngờ bật tăng

Kinh tế

Tỷ giá USD/VND hôm nay (21/10) tại thị trường tự do tiếp tục tăng ở cả hai chiều so với sáng qua, hiện dừng ở mức 27.247 - 27.367 đồng/USD (mua - bán).

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn
Tin tức

Hà Nội đề xuất tận dụng gầm cầu cạn, đường trên cao cho không gian văn hóa, thể thao công cộng: Còn nhiều băn khoăn

Tin tức

Đề xuất cho phép sử dụng gầm cầu, gầm đường trên cao để tổ chức hoạt động công cộng của Hà Nội đang mở ra hướng khai thác không gian đô thị mới, song cũng làm dấy lên nhiều băn khoăn về an toàn và quản lý.

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027
Doanh nghiệp

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội và loạt hạ tầng hoàn thành năm 2027

Doanh nghiệp

Dự án mở rộng xa lộ Hà Nội cùng loạt hạ tầng trọng điểm tại khu vực cửa ngõ phía Đông TP.HCM đang được tập trung thi công, phấn đấu hoàn thành trong giai đoạn 2025-2028.

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc
Xã hội

Nạn bắt nạt công sở làm chao đảo Hàn Quốc

Xã hội

Nhiều nhân viên văn phòng tại Hàn Quốc chịu đựng tình trạng quấy rối và lạm quyền kéo dài, dẫn đến hậu quả tâm lý nghiêm trọng và hàng loạt hệ lụy xã hội.

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng
Hòa Bình thi đua yêu nước

Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi 2025: Nơi hội tụ bản sắc Mường giữa mùa vàng

Hòa Bình thi đua yêu nước

Trong không khí rộn ràng của mùa vàng vùng cao, xã Thượng Cốc, tỉnh Phú Thọ đang tất bật hoàn thiện những khâu chuẩn bị cuối cùng cho Lễ hội ruộng bậc thang Miền Đồi năm 2025. Lễ hội sẽ chính thức diễn ra trong hai ngày 25 - 26/10 tại xóm Dóm Bái, xã Thượng Cốc.

Nỗi sợ hãi của Châu Âu đối với Mỹ: Vụ việc Nord Stream đã trở thành một vụ che đậy ngoại giao như thế nào
Điểm nóng

Nỗi sợ hãi của Châu Âu đối với Mỹ: Vụ việc Nord Stream đã trở thành một vụ che đậy ngoại giao như thế nào

Điểm nóng

Theo các báo cáo mới xuất hiện từ phương tiện truyền thông châu Âu và Nga , Ba Lan, Đức và Ý được cho là đã dàn dựng một nỗ lực phối hợp để chuyển hướng trách nhiệm và tránh những hậu quả tiềm tàng từ Washington liên quan đến vụ phá hoại đường ống dẫn khí Nord Stream.

Không khí hân hoan trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)
Nhân ái

Không khí hân hoan trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng ở xã biên giới Mỹ Lý (Nghệ An)

Nhân ái

Từ sáng sớm, giáo viên, phụ huynh học sinh trường PTDTBT TH Mỹ Lý 1, xã Mỹ Lý, tỉnh Nghệ An đã có mặt tại sân trường. Trước giờ khánh thành ký túc xá 2 tầng, công trình kỷ niệm 10 năm thành lập Quỹ Vì Tầm Vóc Việt, mọi người đều háo hức đón chờ sự kiện quan trọng này.

Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia
Thể thao

Bi kịch ập đến với ngôi sao nhập tịch “lậu” của ĐT Malaysia

Thể thao

Sự nghiệp bóng đá của trung vệ Facundo Garces (ĐT Malaysia) đang đứng trước nguy cơ sụp đổ hoàn toàn sau khi FIFA chính thức ra lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với anh.

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm 2025: Giữ lửa truyền thống đầu tháng
Gia đình

Văn khấn ngày mùng 1 tháng 9 Âm lịch năm 2025: Giữ lửa truyền thống đầu tháng

Gia đình

Bài văn khấn mùng 1 tháng 9 Âm lịch 2025 hướng dẫn chi tiết, giúp các gia đình có thể giữ gìn nét đẹp văn hóa truyền thống đầu tháng.

Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025
Văn hóa - Giải trí

Ba Nghệ sĩ Nhân dân cùng có tên đệm là “Quốc” ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025

Văn hóa - Giải trí

Ba Nghệ sĩ Nhân dân đều có tên đệm là "Quốc" gồm: Quốc Chiêm, Quốc Anh, Quốc Trượng lần đầu cùng ngồi ghế giám khảo Liên hoan Chèo toàn quốc 2025.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 130km, từ mai loạt tỉnh mưa cực lớn, cục bộ trên 900mm
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) còn cách Hoàng Sa 130km, từ mai loạt tỉnh mưa cực lớn, cục bộ trên 900mm

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 7 giờ ngày 21/10, vị trí tâm bão số 12 (bão FENGSHEN) chỉ còn cách Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc. Bản tin bão mới nhất cũng dự báo, từ đêm 22/10 đến ngày 26/10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cảnh báo mưa có cường suất lớn.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

Nếu năm 2026 tăng lương cơ sở và cải cách tiền lương, viên chức tại đơn vị sự nghiệp có được tăng lương?

4

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

5

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới

Cuba trồng lúa, năng suất lúa tăng từ dự án hợp tác lúa gạo Việt Nam-Cuba, thêm chặng đường mới