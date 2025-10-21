Bất ngờ dừng chương trình đào tạo Y Việt - Đức: Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch đối thoại khẩn

Chương trình Y Việt - Đức dừng đào tạo sau 12 năm

Xác nhận với Dân Việt, đại diện truyền thông Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cho biết Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và Đại học Johannes Gutenberg Mainz (CHLB Đức) đã dừng hợp tác trong Chương trình liên kết đào tạo Bác sĩ Y khoa Việt - Đức (VGFM).

Theo đó, quyết định này bắt nguồn từ những thay đổi sâu rộng trong quy định tổ chức kỳ thi quốc gia y khoa (IMPP) và chính sách hợp tác quốc tế của Đức.



Khai giảng Khoa Y Việt - Đức năm 2024 - 2025. Ảnh: PNTU

Được biết, chương trình VGFM, được triển khai từ năm 2013, không chỉ là một khóa học liên kết đơn thuần mà là một nỗ lực nhằm đưa tiêu chuẩn y khoa Châu Âu vào Việt Nam. Sinh viên VGFM phải đáp ứng yêu cầu cao về ngoại ngữ (tiếng Đức C1) và chịu mức học phí quốc tế.

Tuy nhiên, yếu tố tạo nên giá trị không thể thay thế của VGFM chính là việc tích hợp hệ thống khảo thí của Đức. Sinh viên là đối tượng duy nhất tại Việt Nam được tham gia kỳ thi quốc gia M1 và M2 – các kỳ thi chuyển giai đoạn do Viện Khảo thí Quốc Gia về Y Dược CHLB Đức (IMPP) biên soạn, chấm điểm và xếp hạng.

Việc "thi cùng ngày, cùng đề" với sinh viên Đức là sự đảm bảo chất lượng cao nhất, cho phép sinh viên tốt nghiệp nhận Giấy chứng nhận từ Đại học Mainz và đủ điều kiện xin cấp Giấy phép hành nghề y khoa tại Đức.

Việc đối tác Mainz quyết định dừng hợp tác do thay đổi quy định IMPP đã vô hiệu hóa đặc quyền này, tạo nên một khoảng trống lớn về tính công nhận quốc tế của bằng cấp sắp tới.



Hướng đi nào cho những sinh viên đang học dang dở

Quyết định chấm dứt hợp tác đặt sinh viên VGFM vào một tình thế khó khăn. Họ đã đầu tư lớn về thời gian, chi phí và nỗ lực để đạt được chứng chỉ Đức ngữ cao cấp, với kỳ vọng về một lộ trình học tập và làm việc mang tính toàn cầu.

Hiệu trưởng nhà trường và Ban lãnh đạo khoa Y Việt-Đức tham dự lễ tốt nghiệp của sinh viên Y khoa Đại học Johannes Gutenberg University Mainz ngày 20/6/2024. Ảnh: PNTU

Về phía Trường Đại học y khoa Phạm Ngọc Thạch thách thức đặt ra là làm thế nào để xây dựng một chương trình thay thế, duy trì được chất lượng đào tạo y khoa cao cấp và đảm bảo tính công nhận của văn bằng tốt nghiệp, bù đắp cho sự thiếu vắng của chứng nhận IMPP và Mainz.

Trước bối cảnh này, động thái của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch là mở cuộc họp khẩn vào ngày 22/10 để công bố chi tiết về ba trụ cột giải quyết vấn đề.

Bao gồm việc thông tin chi tiết về chương trình học tiếp theo, cách thức Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch sẽ tiếp tục kiểm soát và đảm bảo chất lượng đầu ra sau khi mất đi hệ thống IMPP; Giải pháp xử lý các khoản học phí quốc tế mà sinh viên đã đóng cho chương trình hợp tác; cuối cùng là việc đảm bảo việc công nhận kết quả học tập đã đạt được của sinh viên theo chuẩn Đức.

Buổi đối thoại ngày mai được xem là cơ hội để Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thể hiện sự minh bạch và trách nhiệm trong việc chuyển đổi chương trình. Cộng đồng giáo dục và y tế đang chờ đợi các giải pháp cụ thể của Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch bởi đây không chỉ là câu chuyện của một trường, mà còn là bài học kinh nghiệm quan trọng về tính bền vững và rủi ro chính sách trong các chương trình liên kết đào tạo quốc tế.

