TP.HCM thí điểm mua bán thịt heo qua sàn giao dịch

Ngày 21/10, nguồn tin từ UBND TP.HCM cho biết, Ban Chỉ đạo xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo, thuộc UBND TP.HCM, vừa đề xuất UBND TP.HCM phương án thí điểm tổ chức giao dịch thịt heo qua Sàn Giao dịch.

UBND TP.HCM giao Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam, Hội Công nghệ cao TP.HCM và các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Người tiêu dùng lựa mua thịt heo tại siêu thị Aeon Mall phường Thuận Giao, TPHCM. Ảnh: Nguyên Vỹ

Các đơn vị này có trách nhiệm xây dựng mô hình, hệ thống phần mềm giao dịch, chuẩn bị hạ tầng kỹ thuật, kết nối các đơn vị cung ứng dịch vụ có liên quan (trang trại, cơ sở giết mổ, logistics, kho bãi, kiểm định...). Chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng vận hành mô hình thí điểm giao dịch thịt heo qua Sàn giao dịch.

Kết nối một số chủ thể quy mô lớn trong chuỗi cung ứng mặt hàng thịt heo; tiến hành thử nghiệm mô hình thí điểm giao dịch thịt heo qua Sàn giao dịch (giao dịch trong phạm vi hẹp), từ ngày 1/12/2025.

Đánh giá, điều chỉnh, hoàn thiện mô hình thí điểm giao dịch thịt heo qua sàn giao dịch; báo cáo lên UBND TP.HCM chậm nhất ngày 31/3/2026.

Được biết, ý tưởng xây dựng Sàn Giao dịch thịt heo trên địa bàn TP.HCM hình thành từ năm 2018. Theo nhiều chuyên gia, việc hình thành Sàn Giao dịch thịt heo sẽ tác động tích cực đến thị trường. Qua đó, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, giảm chi phí trung gian, tăng lợi nhuận hợp lý cho người chăn nuôi và lợi ích cho người tiêu dùng.

Giúp kiểm soát chất lượng thịt heo lưu thông trên thị trường, bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng và định hướng sản xuất theo tiêu chuẩn an toàn (hướng tới xuất khẩu). Giúp minh bạch hóa thị trường, hỗ trợ cơ quan quản lý dự báo, điều tiết thị trường; đồng thời, chống thất thu thuế.

Thịt heo được người tiêu dùng mua tại các siêu thị ở TP.HCM. Ảnh: T.L

Đồng thời, nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình Bình ổn thị trường, đảm bảo an sinh xã hội. Đây cũng là tiền đề xây dựng Sở Giao dịch hàng hóa TP.HCM, giúp hình thành thị trường hàng hóa phái sinh - một trong ba cấu phần của Trung tâm tài chính quốc tế.

Tuy nhiên, bên cạnh đó còn một số rào cản, khó khăn như chuỗi cung ứng truyền thống hiện nay đã trở thành thói quen khó thay đổi; cần nhiều thời gian, nỗ lực để vận động các chủ thể tham gia. Quá trình xây dựng có thể gặp trở ngại và phản đối từ các nhóm trung gian (trong chuỗi cung ứng hiện tại) do lợi ích (hành vi thao túng thị trường, gian lận thuế) bị ảnh hưởng.

Mặc dù vậy, theo ông Nguyễn Nguyên Phương – phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, qua công tác nghiên cứu xây dựng Sàn Giao dịch heo hơi trên địa bàn Thành phố từ năm 2019 đến nay, cho thấy, việc hình thành Sàn Giao dịch thịt heo tại TP.HCM là nhu cầu cấp thiết để giải quyết nhiều vấn đề tồn tại của thị trường thịt heo Thành phố. Qua đó, xây dựng chuỗi cung ứng bền vững, chuẩn hóa về quy trình sản xuất, chất lượng sản phẩm; bảo vệ sức khỏe nhân dân, đáp ứng tiêu dùng trong nước và hướng đến xuất khẩu.

Hiện nay, chuỗi cung ứng thịt heo phục vụ thị trường TP.HCM chưa tối ưu, nhiều trung gian, chi phí lưu thông cao, người chăn nuôi không quyết định được giá bán. Thị trường thiếu công khai, minh bạch (dễ bị chi phối), khó kiểm soát an toàn thực phẩm, thất thu thuế và tình trạng nhập lậu heo hơi phức tạp (lây lan dịch bệnh, giảm sức cạnh tranh).

Sự cấp thiết với việc sớm hình thành phương thức giao dịch hiện đại, minh bạch để giải quyết các tồn tại, định hướng phát triển chăn nuôi công nghiệp, kiểm soát nguồn gốc, an toàn thực phẩm, đảm bảo quyền lợi các bên và tăng thu ngân sách. Việc áp dụng trực tiếp mô hình quốc tế gặp khó khăn do khác biệt về trình độ sản xuất, pháp lý, tập quán thương mại.

"Do đó, cần thí điểm giao dịch thịt heo qua Sàn Giao dịch để đánh giá, rút kinh nghiệm, trước khi đề xuất mô hình chính thức. TP.HCM có đầy đủ điều kiện để triển khai là thị trường tiêu thụ lớn nhất (trên 25.000 tỷ đồng/năm), có 2 chợ đầu mối ổn định, 5 nhà máy giết mổ công nghiệp, đã triển khai thành công truy xuất nguồn gốc, có các doanh nghiệp lớn tham gia bình ổn thị trường và cơ chế đặc thù về xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế" – ông Nguyễn Nguyên Phương cho biết thêm.