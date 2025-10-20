Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

Bối cảnh tuyển sinh đại học tại TP.HCM năm 2026 đang có những thay đổi đáng kể, phản ánh sự thận trọng của các trường trong việc chờ đợi quy chế chính thức từ Bộ GDĐT, đặc biệt liên quan đến phương thức xét tuyển bằng học bạ.

Trong quý 4 năm 2025, nhiều cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại TP.HCM như Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Công thương TP.HCM, Đại học Tài chính - Marketing và Đại học Ngân hàng TP.HCM đã chủ động công bố các phương án tuyển sinh dự kiến nhằm giúp thí sinh khóa 2008 (tốt nghiệp năm 2026) có định hướng chuẩn bị.

Thí sinh tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

"Để không ảnh hướng đến thí sinh, Nhà trường dự kiến vẫn giữ ổn định các phương thức xét tuyển như năm 2025. Sự điều chỉnh nếu có chỉ là thay thổi tỷ trọng giữa các phương thức, theo đó sẽ tăng tỷ trọng cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL", TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết.

Tuy nhiên, ông Nhân cũng thông tin các phương án này đều mang tính chất tham khảo và sẽ chỉ được chốt chính thức sau khi Bộ GDĐT ban hành quy chế tuyển sinh quốc gia.

Nguy cơ bãi bỏ xét học bạ

Một trong những vấn đề trung tâm đang được Bộ GDĐT xem xét tại Hội nghị Giáo dục đại học 2025 là việc duy trì hay loại bỏ phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT (học bạ). Việc cơ quan quản lý lấy ý kiến về việc bãi bỏ xét học bạ là dấu hiệu cho thấy sự lo ngại về tình trạng lạm phát điểm số và thiếu tính khách quan của phương thức này.

Nếu quyết sách này được thực thi, nó sẽ tạo ra một sự dịch chuyển mạnh mẽ trong chiến lược tuyển sinh của các trường. Các trường đại học vốn dành tỷ trọng lớn cho xét học bạ sẽ buộc phải tái cơ cấu chỉ tiêu, chuyển trọng tâm sang các kỳ thi chuẩn hóa, khách quan như Kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL).

Phụ huynh chở con tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

Thêm vào đó, Bộ GDĐT cũng đang lấy ý kiến về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Nếu số lượng nguyện vọng bị giới hạn, thí sinh sẽ phải đưa ra lựa chọn đầu vào một cách chiến lược và thực tế hơn, thay vì đăng ký dàn trải, qua đó làm giảm hiện tượng trúng tuyển "ảo".

Cũng tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10/2025. Điều này khiến khá nhiều trường bối rối do vẫn chưa rõ quy chế của Bộ năm nay cho phép tuyển sinh như thế nào, trong bối cảnh việc có được tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển học bạ mới chỉ dừng lại ở khảo sát và chưa có kết luận.



ĐGNL ĐHQG-HCM: Trụ cột ổn định và thay đổi lịch thi

Thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tổ chức năm 2025. Ảnh: Chân Phúc

Trong bối cảnh phương thức xét tuyển học bạ tiềm ẩn rủi ro bị bãi bỏ, Kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tổ chức vẫn đóng vai trò là trụ cột ổn định và khách quan nhất trong chiến lược tuyển sinh khu vực phía Nam.

Kỳ thi ĐGNL VNU-HCM hiện là kỳ thi độc lập có quy mô lớn nhất cả nước, với gần 153.000 thí sinh dự thi và được hơn 110 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả để xét tuyển trong năm 2025.

Để phù hợp với khung kế hoạch năm học mới của Bộ GDĐT (Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được tổ chức sớm hơn, vào ngày 11-12/6), VNU-HCM đã điều chỉnh lịch thi ĐGNL.

Cụ thể, đợt 1 sẽ diễn ra vào Chủ nhật cuối tháng 3 (giữ nguyên lịch như các năm trước); đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 25/5/2026, sớm hơn khoảng một tuần so với năm 2025.

Thông tin từ ĐHQG-HCM, sự điều chỉnh này nhằm đảm bảo thí sinh thuận lợi tham dự cả hai kỳ thi quan trọng. Về cấu trúc, đề thi ĐGNL năm 2026 sẽ giữ nguyên như năm 2025 (120 câu hỏi trắc nghiệm, tổng 1200 điểm), giúp thí sinh yên tâm tập trung ôn tập.

