Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Giá vàng biến động mạnh
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Chủ tịch Hội NDVN và Bộ trưởng Bộ NNMT lắng nghe nông dân nói
Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
Chuyển động Sài Gòn
Thứ hai, ngày 20/10/2025 15:34 GMT+7

Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM : Các trường tăng tốc chuyển đổi, đánh giá năng lực có thể trở thành trụ cột

+ aA -
Nguyệt Minh Thứ hai, ngày 20/10/2025 15:34 GMT+7
Tuyển sinh đại học 2026 tại TP.HCM đang ảnh hưởng bởi hai xu hướng lớn: sự ổn định của kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) của ĐHQG-HCM và nguy cơ phương thức xét học bạ bị bãi bỏ.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Bối cảnh tuyển sinh đại học tại TP.HCM năm 2026 đang có những thay đổi đáng kể, phản ánh sự thận trọng của các trường trong việc chờ đợi quy chế chính thức từ Bộ GDĐT, đặc biệt liên quan đến phương thức xét tuyển bằng học bạ.

Trong quý 4 năm 2025, nhiều cơ sở giáo dục đại học hàng đầu tại TP.HCM như Trường Đại học Bách khoa (ĐHQG TP.HCM), Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Công thương TP.HCM, Đại học Tài chính - Marketing và Đại học Ngân hàng TP.HCM đã chủ động công bố các phương án tuyển sinh dự kiến nhằm giúp thí sinh khóa 2008 (tốt nghiệp năm 2026) có định hướng chuẩn bị.

Thí sinh tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

"Để không ảnh hướng đến thí sinh, Nhà trường dự kiến vẫn giữ ổn định các phương thức xét tuyển như năm 2025. Sự điều chỉnh nếu có chỉ là thay thổi tỷ trọng giữa các phương thức, theo đó sẽ tăng tỷ trọng cho phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT và ĐGNL", TS Nguyễn Trung Nhân, Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Công nghiệp TP.HCM cho biết.

Tuy nhiên, ông Nhân cũng thông tin các phương án này đều mang tính chất tham khảo và sẽ chỉ được chốt chính thức sau khi Bộ GDĐT ban hành quy chế tuyển sinh quốc gia.

Nguy cơ bãi bỏ xét học bạ

Một trong những vấn đề trung tâm đang được Bộ GDĐT xem xét tại Hội nghị Giáo dục đại học 2025 là việc duy trì hay loại bỏ phương thức xét tuyển bằng kết quả học tập cấp THPT (học bạ). Việc cơ quan quản lý lấy ý kiến về việc bãi bỏ xét học bạ là dấu hiệu cho thấy sự lo ngại về tình trạng lạm phát điểm số và thiếu tính khách quan của phương thức này.

Nếu quyết sách này được thực thi, nó sẽ tạo ra một sự dịch chuyển mạnh mẽ trong chiến lược tuyển sinh của các trường. Các trường đại học vốn dành tỷ trọng lớn cho xét học bạ sẽ buộc phải tái cơ cấu chỉ tiêu, chuyển trọng tâm sang các kỳ thi chuẩn hóa, khách quan như Kỳ thi Tốt nghiệp THPT và Kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL).

Phụ huynh chở con tham gia kì thi tốt nghiệp THPT 2025 tại TP.HCM. Ảnh: Nguyệt Minh

Thêm vào đó, Bộ GDĐT cũng đang lấy ý kiến về việc giới hạn số lượng nguyện vọng đăng ký của thí sinh. Nếu số lượng nguyện vọng bị giới hạn, thí sinh sẽ phải đưa ra lựa chọn đầu vào một cách chiến lược và thực tế hơn, thay vì đăng ký dàn trải, qua đó làm giảm hiện tượng trúng tuyển "ảo".

Cũng tại Hội nghị Giáo dục đại học năm 2025, Bộ GDĐT yêu cầu các cơ sở đào tạo sớm công bố các phương thức tuyển sinh năm 2026 ngay trong tháng 10/2025. Điều này khiến khá nhiều trường bối rối do vẫn chưa rõ quy chế của Bộ năm nay cho phép tuyển sinh như thế nào, trong bối cảnh việc có được tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển học bạ mới chỉ dừng lại ở khảo sát và chưa có kết luận.

ĐGNL ĐHQG-HCM: Trụ cột ổn định và thay đổi lịch thi

Thí sinh tham gia kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tổ chức năm 2025. Ảnh: Chân Phúc

Trong bối cảnh phương thức xét tuyển học bạ tiềm ẩn rủi ro bị bãi bỏ, Kỳ thi Đánh giá Năng lực (ĐGNL) do Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tổ chức vẫn đóng vai trò là trụ cột ổn định và khách quan nhất trong chiến lược tuyển sinh khu vực phía Nam.

Kỳ thi ĐGNL VNU-HCM hiện là kỳ thi độc lập có quy mô lớn nhất cả nước, với gần 153.000 thí sinh dự thi và được hơn 110 trường đại học, cao đẳng sử dụng kết quả để xét tuyển trong năm 2025.

Để phù hợp với khung kế hoạch năm học mới của Bộ GDĐT (Kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2026 dự kiến được tổ chức sớm hơn, vào ngày 11-12/6), VNU-HCM đã điều chỉnh lịch thi ĐGNL.

Cụ thể, đợt 1 sẽ diễn ra vào Chủ nhật cuối tháng 3 (giữ nguyên lịch như các năm trước); đợt 2 sẽ diễn ra vào ngày 25/5/2026, sớm hơn khoảng một tuần so với năm 2025.

Thông tin từ ĐHQG-HCM, sự điều chỉnh này nhằm đảm bảo thí sinh thuận lợi tham dự cả hai kỳ thi quan trọng. Về cấu trúc, đề thi ĐGNL năm 2026 sẽ giữ nguyên như năm 2025 (120 câu hỏi trắc nghiệm, tổng 1200 điểm), giúp thí sinh yên tâm tập trung ôn tập.

Tham khảo thêm

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Nhà ga T1 sân bay Tân Sơn Nhất vắng vẻ sau khi ga T3 hoạt động, nhiều dịch vụ “ngủ đông” chờ tái quy hoạch

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay đang nóng ở vàng nhẫn và nữ trang. Tại TP.HCM, tranh thủ ngày Chủ nhật cuối tuần, nhiều người đã dậy từ 3-4h sáng, đến các tiệm vàng để chờ mua.

Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

Chuyển động Sài Gòn
Giá vàng hôm nay đang tăng nóng, tiệm vàng ra quyết định lạ lùng, khách vẫn thờ ơ

TP.HCM tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội đáp ứng gói vay 120.000 tỷ đồng

Chuyển động Sài Gòn
TP.HCM tiếp tục triển khai dự án nhà ở xã hội đáp ứng gói vay 120.000 tỷ đồng

Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM, 3 người tử vong

Chuyển động Sài Gòn
Liên tiếp 3 vụ tai nạn giao thông ở TP.HCM, 3 người tử vong

Ngắm "trái tim" du lịch biển đẳng cấp quốc tế của TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn
Ngắm 'trái tim' du lịch biển đẳng cấp quốc tế của TP.HCM

Đọc thêm

Nữ diễn viên phim “Mưa đỏ” lần đầu kể về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần
Văn hóa - Giải trí

Nữ diễn viên phim “Mưa đỏ” lần đầu kể về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, kiệt quệ sức lực lẫn tinh thần

Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Thúy Hà của phim "Mưa đỏ" lần đầu chia sẻ về chuỗi ngày kinh khủng nhất cuộc đời, khiến chị kiệt quệ về sức lực lẫn tinh thần.

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN
Nhà nông

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN

Nhà nông

Tin mới nhất từ Đà Nẵng, chính quyền yêu cầu người dân dự trữ lương thực ít nhất 3 ngày ứng phó bão số 12-bão FENGSHEN. Đầu giờ chiều 20/10, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Trần Nam Hưng chủ trì cuộc họp khẩn chỉ đạo các địa phương triển khai phương án ứng phó bão số 12, yêu cầu người dân dự trữ đủ lương thực ít nhất 3 ngày và chuẩn bị sẵn sàng di dời khi có tình huống ngập sâu, sạt lở.

Phú Mỹ tung ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70
Doanh nghiệp

Phú Mỹ tung ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70

Doanh nghiệp

Ngày 17/10/2025, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (PVFCCo – Phú Mỹ) cho biết ngay đầu quý IV đã đưa ra thị trường sản phẩm mới Hữu cơ Phú Mỹ Organic 70. Sản phẩm này tiếp nối thành công của Hữu cơ Phú Mỹ Organic 60, vốn đã ra mắt trong quý II/2025 và nhanh chóng chiếm được niềm tin của thị trường cũng như bà con nông dân nhờ chất lượng vượt trội.

Tây Ninh cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tham vọng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Đông Nam Á
Nhà nông

Tây Ninh cam kết tạo điều kiện cho doanh nghiệp, tham vọng trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao Đông Nam Á

Nhà nông

Sau sáp nhập với tỉnh Long An, tỉnh Tây Ninh mới, có không gian phát triển lớn hơn, phù hợp với mô hình nông nghiệp công nghiệp cao, đặc biệt là lĩnh vực chăn nuôi. Vì vậy, Tây Ninh cam kết sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tối đa để các doanh nghiệp lớn như De Heus, Hùng Nhơn đẩy nhanh tiến độ các dự án chăn nuôi công nghệ cao, sớm đưa vào vận hành.

TP.HCM đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc xe điện vào năm 2030
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc xe điện vào năm 2030

Chuyển động Sài Gòn

Lưới điện do Tổng công ty Điện lực thành phố quản lý, vận hành, luôn đảm bảo nguồn điện phục vụ cho các trạm sạc phương tiện giao thông, theo từng kịch bản đã được xây dựng.

Cổ phiếu bất động sản gặp cảnh bán tháo, VN-Index 'bốc hơi' hơn 95 điểm
Nhà đất

Cổ phiếu bất động sản gặp cảnh bán tháo, VN-Index 'bốc hơi' hơn 95 điểm

Nhà đất

Phiên giao dịch đầu tuần 20/10 khép lại trong sắc “xanh lơ” khi nhóm cổ phiếu bất động sản đồng loạt lao dốc, 40 mã giảm sàn, không mã nào tăng trần. Tâm lý hoảng loạn bao trùm khi VN-Index “rơi tự do” gần 95 điểm.

Áp lực bán tháo 'thổi bay' gần 95 điểm của VN-Index
Kinh tế

Áp lực bán tháo "thổi bay" gần 95 điểm của VN-Index

Kinh tế

Dưới áp lực bán tháo trong những phút cuối khiến 150 mã giảm kịch biên độ, kéo theo VN-Index mất hơn 94 điểm. Đây là phiên giảm điểm kỷ lục của thị trường chứng khoán Việt Nam từ trước đến nay.

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?
Thể thao

HLV của U22 Malaysia nói gì khi chung bảng với U22 Việt Nam?

Thể thao

Sau lễ bốc thăm SEA Games 33, HLV Nafuzi Zain của U22 Malaysia đã có những chia sẻ khi đội bóng của ông nằm cùng bảng đấu với U22 Việt Nam và U22 Lào.

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) bao giờ đạt cường độ cực đại, cảnh báo mưa cực lớn ở những tỉnh này?
Nhà nông

Tin bão mới nhất: Bão số 12 (bão FENGSHEN) bao giờ đạt cường độ cực đại, cảnh báo mưa cực lớn ở những tỉnh này?
4

Nhà nông

Theo tin bão mới nhất của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão FENGSHEN) và không khí lạnh kết hợp nhiễu động gió Đông, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi khả năng cao có mưa lớn diện rộng, cục bộ có nơi lượng mưa trên 900mm.

Lọt danh sách chậm đóng BHXH tháng 9/2025, Thiết bị công nghệ Y tế Việt kinh doanh ra sao?
Kinh tế

Lọt danh sách chậm đóng BHXH tháng 9/2025, Thiết bị công nghệ Y tế Việt kinh doanh ra sao?

Kinh tế

Công ty cổ phần Thiết bị công nghệ Y tế Việt bị Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội “nhắc tên” chậm đóng BHXH với số tiền chậm đóng gần 377,8 triệu đồng.

Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước
Tin tức

Chủ tịch nước quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm nhiều nhân sự cấp cao, kịp thời kiện toàn bộ máy Nhà nước

Tin tức

Chiều 20/10, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, Chủ tịch nước Lương Cường đã trình bày Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2021-2026.

Giá vàng hôm nay tăng trở lại: Nhà vàng lại 'cháy hàng', chợ đen có diễn biến mới
Thị trường

Giá vàng hôm nay tăng trở lại: Nhà vàng lại "cháy hàng", chợ đen có diễn biến mới

Thị trường

Giá vàng hôm nay ghi nhận vàng SJC tăng trở lại còn vàng nhẫn tiếp tục bất động. Nhu cầu mua vàng của người dân rất lớn khi hiện tượng xếp hàng tái diễn. Trong khi, thị trường chợ đen vẫn sôi động nhưng bớt "ngáo giá".

Divo Tùng Dương nói gì về ca sĩ AI hát hoàn hảo hơn ca sĩ hát thật?
Văn hóa - Giải trí

Divo Tùng Dương nói gì về ca sĩ AI hát hoàn hảo hơn ca sĩ hát thật?

Văn hóa - Giải trí

Trong buổi ra mắt 2 MV “Mẹ hiền dấu yêu” và “Hà Nội đêm giao mùa” của nhạc sĩ Nhuận Phú, ca sĩ Tùng Dương đã chia sẻ về tuổi thơ, rửa bát, quét nhà… và quan điểm, liệu rằng ca sĩ AI có chiếm lĩnh thị phần âm nhạc của ca sĩ thật không?

Nhận 7,5 triệu USD bồi thường vì vấp rễ cây
Xã hội

Nhận 7,5 triệu USD bồi thường vì vấp rễ cây

Xã hội

Cô Justine Gurrola bị thương nặng sau cú ngã vì rễ cây trồi lên trên vỉa hè, buộc thành phố Whittier, Mỹ phải chịu trách nhiệm và bồi thường 7,5 triệu USD.

Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong
Tin tức

Thực hư thông tin tài xế nhảy cầu Vĩnh Tuy, Hà Nội sau tai nạn khiến 1 người tử vong

Tin tức

Cảnh sát cho biết thông tin tài xế nhảy cầu sau va chạm giao thông là không chính xác. Người này hiện đang làm việc với Công an phường Long Biên.

Vừa tỉnh giấc, nông dân Tây Ninh hoảng hốt vì nước ngập trắng vườn
Nhà nông

Vừa tỉnh giấc, nông dân Tây Ninh hoảng hốt vì nước ngập trắng vườn

Nhà nông

Đầu tư toàn bộ vốn vay vào 2ha trồng dừa, ổi, nuôi cá tai tượng, sáng ngủ dậy, anh nông dân ở Tây Ninh như người mất hồn khi khu vườn nước ngập trắng xóa.

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trang trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ đưa ra thị trường?
Nhà nông

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trang trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ đưa ra thị trường?

Nhà nông

Giá lợn hơi Việt Nam diễn biến mới, chủ trại Đồng Nai tất bật tái đàn, lợn giống liệu có đủ cung ứng ra thị trường?. Nhiều hộ chăn nuôi lợn ở Đồng Nai đang tất bật tái đàn, tăng đàn để kịp nguồn cung cho thị trường Tết 2026. Chuồng trại được cải tạo, con giống được chọn kỹ, ai cũng kỳ vọng vụ nuôi lợn ở Đồng Nai sẽ trúng lớn.

Thiên tai, bão lũ nhắc nhở ta điều gì?
Kính đa tròng

Thiên tai, bão lũ nhắc nhở ta điều gì?

Kính đa tròng

Không thể nói rằng thiên tai là điều bất ngờ. Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, với trung bình 6 - 8 cơn bão mỗi năm. Nhưng điều đáng lo hơn là, dù biết trước, chúng ta vẫn bị động...

Nước lũ tuột ầm ầm, dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) đắp bờ bao, gia cố đê, 2 sông nào báo động triều cường?
Nhà nông

Nước lũ tuột ầm ầm, dân Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An) đắp bờ bao, gia cố đê, 2 sông nào báo động triều cường?

Nhà nông

Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Tây Ninh ngày 20/10 phát cảnh báo lũ khẩn cấp, cấp độ rủi ro trên sông Vàm Cỏ Đông, sông Vàm Cỏ Tây ở Tây Ninh (sau sáp nhập tỉnh Long An).

Từ Hội thề Lũng Nhai đến Hội thề Đông Quan: Sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh hiếm có
Đông Tây - Kim Cổ

Từ Hội thề Lũng Nhai đến Hội thề Đông Quan: Sự khởi đầu và kết thúc chiến tranh hiếm có

Đông Tây - Kim Cổ

Nếu gọi Hội thề Lũng Nhai là sự mở đầu thì Hội thề Đông Quan là sự kết thúc của cuộc khởi nghĩa và kháng chiến chống Minh của quân dân Đại Việt. Một sự khởi đầu và kết thúc tuyệt đẹp, thể hiện tư tưởng nhân nghĩa, nhân văn, cốt cách và tầm cao văn hóa giữ nước của người Việt. Cách mở đầu và kết thúc chiến tranh như vậy trong lịch sử quân sự thế giới thật hiếm có.

Con động vật hoang dã này bay giỏi, ham bắt gà con vừa được cứu hộ thành công ở Hải Phòng, đó là loài gì?
Nhà nông

Con động vật hoang dã này bay giỏi, ham bắt gà con vừa được cứu hộ thành công ở Hải Phòng, đó là loài gì?

Nhà nông

Con động vật hoang dã bay giỏi, ham bắt gà con này là diều hoa Miến Điện (dân gian gọi là con diều hâu) thuộc họ đại bàng- Accipitridae). Hạt Kiểm lâm khu vực II, Chi cục Kiểm lâm thành phố Hải Phòng vừa cứu hộ một cá thể Diều hoa Miến Điện (Spilornis cheela) thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm, nguy cấp tái thả an toàn về môi trường tự nhiên.

Lê Giang “cứng người” trước bản sao có giọng điệu, cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình
Văn hóa - Giải trí

Lê Giang “cứng người” trước bản sao có giọng điệu, cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình

Văn hóa - Giải trí

Diễn viên Lê Giang “cứng người”, kinh ngạc trước bản sao có giọng điệu và cách nói chuyện nhấn nhá giống hệt mình trong “A.I là ai?”.

Vụ phá rừng tại Lạng Sơn: Sở NNMT nêu rõ các vi phạm, đề nghị xem xét khởi tố hình sự
Bạn đọc

Vụ phá rừng tại Lạng Sơn: Sở NNMT nêu rõ các vi phạm, đề nghị xem xét khởi tố hình sự
11

Bạn đọc

Sở Nông nghiệp và Môi trường (Sở NNMT) Lạng Sơn nêu rõ nhiều vi phạm trong vụ phá rừng tự nhiên, san gạt, xây dựng trái phép trên đất lâm nghiệp từ phản ánh trên Báo điện tử Dân Việt.

Châu Âu gặp cơn ác mộng chính trị vì Nga
Điểm nóng

Châu Âu gặp cơn ác mộng chính trị vì Nga

Điểm nóng

Liên minh châu Âu coi cuộc gặp dự kiến ​​giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Putin tại Budapest là "một sự xúc phạm", hãng thông tấn Tây Ban Nha El Pais trích dẫn nguồn tin giấu tên.

6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng trong diện luân chuyển công tác theo quy định
Bạn đọc

6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng trong diện luân chuyển công tác theo quy định

Bạn đọc

Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 59/2019/NĐ-CP nêu rõ các vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng phải luân chuyển công tác. Theo đó, có 6 vị trí cán bộ, công chức Quốc phòng phải xem xét luân chuyển.

Bà chủ quán bánh cuốn nổi tiếng Sài Gòn có 365 chiếc áo dài, mặc không đụng hàng ngày nào
Chuyển động Sài Gòn

Bà chủ quán bánh cuốn nổi tiếng Sài Gòn có 365 chiếc áo dài, mặc không đụng hàng ngày nào

Chuyển động Sài Gòn

Thoạt nghe có vẻ thật lạ nhưng bà Loan - chủ quán bánh cuốn Tây Hồ nổi tiếng tại TP.HCM luôn mặc áo dài để đón khách. Thậm chí, bà tiết lộ sở hữu đến 365 chiếc áo dài khác nhau, để mỗi ngày mặc một bộ, không đụng hàng ngày nào.

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nói về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu
Kinh tế

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Trần Văn Lâu nói về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu

Kinh tế

Bí thư Tỉnh uỷ Vĩnh Long Trần Văn Lâu đã báo cáo với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về những khó khăn trong khai thác cát trên sông Tiền và sông Hậu. Tuy nhiên, địa phương sẽ luôn nỗ lực hỗ trợ nguồn cát san lấp cho các dự án cao tốc và công trình trọng điểm khác ở ĐBSCL.

Người sống giản dị lúc trẻ, khi nghỉ hưu lại là người hạnh phúc nhất
Gia đình

Người sống giản dị lúc trẻ, khi nghỉ hưu lại là người hạnh phúc nhất

Gia đình

Ai cũng mong những năm tháng sau khi nghỉ hưu sẽ là quãng đời bình yên, thảnh thơi và đáng tận hưởng. Thế nhưng, thực tế không phải ai cũng có được điều đó.

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con đi học
Xã hội

Trứng cút bốc mùi tại bếp ăn ở Hà Nội: Phụ huynh đồng loạt cho con nghỉ, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con đi học
21

Xã hội

Trao đổi với PV Dân Việt, nhiều phụ huynh có con theo học tại Trường tiểu học Cự Khê (Hà Nội) cho biết, sau sự việc phát hiện trứng cút bốc mùi tại bếp ăn trường học, cuộc sống của các gia đình bị ảnh hưởng. Có người phải cho con nghỉ học vì không sắp xếp được công việc, có người nhờ ông bà ở quê ra đưa đón con.

Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng 'lạ'
Văn hóa - Giải trí

Chồng cũ Britney Spears ra hồi ký kể chuyện hôn nhân, nữ ca sĩ phản ứng "lạ"

Văn hóa - Giải trí

Kevin Federline sắp phát hành cuốn hồi ký hé lộ nhiều chi tiết riêng tư về cuộc hôn nhân 3 năm với Britney Spears, khiến “công chúa nhạc pop” bức xúc lên tiếng phản đối.

Tin đọc nhiều

1

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

Phương Tây đã quay lưng với Ukraine vào thời điểm quan trọng

2

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

Mỹ đang phải trả giá đắt vì tự mãn trước Trung Quốc

3

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

Loạt lời chúc 20/10 cho cô giáo ngắn gọn, ý nghĩa nhất không thể bỏ qua

4

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi
6

Bắt đối tượng giả danh công an hiếp dâm nữ sinh 18 tuổi

5

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng

Giá vàng hôm nay: Vàng nhẫn đang nóng, nhiều người chủ nhật không ngủ nghỉ, 4h sáng đã đi mua vàng