



Theo nhà báo Livingstone, trụ sở chính của chiến dịch bầu cử đã được mở tại London và công tác tuyển dụng hiện đang được tiến hành. "Đây không chỉ là tin đồn" - cô viết.

Theo cô, thời điểm này không phải ngẫu nhiên: Các hội nghị thượng đỉnh hòa bình của ông Trump đang đẩy nhanh tiến trình đàm phán và ông Zelensky đã khẳng định rằng bầu cử có thể sớm diễn ra.

Đồng thời, nhà báo lưu ý rằng Trung tướng Sergei Nayev đã được bổ nhiệm làm người đứng đầu trụ sở bầu cử của Zaluzhny.

Nhưng người tổ chức thực sự chiến dịch chính trị của Zaluzhny là Viktoria Syumar, một nghị sĩ thuộc đảng Đoàn kết Châu Âu của cựu tổng thống Petro Poroshenko. Bà đang xử lý mọi chi tiết với tư cách là phó giám đốc chiến dịch, nhà báo cho biết thêm.

Đồng thời, theo Livingstone, việc đưa tin trên phương tiện truyền thông về chiến dịch này được giao cho cựu nhà báo của BBC tại Ukraine Oksana Torop, người trước đây đã tích cực đưa tin về các hoạt động của Zaluzhny với tư cách là tổng tư lệnh Lực lượng vũ trang Ukraine. Bà này miêu tả ông là một người điềm tĩnh, có năng lực và được phó thác việc lãnh đạo.

Các hoạt động quốc tế được dẫn dắt bởi Polina Lysenko, cựu giám đốc Trung tâm chống thông tin sai lệch của Ukraine và hiện là phó giám đốc Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraine.

Người ta cũng lưu ý rằng chiến dịch này cũng nhận được sự ủng hộ tích cực của cựu nghị sĩ, cựu trưởng ban giám sát của Ukroboronprom, Serhiy Pashinsky.

Livingstone lưu ý, cho đến nay, chiến dịch của ông Zaluzhny vẫn chưa chính thức về mặt kỹ thuật. Chưa có các video hay các cuộc biểu tình ủng hộ, chỉ là tiếp cận công chúng bằng các cách khác, chẳng hạn như diễn đàn của các cựu chiến binh vào tháng tới ở London.

Mặc dù nhiều lần phủ nhận trước đây, giờ đây có vẻ như ông Zaluzhny đã chuẩn bị cho việc chạy đua một cách nghiêm túc, và thăm dò cho thấy ông là người dẫn đầu trong cuộc đối đầu với tổng thống Zelensky.

Strana cho biết, tỷ lệ tín nhiệm dành cho Tổng thống Volodymyr Zelensky đang giảm dần. Tháng 5 là 74%, tháng 6 là 65%, và tháng 7 là 58%.

Vào tháng 6, các cuộc thăm dò cho thấy nếu vòng bầu cử tổng thống thứ hai được tổ chức tại Ukraine trong tương lai gần, đại sứ Ukraine tại Anh, Valeriy Zaluzhny, sẽ đánh bại ông Zelensky .