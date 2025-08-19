Ông Lavrov: Cả Crimea và Donbass đều không phải là mục tiêu của Nga





Trong cuộc phỏng vấn trên kênh “Rossiya 24” ngày 19/8, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tiết lộ chi tiết cuộc thảo luận giữa Tổng thống Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ông Lavrov cho biết, hai Tổng thống khẳng định cần giải quyết xung đột tại Ukraine theo cách để khủng hoảng này không bao giờ lặp lại;

“Tôi xin nhắc lại, hội nghị thượng đỉnh tại Alaska cho thấy chính quyền Mỹ thực sự quan tâm đến việc tìm kiếm một giải pháp không phải để tiếp tục chuẩn bị cho Ukraine bước vào một cuộc chiến khác, như sau các thỏa thuận Minsk, mà là để khủng hoảng này không bao giờ tái diễn, nhằm bảo đảm các quyền hợp pháp của tất cả các quốc gia ở khu vực này và của mọi dân tộc sinh sống tại đó” - Ngoại trưởng Nga nói.

Ông nhấn mạnh: Nếu Kiev từ chối trung lập, không gia nhập NATO, thì những điều khoản từng là cơ sở công nhận độc lập của Ukraine sẽ mất hiệu lực.

Ông cho biết: Nga chưa bao giờ đặt mục tiêu đơn thuần chiếm lãnh thổ - dù là Crimea, Donbass hay Novorossiya, mà là để bảo vệ người Nga; nếu Tổng thống Zelensky quan tâm đến Hiến pháp Ukraine, ông cần nhớ đến các điều khoản bảo đảm quyền của người Nga.

Thay đổi lãnh thổ thường là một phần không thể thiếu trong việc đạt được thỏa thuận - ông khẳng định.

Ngoại trưởng Nga cũng lưu ý: Cho đến nay, không một lãnh đạo châu Âu nào đề cập đến vấn đề an ninh của Nga. “Những lời lẽ của một số tổng thống, thủ tướng châu Âu rằng Nga tấn công Ukraine mà không bị khiêu khích - tất cả chỉ là chuyện trẻ con, tôi không tìm được từ nào khác”.

Moscow đánh giá cao sự thấu hiểu mà chính quyền Mỹ thể hiện, trái ngược với châu Âu, khi nỗ lực tiếp cận cốt lõi vấn đề - ông cho biết. Nếu không tôn trọng lợi ích an ninh của Nga và đầy đủ quyền của người Nga tại Ukraine, thì sẽ không thể có bất kỳ thỏa thuận dài hạn nào.

Moscow không loại trừ bất kỳ hình thức đàm phán nào về việc giải quyết vấn đề Ukraine, song phương hay đa phương; vấn đề trừng phạt không được bàn đến tại hội nghị thượng đỉnh.

Ông Lavrov tiết lộ: Tổng thống Trump đã được mời thăm Nga.

Hôm 15/8, ông Putin và ông Trump gặp nhau tại căn cứ quân sự Elmendorf-Richardson ở Anchorage, Alaska. Sau cuộc hội đàm, hai bên nhấn mạnh quyết tâm đạt kết quả và xác định nhiều lĩnh vực hợp tác chung, đồng thời bày tỏ sẵn sàng làm việc để chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Trước đó, Trump đã có cuộc gặp song phương với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Sau đó, một số lãnh đạo châu Âu tham gia cuộc thảo luận, trong đó các bên bàn về đảm bảo an ninh cho Kiev do các nước châu Âu cung cấp với sự phối hợp cùng Mỹ.

Giữa chừng cuộc họp, Trump tạm ngừng để gọi điện cho Putin. Cuộc trò chuyện được đánh giá là thẳng thắn và mang tính xây dựng. Hai nhà lãnh đạo ủng hộ việc tiếp tục duy trì các kênh tiếp xúc trực tiếp giữa phái đoàn Nga và Ukraine, đồng thời đồng ý xem xét khả năng nâng cấp cấp độ đại diện của Moscow và Kiev trong các cuộc đàm phán.