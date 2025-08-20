Chủ đề nóng

Thứ tư, ngày 20/08/2025 07:08 GMT+7

10 quốc gia sẵn sàng - ông Trump ủng hộ gói bảo đảm an ninh mới, châu Âu rục rịch đưa quân vào Ukraine

V.N (Theo Strana) Thứ tư, ngày 20/08/2025 07:08 GMT+7
Trong khuôn khổ một thỏa thuận hòa bình tiềm năng, khoảng 10 quốc gia sẽ sẵn sàng gửi quân tới Ukraine để đảm bảo an ninh, những đội quân này sẽ huấn luyện các chiến binh Ukraine ở xa tiền tuyến khi giao tranh kết thúc - Bloomberg cho biết.
Chiến sự ở Ukraine vẫn tiếp diễn trong thời gian diễn ra các cuộc họp ở Nhà Trắng. Ảnh: Strana.

Bloomberg dẫn các nguồn thạo tin cho biết: Một gói đảm bảo an ninh cho Ukraine sẽ được hình thành trong tuần này, khi các nhà lãnh đạo tận dụng sự ủng hộ của Tổng thống Donald Trump cho kế hoạch liên quan đến việc đưa quân đội châu Âu vào như một phần của thỏa thuận hòa bình tiềm năng.

Sau hội nghị thượng đỉnh, tại Nhà Trắng hôm thứ Hai tái khẳng định cam kết mạnh mẽ hơn của Mỹ đối với các bảo đảm an ninh, các nhà lãnh đạo châu Âu rất muốn sử dụng lời đề nghị của ông Trump để đưa Kiev vào vị thế mạnh mẽ hơn trước cuộc gặp có thể diễn ra giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky.

“Tuy nhiên, tính chất hỗ trợ từ phía Mỹ vẫn chưa rõ ràng” - Bloomberg lưu ý. Các cuộc đàm phán ngày 19/8 tập trung vào chi tiết việc điều quân, số lượng và vị trí đóng quân. Tất cả điều này có thể trở thành một phần của quá trình dàn xếp hòa bình, Bloomberg cho biết.

Cuộc họp các quan chức châu Âu hôm thứ Ba tập trung vào kế hoạch triển khai binh sĩ Anh và Pháp đến Ukraine trong khuôn khổ thỏa thuận hòa bình, bao gồm cả số lượng và nơi đóng quân. Họ cho biết, khoảng 10 quốc gia sẵn sàng gửi quân tới quốc gia bị chiến tranh tàn phá, song đề nghị giấu tên.

Nga sẽ chấp nhận Châu Âu triển khai quân?

Tổng thống Mỹ Donald Trump tin rằng việc các quốc gia thành viên NATO ở châu Âu có thể triển khai quân đội tới Ukraine sẽ không phải là "vấn đề" đối với lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin.

“Khi nói về an ninh, họ sẵn sàng bố trí người trên thực địa” - ông Trump phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Fox News. “Chúng tôi sẵn sàng giúp họ mọi mặt, đặc biệt có thể nói đến hỗ trợ đường không, bởi vì không ai có được trang thiết bị như chúng tôi, và họ cũng vậy. Nhưng tôi không nghĩ đây sẽ là vấn đề (với Nga)".

Khi được hỏi Nga hoàn toàn phản đối việc Ukraine gia nhập NATO và phải làm gì trong trường hợp này với ý định của các nước Liên minh châu Âu triển khai quân đội tại Ukraine như một phần của các đảm bảo an ninh tiềm tàng, ông Trump trả lời rằng việc Ukraine gia nhập NATO là điều hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với Nga.

"Nga nói rằng họ không muốn những kẻ được gọi là đối thủ hay kẻ thù... không muốn họ ở biên giới của mình, và họ đã đúng" - ông Trump nói. "Mọi người đều biết" rằng Nga sẽ không bao giờ đồng ý cho Ukraine gia nhập NATO.

Ông Trump tuyên bố rằng Ukraine sẽ không trở thành thành viên của NATO, thay vào đó ông tin rằng có thể nhận được sự đồng ý của Nga để triển khai quân đội của các nước liên minh trên lãnh thổ Ukraine.

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó nói với báo giới rằng ông Trump hiểu các bảo đảm là “cực kỳ quan trọng để đảm bảo hòa bình bền vững.”

“Ông ấy đã chỉ thị cho nhóm an ninh quốc gia phối hợp với các đối tác châu Âu, đồng thời tiếp tục hợp tác và thảo luận những vấn đề này với Ukraine và Nga” - bà nói, đồng thời cho biết thêm rằng mặc dù ông Trump loại trừ khả năng Mỹ tham chiến trên bộ, nhưng Washington “chắc chắn có thể hỗ trợ trong việc điều phối và có thể cung cấp các bảo đảm an ninh khác”.

Điều kiện bảo đảm an ninh cho Ukraine

Chính phủ Anh cho biết các nhà lãnh đạo quân sự châu Âu sẽ gặp gỡ các đối tác Mỹ trong những ngày tới để thảo luận về "các đảm bảo an ninh đáng tin cậy và chuẩn bị triển khai lực lượng hòa bình nếu giao tranh kết thúc".

Trong khi các lãnh đạo châu Âu gọi cuộc họp ở Nhà Trắng là một bước đột phá, nhấn mạnh lập trường của ông Trump về bảo đảm an ninh, thì một số quan chức vẫn bày tỏ hoài nghi về triển vọng thỏa thuận hòa bình cũng như việc những bảo đảm này có đủ để kiềm chế Tổng thống Putin hay không.

Các điều kiện bảo đảm sẽ được thống nhất “trong vài ngày tới, tốt nhất là ngay trong tuần này” - Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa nói với báo giới tại Lisbon.

Các nguồn tin thân cận cho biết Tổng tư lệnh tối cao của Liên minh châu Âu cũng như người đứng đầu các cơ quan quốc phòng của các nước thành viên Liên minh sẽ tham gia các cuộc đàm phán này.

Bloomberg dẫn các nguồn tin am hiểu tiến trình thảo luận, trong gói biện pháp đang được xây dựng, giai đoạn đầu sẽ tập trung hỗ trợ tăng cường năng lực cho quân đội Ukraine thông qua huấn luyện và cung cấp viện trợ bổ sung.

Các nguồn tin cho biết, lực lượng này sẽ được hỗ trợ bởi một nhóm đa quốc gia chủ yếu là quân đội châu Âu, trong đó Anh và Pháp sẵn sàng cử hàng trăm binh lính của họ đồn trú tại Ukraine, nhưng xa khỏi tiền tuyến.

Phần tiếp theo của kế hoạch là sự hỗ trợ từ Mỹ liên quan đến việc chia sẻ thông tin tình báo, giám sát biên giới, vũ khí và có thể là phòng không.

Các quan chức châu Âu kỳ vọng rằng Mỹ ít nhất sẽ tiếp tục cung cấp tình báo và trang thiết bị quân sự thông qua các đối tác châu Âu.

