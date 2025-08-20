Ông Trump tuyên bố về trao đổi lãnh thổ: Ukraine sẽ nhận được nhiều đất đai

Tổng thống Mỹ trong cuộc gặp với các nhà lãnh đạo Châu Âu và Ukraine tại Nhà Trắng. Ảnh: Fox News.

Phát biểu trên Fox News hôm thứ Ba 19/8, trả lời câu hỏi về khả năng trao đổi lãnh thổ với Nga trong cuộc họp tại Nhà Trắng với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các nhà lãnh đạo châu Âu, ông Trump cho biết: “Ukraine sẽ lấy lại cuộc sống, người dân sẽ không còn chết chóc khắp nơi. Và họ sẽ có được nhiều đất đai".

Ông cũng nhấn mạnh: "Nhưng đây là chiến tranh, Nga là một cường quốc quân sự hùng mạnh, dù bạn có thích hay không. Không thể thách thức một đất nước lớn gấp mười lần. Về Donbass - tất cả các bạn đều đã thấy bản đồ, 79% khu vực này nằm dưới sự kiểm soát của Nga. Họ hiểu rõ điều đó”.

Bộ trưởng Ngoại giao Sergei Lavrov hôm thứ Ba cho biết Nga chưa bao giờ tìm cách chiếm đoạt lãnh thổ, dù là Crimea , Donbass hay Novorossiya, mà mục tiêu của nước này là bảo vệ người Nga đã từng sinh sống trên những vùng đất này.

Hôm 15/8, giữa cuộc gặp ở Nhà Trắng với các lãnh đạo Châu Âu, ông Trump đã dừng lại để gọi điện cho Tổng thống Nga Vladimir Putin. Theo trợ lý tổng thống Nga Yuri Ushakov, cuộc trò chuyện diễn ra thẳng thắn và rất mang tính xây dựng. Lãnh đạo hai nước đã thảo luận về khả năng nâng cao vị thế của đại diện Moscow và Kiev trong các cuộc đàm phán.

Bản thân ông Trump cũng nhận định các cuộc thảo luận rất hiệu quả. Các bên đã thảo luận về các đảm bảo an ninh cho Ukraine mà các nước châu Âu sẽ phối hợp với Mỹ. Ông Trump cũng cho biết ông đã bắt đầu chuẩn bị cho cuộc gặp giữa ông Putin và ông Zelensky, cũng như các cuộc đàm phán ba bên tiếp theo có sự tham gia của cá nhân ông.

Ông Zelensky cũng xác nhận đang chuẩn bị cho cuộc gặp với nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin, sau đó sẽ là cuộc gặp ba bên với sự tham gia của Tổng thống Mỹ.

Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho biết Zelensky và Putin sẽ gặp nhau trong vòng hai tuần tới.

Hãng tin Reuters đưa tin chính quyền Mỹ cho rằng cuộc gặp Nga - Ukraine có thể diễn ra tại Hungary.