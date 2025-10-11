Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Giảm nghèo nông thôn
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 19:15 GMT+7

Chuyên gia Nguyễn Trần Lâm (IFAD): "Giảm nghèo thông tin – chiếc chìa khóa giúp người dân tự mở cánh cửa thoát nghèo"

+ aA -
Hồng Liên Thứ bảy, ngày 11/10/2025 19:15 GMT+7
Sau hơn hai thập kỷ triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững đã chuyển mình mạnh mẽ, không chỉ ở thu nhập mà cả trong tri thức. Theo chuyên gia Nguyễn Trần Lâm (IFAD), “giảm nghèo về thông tin” chính là chìa khóa giúp người dân tự tin nắm bắt cơ hội, vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Sau hơn hai thập kỷ triển khai, Chương trình Mục tiêu quốc gia về Giảm nghèo bền vững đã giúp hàng triệu hộ dân thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trong đó, “giảm nghèo về thông tin” được xem là một trong những trụ cột quan trọng, góp phần thay đổi nhận thức, tư duy và cách làm kinh tế của người dân, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại tọa đàm "Giúp nông dân giảm nghèo về thông tin để vươn lên thoát nghèo bền vững" mới đây, ông Nguyễn Trần Lâm – Chuyên gia tư vấn của Quỹ Nông nghiệp Liên hợp quốc (IFAD) đã có những trao đổi với phóng viên báo Điện tử Dân Việt để nhìn lại những thành tựu nổi bật, đồng thời bàn về định hướng giai đoạn tới của chương trình.

Ông Nguyễn Trần Lâm – Chuyên gia tư vấn của Quỹ Nông nghiệp Liên hợp quốc (người ngồi giữa) chia sẻ về những thành tựu nổi bật, đồng thời bàn về định hướng giai đoạn tới của chương trình. Ảnh: Phạm Hưng

Thưa ông, từ góc độ chuyên gia tư vấn, ông đánh giá thế nào về những thành tựu nổi bật của Việt Nam trong công tác giảm nghèo bền vững, đặc biệt là ở lĩnh vực “giảm nghèo về thông tin”?

- Có thể nói, trong khoảng 20 năm qua, Việt Nam đã đạt được những thành tựu rất đáng kể trong công tác giảm nghèo nói chung và giảm nghèo về thông tin nói riêng. Từ một quốc gia nghèo, chúng ta đã vươn lên trở thành nước có thu nhập trung bình, tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh qua từng giai đoạn, đời sống người dân được nâng cao cả về vật chất lẫn tinh thần.

Theo tôi, riêng về “giảm nghèo thông tin”, có thể tóm lược ở ở những điểm nổi bật dưới đây: Thứ nhất, mức độ tiếp cận thông tin của người dân được mở rộng rõ rệt. Không chỉ nông dân, học sinh, công nhân, mà cả người dân tộc thiểu số, hộ nghèo ở vùng sâu, vùng xa cũng được hỗ trợ tiếp cận thông tin thông qua các chính sách của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là sau khi Luật Tiếp cận thông tin năm 2016 có hiệu lực.

Thứ hai, việc phổ cập thông tin đã giúp người dân có cơ hội tiếp cận tri thức, kỹ thuật và công nghệ mới. Nông dân có thể học hỏi kỹ thuật canh tác tiên tiến; người làm nghề rừng hiểu rõ hơn về chuỗi giá trị, thị trường lâm sản; thanh niên và phụ nữ nông thôn được hướng dẫn kỹ năng số, kỹ năng kinh doanh. Đây là những yếu tố tạo nền tảng để người dân chủ động vươn lên thoát nghèo.

Thứ ba, hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin của Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Trong 5–7 năm gần đây, tốc độ phủ sóng Internet, điện thoại thông minh, mạng 3G, 4G đã đạt tới vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Nhờ đó, người dân có thể tiếp cận thông tin thời sự, kỹ thuật sản xuất, thương mại điện tử một cách nhanh chóng, tiện lợi.

Thứ tư, đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp cơ sở được nâng cao năng lực rõ rệt. Họ biết lập kế hoạch, giám sát, đánh giá và phối hợp thực thi chương trình hiệu quả hơn, nhờ đó thông tin từ cấp Trung ương được chuyển tải đến người dân sát thực tế hơn trước.

Thứ năm, các hình thức truyền thông ngày càng đa dạng: từ báo in, báo điện tử, truyền hình, mạng xã hội cho đến các buổi hội chợ, tuyên truyền lưu động, văn nghệ, câu lạc bộ nông dân. Điều này giúp thông tin đến được với người dân bằng những hình thức gần gũi, dễ tiếp nhận hơn.

Cuối cùng, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giảm nghèo về thông tin cũng đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các tổ chức như Ngân hàng Thế giới, Liên minh châu Âu, Úc, Canada, Oxfam,... đều đánh giá cao Việt Nam. Họ ấn tượng với cách chúng ta kết hợp công nghệ thông tin với phát triển sinh kế, thương mại điện tử, giáo dục kỹ năng số, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa.

Những thành quả này cho thấy Việt Nam không chỉ giảm nghèo về thu nhập, mà còn thu hẹp khoảng cách tri thức và cơ hội tiếp cận thông tin giữa các vùng miền.

Người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh sử dụng điện thoại thông minh để thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Ảnh: Minh Đức

Ông có thể chia sẻ thêm, các tổ chức quốc tế nhìn nhận như thế nào về hiệu quả của Việt Nam trong lĩnh vực này?

- Họ đánh giá Việt Nam là một trong những quốc gia có cách tiếp cận sáng tạo và bền vững. Các tổ chức quốc tế ghi nhận rằng, chúng ta không chỉ chú trọng đến hạ tầng công nghệ mà còn coi trọng việc tổ chức, điều phối và kết nối giữa các cấp, từ Trung ương đến địa phương.

Nhiều chương trình quốc tế đã lấy Việt Nam làm ví dụ điển hình cho mô hình “giảm nghèo thông tin” gắn liền với ứng dụng công nghệ số trong nông nghiệp, thương mại điện tử và đào tạo kỹ năng sinh kế. Những mô hình như “nông dân số”, “hợp tác xã số”, hay các sàn thương mại nông sản trực tuyến ở nhiều tỉnh, thành đã chứng minh rằng khi có thông tin, người dân sẽ mạnh dạn thay đổi tư duy sản xuất, nâng cao thu nhập.

Tôi cho rằng điều Việt Nam làm được chính là biến công nghệ thành công cụ của sự bao trùm, giúp mọi người, dù ở thành thị hay miền núi đều có cơ hội tiếp cận tri thức và tham gia vào quá trình phát triển.

Vậy thì theo ông, đâu là điểm nhấn mang tính đột phá nhất mà chương trình giảm nghèo bền vững, đặc biệt là giảm nghèo về thông tin, đã mang lại cho người dân?

- Nếu chỉ chọn một điểm nhấn, tôi cho rằng đó là sự phát triển vượt bậc của hạ tầng viễn thông và công nghệ thông tin.

Chỉ trong vòng 5–7 năm, Việt Nam đã có bước tiến lớn. Từ các trung tâm đô thị đến tận vùng núi cao, biên giới, hải đảo như Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) hay Cà Mau, bà con đều có thể truy cập Internet ổn định. Điều đó không chỉ mở ra cánh cửa thông tin, mà còn tạo nền tảng để các chương trình khác như chuyển đổi số, khuyến nông, khởi nghiệp, thương mại điện tử phát huy hiệu quả.

Chương trình giảm nghèo giai đoạn 2021 - 2025 không chỉ tập trung giảm nghèo về thu nhập mà còn còn hướng đến giảm thiểu các chiều thiếu hụt khác, nhất là về thông tin. Ảnh: Minh Đức

Song song với hạ tầng, sự tham gia chủ động của đội ngũ cán bộ địa phương cũng là một đột phá đáng kể. Các sở, ban, ngành, từ khoa học công nghệ, tài nguyên môi trường, đến hội đoàn thể đã phối hợp đồng bộ trong việc triển khai các dự án, hướng dẫn người dân ứng dụng công nghệ vào đời sống. Nhờ vậy, công nghệ không còn là điều gì xa vời, mà đã trở thành công cụ hữu ích trong từng thôn, bản.

Trong bối cảnh bùng nổ mạng xã hội hiện nay, việc người dân tiếp cận thông tin đa chiều cũng đặt ra không ít thách thức. Theo ông, đâu là những khó khăn lớn nhất, và chúng ta cần làm gì để giúp người dân nhận diện, chọn lọc thông tin chính xác?

- Đúng vậy. Nếu như trước đây, vấn đề là làm sao để người dân có thể tiếp cận được thông tin, thì hiện nay, thách thức lại là làm thế nào để họ chọn được thông tin đúng và đáng tin cậy.

Lượng thông tin trên mạng xã hội khổng lồ, trong đó có cả thông tin sai lệch, gây nhiễu, ảnh hưởng tới nhận thức và hành động của người dân. Ở những vùng dân tộc thiểu số, trình độ học vấn còn hạn chế, kỹ năng số chưa cao, việc phân biệt thật, giả càng khó khăn hơn.

Do đó, công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng nhận biết thông tin đúng, sai là rất quan trọng.

Các mô hình “ngang hàng” như nông dân dạy nông dân, học sinh dạy lại cha mẹ, hay cán bộ khuyến nông hướng dẫn người dân, đều chứng minh hiệu quả rõ rệt. Đây là cách lan tỏa tự nhiên, dễ hiểu, dễ tiếp nhận.

Chúng tôi từng phối hợp với tổ chức Plan International triển khai chương trình tuyên truyền an toàn mạng cho trẻ em. Qua các trò chơi, câu hỏi đố vui, các em được học cách nhận biết thông tin độc hại, liên hệ với tổng đài khi gặp vấn đề.

Với người lớn, việc truyền thông qua người uy tín, trưởng thôn, cán bộ hội nông dân, cán bộ khuyến nông giúp thông tin đi đúng hướng, đúng người. Ở nhiều địa phương, mô hình “tiên phong và lan tỏa”, người hiểu trước hướng dẫn người sau, từ đó mang lại kết quả rất tích cực.

Tóm lại, giảm nghèo về thông tin không chỉ là cung cấp thông tin, mà là hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận, xử lý và chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm.

Theo ông Nguyễn Trần Lâm – Chuyên gia tư vấn của Quỹ Nông nghiệp Liên hợp quốc (IFAD) giảm nghèo về thông tin không chỉ là cung cấp thông tin, mà là hướng dẫn kỹ năng tiếp nhận, xử lý và chia sẻ thông tin một cách có trách nhiệm. Ảnh: Phạm Hưng

Trong bối cảnh Việt Nam đang lấy ý kiến để xây dựng chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới, theo ông, đâu là định hướng trọng tâm cần ưu tiên để nâng cao hiệu quả trong thời gian tới?

Theo tôi, có bốn định hướng lớn cần được chú trọng trong giai đoạn tới. Thứ nhất, tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng số và viễn thông ở vùng sâu, vùng xa, đảm bảo mọi người dân đều có cơ hội tiếp cận thông tin nhanh, ổn định, với chi phí hợp lý. Đây là nền tảng của mọi chính sách giảm nghèo thông tin.

Thứ hai, xây dựng hệ sinh thái thông tin chính thống, tin cậy và thân thiện với người dân. Cần đa dạng hóa các kênh tiếp cận như ứng dụng di động, cổng thông tin điện tử, đường dây nóng, chương trình phát thanh, truyền hình địa phương, đặc biệt bằng tiếng dân tộc. Thông tin phải được trình bày dễ hiểu, gần gũi, sát với nhu cầu thực tiễn.

Thứ ba, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ ở cả Trung ương và cơ sở. Điều này không chỉ về chuyên môn, mà còn về kỹ năng truyền thông, tương tác và hướng dẫn người dân. Một cán bộ hiểu công nghệ, am hiểu địa bàn sẽ là cầu nối quan trọng giúp chính sách đi vào cuộc sống.

Thứ tư, thúc đẩy sự tham gia chủ động của người dân. Họ không chỉ là người thụ hưởng mà còn là chủ thể. Khi nông dân, phụ nữ, thanh niên, người dân tộc thiểu số biết cách tìm kiếm, chọn lọc và chia sẻ thông tin đúng, họ sẽ tự tin hơn, chủ động hơn trong phát triển sinh kế.

Chúng tôi từng phối hợp với Hội Nông dân Việt Nam trong các dự án của IFAD, hướng dẫn bà con sử dụng cổng thông tin khuyến nông, học hỏi kỹ thuật sản xuất qua mạng, truy cập tài liệu hướng dẫn phòng chống dịch bệnh cây trồng vật nuôi.

Hoặc trong các chương trình của Plan International, trẻ em vùng khó khăn được học kỹ năng số qua trò chơi trực tuyến. Những mô hình như vậy đã chứng minh rằng khi thông tin đến đúng người, đúng cách, thì đó chính là “chiếc chìa khóa” giúp họ mở cánh cửa thoát nghèo bền vững.

Chuyên gia Nguyễn Trần Lâm (IFAD) cho rằng, khi thông tin đến đúng người, đúng cách, thì đó chính là “chiếc chìa khóa” giúp họ mở cánh cửa thoát nghèo bền vững. Ảnh: Phạm Hưng

Cuối cùng, theo ông, để người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế có thể tự tin tiếp cận và khai thác thông tin hiệu quả hơn trong hành trình thoát nghèo, họ cần bắt đầu từ đâu?

- Tôi cho rằng, trước hết mỗi người dân phải coi việc tiếp cận và học hỏi thông tin là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, giống như ăn, mặc hay học hành. Mỗi nhóm đối tượng như nông dân, học sinh, công nhân hay người dân tộc thiểu số cần được hướng dẫn theo cách riêng, có thể là truyền thông bằng tiếng dân tộc, livestream trực quan, video hướng dẫn kỹ thuật, hay qua các buổi tập huấn cộng đồng.

Chúng tôi từng triển khai mô hình “người trẻ dân tộc livestream bán nông sản”, các bạn vừa quảng bá sản phẩm, vừa giới thiệu văn hóa bản địa. Đó là minh chứng sống động cho việc thông tin, nếu được sử dụng đúng, có thể trở thành sinh kế bền vững.

Quan trọng hơn, trong chuỗi giá trị sản xuất, mỗi mắt xích đều cần được trang bị thông tin phù hợp. Phụ nữ thường đảm nhận khâu chọn giống, chăm sóc; nam giới tham gia thu hoạch, tiêu thụ. Mỗi khâu đều có vai trò, và chỉ khi tất cả cùng được “giảm nghèo thông tin”, chuỗi sản xuất mới hoàn chỉnh và hiệu quả.

Tôi tin rằng, với nền tảng công nghệ ngày càng vững, cùng sự vào cuộc của Nhà nước, các tổ chức xã hội và người dân, chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn mới sẽ tiếp tục khẳng định tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Trong đó, giảm nghèo về thông tin chính là bước đi căn bản để bảo đảm công bằng, bao trùm và phát triển bền vững cho mọi người dân Việt Nam.

Xin cám ơn ông về những chia sẻ tâm huyết của mình!

Tham khảo thêm

Nhiều ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá nhà ở trong giảm nghèo đa chiều

Nhiều ý kiến góp ý về tiêu chí đánh giá nhà ở trong giảm nghèo đa chiều

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: Giảm nghèo về thông tin còn quan trọng hơn hỗ trợ về tiền, vật chất

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: Giảm nghèo về thông tin còn quan trọng hơn hỗ trợ về tiền, vật chất

Tọa đàm 'Giúp nông dân giảm nghèo về thông tin để vươn lên thoát nghèo bền vững'

Tọa đàm 'Giúp nông dân giảm nghèo về thông tin để vươn lên thoát nghèo bền vững'

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo
9

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo
9

Từng là hướng dẫn viên du lịch, thợ cơ khí, nhân viên bán hàng, lái taxi… nhưng cuộc sống của anh Phan Văn Hùng, 40 tuổi, xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng vẫn luôn chật vật. Chỉ đến khi bén duyên với nghề trồng nấm, anh mới thực sự tìm thấy con đường làm giàu bền vững, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng, lan tỏa mô hình tự tạo việc làm, thu nhập...

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: Giảm nghèo về thông tin còn quan trọng hơn hỗ trợ về tiền, vật chất

Giảm nghèo nông thôn
Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: Giảm nghèo về thông tin còn quan trọng hơn hỗ trợ về tiền, vật chất

Đọc thêm

Hai ngôi sao quan trọng chấn thương, HLV Kim Sang-sik kém vui
Thể thao

Hai ngôi sao quan trọng chấn thương, HLV Kim Sang-sik kém vui

Thể thao

Việc Nguyễn Hoàng Đức và Bùi Tiến Dũng vắng mặt trong buổi tập chuẩn bị cho trận lượt về với ĐT Nepal vào ngày 14/10 sắp tới khiến HLV Kim Sang-sik ngổn ngang mối lo.

Cú sốc của Victoria Beckham
Văn hóa - Giải trí

Cú sốc của Victoria Beckham

Văn hóa - Giải trí

Với ba tập phim tài liệu, Victoria Beckham cho công chúng thấy rõ để đạt đến thành công ngày hôm nay, cô phải trải qua hơn 20 năm đấu tranh tìm kiếm bản sắc và kiên trì đến cùng với mục tiêu đặt ra. Giới phê bình chấm phim ở mức trung bình - khá.

Gia Lai: 9 tháng thu ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng, tăng tốc giai đoạn 'nước rút'
Kinh tế

Gia Lai: 9 tháng thu ngân sách hơn 20.000 tỷ đồng, tăng tốc giai đoạn "nước rút"

Kinh tế

Trong 9 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội tỉnh Gia Lai đạt nhiều kết quả nổi bật với GRDP tăng 7,31%, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,51%, thu hút đầu tư tăng mạnh cả về số lượng lẫn quy mô vốn.

Ninh Bình: Hơn 3 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát được sửa chữa, xây mới
Xã hội

Ninh Bình: Hơn 3 nghìn căn nhà tạm, nhà dột nát được sửa chữa, xây mới

Xã hội

Với mục tiêu “không để hộ nghèo nào phải sống trong nhà tạm, nhà dột nát”, tỉnh Ninh Bình đang huy động mọi nguồn lực, đẩy mạnh tiến độ xây mới và sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách.

Nuôi vịt sạch lấy trứng tạo sinh kế cho nông dân TP.HCM
Chuyển động Sài Gòn

Nuôi vịt sạch lấy trứng tạo sinh kế cho nông dân TP.HCM

Chuyển động Sài Gòn

Sau thời gian thử nghiệm mô hình, Dự án nuôi vịt sạch lấy trứng của Cty TNHH SXTMDV nông nghiệp Duy Phát ở TP.HCM chính thức khởi động với hy vọng tạo sinh kế, tăng thu nhập cho nông dân TP.

Lực lượng Nga tiêu diệt các sĩ quan Anh tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Kharkov
Thế giới

Lực lượng Nga tiêu diệt các sĩ quan Anh tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Kharkov

Thế giới

Các lực lượng Nga đã tiêu diệt một số sĩ quan Anh và Ukraine tại nhà máy lọc dầu ở Chuguyev, vùng Kharkov - hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Sergey Lebedev, điều phối viên phong trào ngầm ở Nikolaev, cho biết.

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình: Sửa Luật Báo chí để những người làm báo sống bằng nghề
Tin tức

Thứ trưởng Thường trực Bộ VHTTDL Lê Hải Bình: Sửa Luật Báo chí để những người làm báo sống bằng nghề

Tin tức

Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình cho biết, dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi) được xây dựng hướng tới phát triển báo chí nhân văn, chuyên nghiệp, hiện đại, tạo không gian cho báo chí phát triển, những người làm báo sống bằng nghề.

Loạt ô tô ngập ngụa bùn đất, nhìn xót xa sau khi lũ rút ở Thái Nguyên
Ảnh

Loạt ô tô ngập ngụa bùn đất, nhìn xót xa sau khi lũ rút ở Thái Nguyên

Ảnh

Nước lũ rút ở Thái Nguyên để lại cảnh tượng xót xa với hàng loạt ô tô hư hỏng, ngập ngụa bùn đất, thiệt hại nặng nề cho người dân.

Một nông dân ở Cà Mau lập kỷ lục hiếm có, lãi ròng hơn 1,7 tỷ đồng nhờ nuôi những con tôm 'khủng' như thế này
Nhà nông

Một nông dân ở Cà Mau lập kỷ lục hiếm có, lãi ròng hơn 1,7 tỷ đồng nhờ nuôi những con tôm "khủng" như thế này

Nhà nông

Với 5 ao tôm cho sản lượng 28 tấn chỉ sau 120 ngày nuôi, đạt kích cỡ “khủng” 15 con/kg, ông Bùi Chí Thượng, ngụ ấp Tân Hòa, xã Lương Thế Trân (Cà Mau), đã lập nên một kỷ lục hiếm có trong nghề nuôi tôm siêu thâm canh. Vụ tôm này mang về cho ông lãi ròng hơn 1,7 tỷ đồng và được đơn vị kinh doanh vật tư nông nghiệp (Tập đoàn HaiD Việt Nam) xác nhận là kỷ lục nuôi tôm size lớn tại địa phương.

Luật sư hàng đầu: “Malaysia tốt nhất đừng đối đầu FIFA'
Thể thao

Luật sư hàng đầu: “Malaysia tốt nhất đừng đối đầu FIFA"

Thể thao

LĐBĐ Malaysia (FAM) đang gặp rất nhiều khó khăn liên quan đến án phạt của LĐBĐ thế giới (FIFA) về việc sử dụng 7 cầu thủ nhập tịch không hợp lệ và luật sư thể thao Richard Wee đã đưa ra quan điểm để vấn đề được giải quyết phù hợp nhất.

Tuyên Quang: Bộ đội Biên phòng và y tế xã kịp thời cứu 10 học sinh bị ong vò vẽ rừng đốt
Tuyên Quang thi đua yêu nước

Tuyên Quang: Bộ đội Biên phòng và y tế xã kịp thời cứu 10 học sinh bị ong vò vẽ rừng đốt

Tuyên Quang thi đua yêu nước

Trên đường đi học về, 10 học sinh ở Tuyên Quang không may bị đàn ong vò vẽ rừng tấn công. Nhờ sự vào cuộc kịp thời của Đồn Biên phòng Sơn Vĩ và Trạm Y tế xã, các em đã qua cơn nguy kịch.

Công năng của “cửa tò vò” ở biệt thự cổ Hà Nội?
Đông Tây - Kim Cổ

Công năng của “cửa tò vò” ở biệt thự cổ Hà Nội?

Đông Tây - Kim Cổ

"Cửa tò vò” thường ở đầu hồi nhà và hình tròn, không có tác dụng thông sáng hay khí cho phòng ở, nó chỉ thông không gian tầng áp mái với không gian bên ngoài.

VN-Index bứt phá hơn 81 điểm, khối tự doanh bất ngờ bán ròng hơn 2.700 tỷ đồng
Nhà đất

VN-Index bứt phá hơn 81 điểm, khối tự doanh bất ngờ bán ròng hơn 2.700 tỷ đồng

Nhà đất

Trong tuần qua, VN-Index ghi nhận đà tăng mạnh hơn 81 điểm, vượt đỉnh tháng 9/2025 và tiến sát vùng 1.750 điểm. Tuy nhiên, trái ngược với diễn biến tích cực của chỉ số, khối ngoại và tự doanh lại đồng loạt bán ròng hàng nghìn tỷ đồng.

TP. HCM yêu cầu chủ đầu tư không uỷ quyền đặt cọc, mua bán cho sàn môi giới bất động sản
Nhà đất

TP. HCM yêu cầu chủ đầu tư không uỷ quyền đặt cọc, mua bán cho sàn môi giới bất động sản

Nhà đất

Sở Xây dựng TP. HCM yêu cầu các doanh nghiệp bất động sản công khai đầy đủ thông tin pháp lý, tiến độ và điều kiện kinh doanh dự án, đồng thời chấm dứt việc ủy quyền cho sàn môi giới ký hợp đồng thay.

Bắt nhóm đối tượng chèo thuyền trộm tài sản của người dân chạy lũ ở Nghệ An
Pháp luật

Bắt nhóm đối tượng chèo thuyền trộm tài sản của người dân chạy lũ ở Nghệ An

Pháp luật

Nước dâng cao, người dân cuống cuồng chạy lũ. Lợi dụng điều này, nhóm đối tượng ở xã Tân Phú, tỉnh Nghệ An chèo thuyền tìm nhà dân có tài sản giá trị để trộm cắp.

Lần đầu tiên, một bức tranh sơn mài của Việt Nam lập Kỷ lục Guinness thế giới
Văn hóa - Giải trí

Lần đầu tiên, một bức tranh sơn mài của Việt Nam lập Kỷ lục Guinness thế giới

Văn hóa - Giải trí

Bức tranh sơn mài “Bác Hồ đọc Tuyên ngôn Độc lập” của họa sĩ Chu Nhật Quang vừa lập Kỷ lục Guinness Thế giới "Bức tranh sơn mài liền khối lớn nhất".

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Chúng tôi đi lặng lẽ, nhưng biết hết tại sao khu Ciputra, Đại lộ Thăng Long...ngập
Tin tức

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Chúng tôi đi lặng lẽ, nhưng biết hết tại sao khu Ciputra, Đại lộ Thăng Long...ngập

Tin tức

Giữa lúc nhiều khu dân cư ở Trung Giã và Đa Phúc ngập sâu, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh trực tiếp đến kiểm tra, chỉ đạo khắc phục, yêu cầu bảo đảm an toàn và ổn định đời sống người dân sau khi đi công tác ở nước ngoài về.

Tiền đạo Việt kiều 1m90 'ghi điểm' tại CLB Công an TP.HCM
Thể thao

Tiền đạo Việt kiều 1m90 "ghi điểm" tại CLB Công an TP.HCM

Thể thao

Lee Williams đang hòa nhập tốt với CLB Công an TP.HCM và được HLV Lê Huỳnh Đức tận tình hướng dẫn.

Tin nóng 11/10: HLV Kim Sang-sik mạnh tay, loại một loạt “công thần' ở ĐT Việt Nam?
Thể thao

Tin nóng 11/10: HLV Kim Sang-sik mạnh tay, loại một loạt “công thần" ở ĐT Việt Nam?

Thể thao

HLV Kim Sang-sik mạnh tay, loại một loạt “công thần" ở ĐT Việt Nam? M.U chi đậm 90 triệu euro tranh sao trẻ của Juventus với Chelsea; Chuyên trang chuyển nhượng mong ĐT Việt Nam sớm dự World Cup; Olmo lỡ El Clasico vì chấn thương; Hậu vệ Tottenham “mỉa mai" đồng đội trên mạng xã hội.

Khuyến nông cộng đồng – hạt nhân phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn
Nhà nông

Khuyến nông cộng đồng – hạt nhân phát triển vùng nguyên liệu gỗ lớn

Nhà nông

Hệ thống khuyến nông và các tổ khuyến nông cộng đồng được xác định là lực lượng đồng hành cùng người trồng rừng, các tổ chức, doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu gỗ lớn, đảm bảo hiệu quả bền vững cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường.

B Ray có gì để tuyên bố sẽ là quán quân Anh trai say hi mùa 2?
Văn hóa - Giải trí

B Ray có gì để tuyên bố sẽ là quán quân Anh trai say hi mùa 2?

Văn hóa - Giải trí

Hơn một lần B Ray nói, nam rapper đến với "Anh trai say hi" mùa 2 là để trở thành quán quân.

Bất ngờ 7 nước EU 'bắt tay ngầm' với Nga
Thế giới

Bất ngờ 7 nước EU 'bắt tay ngầm' với Nga

Thế giới

Theo Reuters, 7 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã gia tăng nhập khẩu năng lượng từ Nga.

Đề xuất sáp nhập Bệnh viện E vào Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện
Xã hội

Đề xuất sáp nhập Bệnh viện E vào Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện

Xã hội

Bộ Y tế đề xuất sắp xếp Bệnh viện E trở thành cơ sở thuộc Bệnh viện Bạch Mai, hình thành mô hình chuỗi bệnh viện.

Lâm Đồng hỗ trợ 11 tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 số tiền 26 tỷ đồng
Tin tức

Lâm Đồng hỗ trợ 11 tỉnh bị thiệt hại do bão số 10 số tiền 26 tỷ đồng

Tin tức

Đó là thông tin mà ông Đặng Hồng Sỹ - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cho biết trong buổi Họp báo thông tin kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đà Nẵng: Thanh niên 17 tuổi gây náo loạn đường phố đêm giao thừa bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã
Pháp luật

Đà Nẵng: Thanh niên 17 tuổi gây náo loạn đường phố đêm giao thừa bị bắt sau nhiều tháng trốn truy nã

Pháp luật

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã di lý Nguyễn Đức Minh Quân – đối tượng truy nã về tội “gây rối trật tự công cộng” từ Gia Lai về Đà Nẵng để phục vụ điều tra.

Danko Group chính thức khởi công dự án Danko Royal tại Thanh Hóa
Doanh nghiệp

Danko Group chính thức khởi công dự án Danko Royal tại Thanh Hóa

Doanh nghiệp

Sáng ngày 10/10/2025, tại phường Quảng Phú (tỉnh Thanh Hóa), Tập đoàn Danko đã tổ chức thành công lễ khởi công dự án Danko Royal – khu đô thị mới có quy mô gần 24ha, được kỳ vọng góp phần mở rộng không gian phát triển về phía Nam sông Mã của tỉnh Thanh Hoá và hoàn thiện hạ tầng đô thị khu vực.

“Cú bắt tay” hồi sinh gần 200ha sầu riêng nhờ nông nghiệp hữu cơ
Nhà nông

“Cú bắt tay” hồi sinh gần 200ha sầu riêng nhờ nông nghiệp hữu cơ

Nhà nông

Những vườn sầu riêng từng đối mặt với sâu bệnh, thời tiết khắc nghiệt và nguy cơ thất thu đang dần được hồi sinh nhờ sự đồng hành của khoa học và doanh nghiệp. Sự liên kết chặt chẽ này không chỉ giúp những vườn sầu riêng phục hồi năng suất, chất lượng mà còn mở ra hướng đi bền vững cho ngành hàng tỷ USD này.

Công an Hưng Yên công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ
Tin tức

Công an Hưng Yên công khai số điện thoại tiếp nhận phản ánh tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ

Tin tức

Công an tỉnh Hưng Yên vừa công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận tin phản ánh về hành vi tham nhũng, tiêu cực của cán bộ, chiến sĩ công an.

Hình ảnh mặt đường cao tốc La Sơn – Hoà Liên qua Đà Nẵng chi chít vết vá sau thời gian ngắn khai thác
Kinh tế

Hình ảnh mặt đường cao tốc La Sơn – Hoà Liên qua Đà Nẵng chi chít vết vá sau thời gian ngắn khai thác

Kinh tế

Sau hơn hai năm đưa vào khai thác, cao tốc La Sơn – Hoà Liên qua Đà Nẵng xuất hiện bong tróc, chi chít vết vá.

Mỹ sẽ mất tất cả trong cuộc chiến với Nga
Thế giới

Mỹ sẽ mất tất cả trong cuộc chiến với Nga

Thế giới

Trung tá đã nghỉ hưu của Quân đội Mỹ Daniel Davis phát biểu với blogger Rachel Blevins trên kênh YouTube của cô rằng phương Tây chưa sẵn sàng cho một cuộc xung đột vũ trang trực tiếp với Nga .

Tin đọc nhiều

1

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

Ca sĩ Tuấn Hưng bất ổn và rối bời

2

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

Chuyện kể về chuyến đi của chuyên gia nông nghiệp Việt Nam sang Triều Tiên và 17 giống lúa được gửi sang canh tác

3

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

Nga đã chuẩn bị một bất ngờ khó chịu cho châu Âu

4

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

Mô hình hợp tác trồng lúa giữa doanh nghiệp Việt Nam với nông dân Cuba

5

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón

Giám đốc Học viện Nông nghiệp Việt Nam kiến nghị cho phép các trường đại học nông nghiệp được kiểm định giống, phân bón