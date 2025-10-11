Chủ đề nóng

Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Giảm nghèo nông thôn
Thứ bảy, ngày 11/10/2025 07:58 GMT+7

Phó Chủ tịch Hội Nông dân Bắc Ninh: Giảm nghèo về thông tin còn quan trọng hơn hỗ trợ về tiền, vật chất

Kiều Tâm Thứ bảy, ngày 11/10/2025 07:58 GMT+7
Tại Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Giúp nông dân giảm nghèo về thông tin để vươn lên thoát nghèo bền vững”, ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của giảm nghèo về thông tin, đồng thời, chia sẻ bài học kinh nghiệm của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh trong công tác giảm nghèo thông tin bền vững.
Thông tin là “chìa khóa” giúp nông dân vươn lên thoát nghèo

Đánh giá về ý nghĩa của chương trình giảm nghèo về thông tin, ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh thông tin chính là “chìa khóa” giúp nông dân nâng cao năng lực, giảm phụ thuộc và chủ động vươn lên để thoát nghèo.

Giảm nghèo về thông tin có ý nghĩa rất quan trọng, đặc biệt là đối với những người nông dân ở miền núi, vùng sâu vùng xa.

Ở Bắc Ninh, việc giảm nghèo về thông tin đã mang lại tác động rất rõ nét. Người nông dân có điều kiện tiếp cận nhanh hơn với khoa học kỹ thuật, thông tin thị trường và đặc biệt là những cái chính sách mới của Đảng, Nhà nước về chương trình giảm nghèo. Nhờ đó, nhiều hộ đã thay đổi tư duy sản xuất và mạnh dạn ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, liên kết tiêu thụ sản phẩm, góp phần vào công cuộc chung giảm nghèo bền vững.

Ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chia sẻ về các dự án, mô hình giảm nghèo về thông tin do các cấp Hội Nông dân triển khai trong thời gian qua.

Trong thời gian qua, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã triển khai rất nhiều giải pháp hỗ trợ nông dân tiếp cận với thông tin. Hội xác định vai trò là cầu nối giữa nông dân với Đảng, giữa Đảng với nông dân để tuyên truyền thông tin chủ trương, chính sách mới của Đảng Nhà nước, của tỉnh đến với người nông dân.

“Trên cơ sở đó, chúng tôi đã chủ động xây dựng, đề xuất tham gia các đề án, dự án. Vừa rồi, chúng tôi tập trung vào chuyển đổi số, giúp nông dân biết sử dụng công nghệ thông tin để áp dụng trực tiếp vào sản xuất, đời sống, tìm hiểu thông tin về thị trường, kỹ thuật, ngành hàng.

Hội cũng rất chú trọng hoạt động đào tạo, tập huấn đặc biệt là với nông dân ở vùng sâu vùng xa, là những người rất thiếu thông tin. Qua đó, giúp bà con chủ động biết trồng cây gì, nuôi con gì và liên kết với các hợp tác xã, với các doanh nghiệp để tiêu thụ nông sản”, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Phạm Văn Thịnh tham gia buổi livestream, giúp bà con nông dân bán 54 tấn vải thiều. Ảnh: Khương Lực

Liên hệ thực tế, theo ông Lã Văn Đoàn, hiện nay, cấp ủy, chính quyền tại Bắc Ninh rất quan tâm đến hình thức bán hàng online qua các nền tảng số. Nhiều đồng chí lãnh đạo đã trực tiếp livestream để bán hàng cùng người nông dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người nông dân tiếp cận với thị trường phi truyền thống. Khi chuyển sang cách làm này, nhiều người tiêu dùng đã biết và liên hệ trực tiếp để mua hàng, người nông dân bớt tình trạng “được mùa rớt giá”, tăng lợi nhuận do không bị tư thương ép giá.

Ông Đoàn phân tích, tỉnh Bắc Ninh có thuận lợi là hạ tầng viễn thông, Internet phát triển khá toàn diện. Tỉ lệ người dân sử dụng điện thoại thông minh đang ngày càng cao.

“Chúng tôi ngỡ ngàng khi thống kê qua các chương trình, nông dân, kể cả nông dân miền núi, có tới 80-90% đã có điện thoại thông minh. Trong số 80-90% đó, khi chúng tôi hướng dẫn chuyển đổi số, khoảng 50% đã sử dụng thiết bị khá thành thạo, có thể trở thành công dân số. Họ đã thao tác các thủ tục hành chính, mua sắm… qua điện thoại thông minh. Ngay cả người nông dân cao tuổi cũng tự học, nhờ con cái chỉ cách sử dụng điện thoại thông minh”, ông Lã Văn Đoàn cho biết.

Năm 2024, Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh đã phối hợp với Trung tâm kinh doanh VNPT - Bắc Ninh tổ chức Hội nghị tập huấn về chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp cho hàng trăm hội viên, nông dân. Ảnh: Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh.

Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, Bắc Ninh vẫn có những khó khăn trong công tác giảm nghèo thông tin. Trong đó, khó khăn lớn nhất hiện nay là sự chênh lệch giữa các vùng miền. Ở khu vực miền núi, hạ tầng viễn thông còn yếu khiến việc tiếp cận và khai thác Internet của người dân gặp trở ngại. Nhiều nông dân ở vùng sâu, vùng xa còn hạn chế về kỹ năng công nghệ. ngại thay đổi.

“Từ thực tiễn hoạt động Hội, chúng tôi rút ra rằng: Phải đồng hành cùng nông dân, hướng dẫn người nông dân trực tiếp, “cầm tay chỉ việc” để họ dễ thao tác. Khi đã làm được, bà con rất hào hứng, tò mò khám phá và còn chủ động chia sẻ lại cho người khác. Đây là cơ sở để có thêm những gương nông dân biết tận dụng thông tin để làm giàu, góp phần giảm nghèo bền vững”, ông Lã Văn Đoàn chia sẻ.

Chủ động thích ứng với bối cảnh mới để giảm nghèo về thông tin bền vững

Trước những vấn đề mới như nhiễu loạn thông tin, vấn nạn tin giả, lừa đảo qua mạng, ông Lã Văn Đoàn cho biết, các cấp Hội Nông dân Bắc Ninh đã xác định công tác tuyên truyền đóng vai trò then chốt để người nông dân nhận thức được những nguồn tin chính thống, lựa chọn được thông tin có cơ sở, căn cứ.

Ngoài ra, mô hình CLB Nông dân với Internet, CLB Nông dân số cũng đang được nhân rộng, giúp nông dân hỗ trợ, chia sẻ lẫn nhau các kinh nghiệm, thông tin hay, đúng.

Bên cạnh đó, sau sáp nhập 2 tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang; tỉnh Bắc Ninh (mới) hiện có 99 xã, trong đó có khoảng 30-40 xã là xã miền núi, vùng sâu vùng xa. Ngay từ khi đi vào hoạt động, Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh, và các cấp, các ngành, các đoàn thể, trong đó có Hội Nông dân đã quan tâm, chú trọng đặc biệt đến các xã này.

“Khi người nông dân có thông tin rồi thì người ta sẽ chuyển đổi nhận thức. Tôi cho rằng điều ấy còn quan trọng hơn là hỗ trợ về tiền, vật chất. Khi có thông tin, người nông dân sẽ mạnh dạn, chủ động làm giàu được trên chính quê hương”, ông Lã Văn Đoàn - Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh.

Vừa qua, Hội Nông dân Bắc Ninh đã triển khai các lớp tập huấn, đào tạo kỹ năng số cho nông dân trong sản xuất nông nghiệp ưu tiên cho các xã miền núi; hỗ trợ thiết bị thông minh cho bà con có hoàn cảnh khó khăn; thành lập các CLB chuyển đổi số, tổ cộng đồng.

Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh chia sẻ thêm:“Trong công tác tập huấn, đào tạo chuyển đổi số, với những lớp đông học viên, thậm chí lên tới 200 người, chúng tôi thường chọn ra nông dân nòng cốt để hướng dẫn cụ thể. Để tạo động lực cho bà con, chúng tôi chọn một bác có thể sẽ gặp nhiều khó khăn nhất, sau đó, hướng dẫn tỉ mỉ để bác làm theo. Khi bác làm được, cả hội trường cũng sẵn sàng học theo từng bước. Và khi nông dân đã mạnh dạn, họ sẵn sàng thay đổi, thậm chí đam mê, yêu thích cập nhật cái mới”.

Khi nông dân chủ động tiếp cận được thông tin sẽ rút ngắn dần khoảng cách thông tin giữa các xã miền núi với các khu đô thị, góp phần rút ngắn khoảng cách giàu nghèo. “Khi người nông dân có thông tin rồi thì người ta sẽ chuyển đổi nhận thức. Tôi cho rằng điều ấy còn quan trọng hơn là hỗ trợ về tiền, vật chất. Khi có thông tin, người nông dân sẽ mạnh dạn, chủ động làm giàu được trên chính quê hương”, ông Đoàn nhấn mạnh thêm.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, nhiều HTX từ khi mới thành lập đã tích cực tham gia xây dựng các sản phẩm OCOP, chuyển đổi số nhờ thường xuyên được đào tạo, tập huấn. Ảnh: Thu Hà.

Từ thực tế như trên, ông Đoàn đề xuất 3 kiến nghị:

Thứ nhất, cần tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng viễn thông, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa, để nông dân dễ dàng tiếp cận thông tin.

Thứ hai, cần phát huy vai trò của hệ thống chính trị, nhất là Hội Nông dân trong việc tập huấn, nâng cao kỹ năng chuyển đổi số cho hội viên. Ưu tiên đào tạo cho nông dân vùng khó khăn. Liên hệ thực tế, ông Đoàn cho biết, thời gian qua, Trung ương Hội đã phối hợp với doanh nghiệp viễn thông xây dựng ứng dụng “Nông dân Việt Nam” – một kênh thông tin thân thiện, dễ dùng. Bắc Ninh hiện có 60-70% hội viên (khoảng 200.000 người) đã cài và sử dụng app để cập nhật tin tức, hỏi đáp kỹ thuật, kết nối chuyên gia.

Thứ ba, cần hỗ trợ nông dân tiếp cận doanh nghiệp, hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm trên nền tảng số. Hằng năm, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang hướng dẫn hội viên đưa sản phẩm lên các sàn trực tuyến. Trước sáp nhật, tỉnh Bắc Giang đã xây dựng phần mềm MCA – hệ thống kết nối cung cầu miễn phí cho nông dân.

Theo ông Đoàn, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước và tổ chức Hội, mỗi nông dân cũng phải chủ động học hỏi, mạnh dạn thay đổi, coi thông tin là nhu cầu thiết yếu. Họ cần tích cực tham gia các nhóm cộng đồng tại địa phương để được chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời biết cách sàng lọc, tránh thông tin sai lệch trên mạng xã hội. Khi nông dân có kiến thức và được hỗ trợ đúng cách, con đường thoát nghèo và làm giàu sẽ rộng mở.

