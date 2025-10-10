Nông dân Đà Nẵng học nghề, tự tạo việc làm, thu nhập tăng lên thấy rõ, lan tỏa mô hình giảm nghèo

Từng là hướng dẫn viên du lịch, thợ cơ khí, nhân viên bán hàng, lái taxi… nhưng cuộc sống của anh Phan Văn Hùng (40 tuổi, trú xã Hòa Vang, TP Đà Nẵng) vẫn luôn chật vật. Chỉ đến khi bén duyên với nghề trồng nấm, anh mới thực sự tìm thấy con đường làm giàu bền vững, mỗi năm thu lãi hàng trăm triệu đồng từ những bịch nấm nhỏ bé.

Làm đủ thứ nghề không hết khó khăn, bén duyên với những cây nấm nhỏ bé

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, anh Hùng sớm ý thức phải tự lập để thoát nghèo. Sau khi tốt nghiệp trung học, anh học nghề hướng dẫn viên du lịch, rồi chuyển sang sửa máy tính, làm kỹ thuật xây dựng, lái taxi, thợ cơ khí… Nhưng dù cố gắng, anh vẫn không tìm được công việc ổn định, thu nhập bấp bênh khiến cuộc sống luôn trong cảnh thiếu trước hụt sau.

“Làm nghề nào cũng thấy không hợp, không có đam mê, sức khỏe lại không tốt như người ta. Tôi cứ loay hoay mãi mà không thoát được khó khăn,” anh Hùng chia sẻ.

Năm 2012, trong một lần tình cờ đọc được bài viết về mô hình trồng nấm bào ngư, anh Hùng nảy ra ý tưởng thử sức với nghề nấm. Không có ai hướng dẫn, anh tự học qua mạng, đọc sách, xem video để tích lũy kiến thức. Với số vốn vỏn vẹn 3 triệu đồng, anh bắt đầu thí điểm trồng nấm trên diện tích nhỏ.



Những phôi nấm bào ngư tại cơ cở của anh Phan Văn Hùng cứ 5 ngày lại hái một lần. Ảnh: Lam Hàn

Những mẻ nấm đầu tiên thất bại do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật chưa vững. Gia đình cũng không ủng hộ vì cho rằng nghề trồng nấm vất vả, không có tương lai. Nhưng anh Hùng không bỏ cuộc. Anh tiếp tục nghiên cứu, thử nghiệm, điều chỉnh công thức phối trộn nguyên liệu, cải tiến quy trình hấp thanh trùng, cấy giống…

“Có lần tôi phải thức trắng đêm để kiểm tra nhiệt độ, độ ẩm trong trại nấm. Nấm rất nhạy cảm, chỉ cần sai lệch một chút là hỏng cả lứa,” anh kể.

Sau nhiều lần thất bại, anh bắt đầu thu được những lứa nấm chất lượng. Từ vài chục bịch, anh mở rộng lên hàng nghìn bịch, rồi đầu tư thêm trại mới.

Hiện tại, anh Hùng sở hữu các trại nấm với tổng diện tích 700m2, riêng nấm bào ngư mỗi ngày cung cấp khoảng 30kg nấm bào ngư cho thị trường Đà Nẵng. Vào dịp lễ, sản lượng có thể tăng gấp 10 lần, đạt 300–400kg/ngày. Ngoài ra, anh còn bán bịch phôi nấm cho người dân địa phương, tạo thêm nguồn thu ổn định.

"Với phôi nấm bào ngư, cứ 5 ngày lại cho hái 1 lần và thu hoạch trong 4 tháng liên tục. Với giá 50 ngàn đồng/kg, mình thu về cỡ 1,5 triệu đồng/ngày từ loại nấm này", a Hùng phấn khởi.

Mỗi ngày cơ sở nấm của anh Phan Văn Hùng cung cấp ra thị trường Đà Nẵng 30kg nấm bào ngư. Ảnh; Lam Hàn





Bắt nấm "đẻ" ra tiền, mỗi năm thu hơn nửa tỷ đồng vẫn thấy chưa đủ

Đến năm 2017, dưới sự hỗ trợ của Hội Nông dân xã Hòa Phong (cũ) anh Hùng đã thử nghiệm trồng thêm mô hình nấm linh chi, loại nấm dược liệu có giá trị cao nhưng khó chăm sóc.

"Đối với nấm linh chi, đây là loài nấm dược liệu có giá trị kinh tế cao nhưng khó trồng. Tỷ lệ nguyên liệu là 70kg cám bắp, 70kg cám gạo, 1 tấn mùn cưa. Trong nhà trồng nấm phải giữ nhiệt độ ổn định từ 28 - 30 độ C, độ ẩm 85 - 90% và ánh sáng khuếch tán đều", anh Hùng chia sẻ.

Dù chỉ trồng được một mùa trong năm do điều kiện địa hình, nhưng sản phẩm nấm linh chi sấy khô của anh Hùng vẫn được thị trường đón nhận với giá từ 800 ngàn đồng – 1 triệu đồng/kg. Với sản phẩm này cũng đem lại thu nhập trên dưới 150 triệu đồng cho gia đình anh Hùng.

Anh Hung nghiên cứu bắt nấm "đẻ" ra tiền, mỗi năm thu hơn nửa tỷ đồng vẫn thấy chưa đủ. Ảnh: Lam Hàn

Đặc biệt, từ cuối năm 2020, anh Hùng bắt đầu nghiên cứu và trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo, loại nấm quý hiếm, có giá trị thương phẩm cao. Anh đầu tư hơn 120 triệu đồng để xây dựng phòng nuôi trồng chuyên biệt, trang bị hệ thống làm lạnh, phun sương, tủ cấy vi sinh… với tổng chi phí gần 1 tỷ đồng.

“Với sự hỗ trợ vốn từ huyện Hòa Vang (cũ), cộng với số tiền những năm trồng nấm bào ngư tích góp được tôi quyết tâm làm cho được giống đông trùng hạ thảo. Đây là loại nấm có giá trị kinh tế cao, giá dao động từ 3 – 6 triệu/kg tuỳ vào chất lượng nhưng rất khó thành công. Vài lần đầu khi cấy giống đông trùng hạ thảo tôi đã thất bại, nhưng tôi không nản. Tôi tiếp tục học hỏi, điều chỉnh kỹ thuật. Đến nay, tỷ lệ thành công đã đạt hơn 90%,” anh Hùng cho biết.

Anh Hùng cho biết, tổng thu nhập mỗi năm từ mô hình trồng nấm đông trùng hạ thảo của anh dao động từ 400–500 triệu đồng/năm, chưa kể nguồn thu từ sản phẩm chế biến như trà, rượu ngâm đông trùng hạ thảo.

Người truyền cảm hứng, lan tỏa mô hình giảm nghèo

Khi nhắc đến anh Phan Văn Hùng, lãnh đạo Hội Nông dân xã Hòa Vang (Đà Nẵng) rất tâm đắc, không chỉ làm giàu cho bản thân, anh Hùng còn tạo việc làm ổn cho 4 lao động địa phương, chia sẻ kỹ thuật trồng nấm cho bà con, và trở thành tấm gương khởi nghiệp nông nghiệp đáng học hỏi.

“Trồng nấm không cần quá nhiều đất, nhưng cần sự tỉ mỉ, kiên trì và không ngại học hỏi. Nếu làm đúng kỹ thuật, đây là nghề rất tiềm năng để cho các bạn nông dân trẻ thử nhiệm, khởi nghiệp,” anh Hùng khẳng định.

Với quyết tâm làm giàu từ cây nấm, a Hùng dự định sẽ mở rộng quy mô sản xuất, bên cạnh giữ vững các phôi nấm bào ngư cho thu nhập ổn định, anh sẽ tập trung vào việc phát triển các sản phẩm từ nấm linh chi và đông trùng hạ thảo.

Một trong những sản phẩm nấm của cơ sở anh Phan Văn Hùng đã được cấp Giấy chứng nhận OCOP. Ảnh: Lam Hàn

"Vào tháng 5 vừa qua, UBND huyện Hòa Vang (cũ) đã cấp Giấy chứng nhận OCOP cho sản phẩm nấm linh chi của gia đình. Thời gian tới mình sẽ đẩy mạnh sản xuất nấm linh chi và nấm đông trùng và đa dạng hóa các sản phẩm này để tiếp cận thị trường rộng lớn hơn. Mình đặt mục tiêu có tổng doanh thu 10 tỷ đồng/năm, giải quyết thêm nhiều lao động của địa phương và cùng các bạn nông dân trẻ làm giàu trên chính quê hương của mình", ông Hùng quyết tâm.

Ông Bùi Dũng - Phó chủ tịch Hội Nông dân xã Hòa Vang (Đà Nẵng) cho biết, mô hình trồng nấm do anh Phan Văn Hùng làm chủ là một trong mô hình điển hình tại địa phương.

"Anh Hùng người nhìn thì nhỏ con, gầy gò vậy đó nhưng ý chí, quyết tâm vượt khó làm giàu rất cao. Bao nhiêu năm nay anh Hùng tâm huyết với cây nấm và nay đã thu được nhiều thành công. Mô hình của anh Hùng được giới thiệu để nhân rộng, giúp bà con địa phương có thêm phương kế ổn định kinh doanh sản xuất và vươn lên làm giàu", ông Dũng nói.