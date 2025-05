CLB CAHN lên tiếng về sự cố vé giả tại sân Hàng Đẫy khi đấu Buriram United

Trước khi trận bắt đầu lúc 19h30, hàng trăm CĐV tập trung bên ngoài những cánh cổng đã đóng kín ở Hàng Đẫy, thất vọng khi không thể vào sân theo dõi trực tiếp trận đấu giữa CLB CAHN vs Buriram United. Theo lý giải của CLB CAHN, do nhiều người sử dụng vé giả vào sân trước, và lý do an ninh, đội bóng ngành công an buộc phải đóng cửa. Vì thế, một số khán giả có vé thật đã không thể vào trong.

Nhận thức được sự thất vọng của người hâm mộ, CLB CAHN đã công bố các biện pháp khắc phục. Cụ thể, khán giả còn giữ nguyên vé và có thông tin chuyển khoản sẽ được hoàn tiền nếu đến trụ sở CLB tại 79 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, hoặc nhắn tin qua fanpage chính thức để được hướng dẫn. Thời gian tiếp nhận yêu cầu bắt đầu từ 10h00 đến 18h00 mỗi ngày, từ 15/5 trong vòng 5 ngày, và thời gian xử lý hoàn tiền là 7-10 ngày sau khi xác nhận thông tin.

Ngoài ra, các cổ động viên đã mua vé qua VNPAY nhưng không được vào sân sẽ được tặng 1 vé miễn phí cho trận đấu tiếp theo của CLB CAHN.

Trên fanpage chính thức, CLB CAHN đưa ra thông báo:

"CLB CAHN xin gửi lời xin lỗi sâu sắc tới các cổ động viên vì sự cố đáng tiếc trong trận chung kết lượt đi Shopee Cup với CLB Buriram tối nay. Do lo ngại về an ninh và tình trạng vé giả xuất hiện, Ban tổ chức buộc phải đóng cổng sân từ 19h45 nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khán giả và cầu thủ.

Chúng tôi hiểu rằng việc không thể vào sân theo dõi một trận đấu quan trọng như thế này là điều đáng tiếc và gây ra nhiều hụt hẫng. CLB xin gửi lời xin lỗi chân thành tới từng khán giả đã không thể vào sân, dù đã có mặt và sẵn sàng đồng hành cùng đội bóng”.

Sân Hàng Đẫy có sức chứa khoảng 22.500 chỗ ngồi, hiện là sân nhà của CLB CAHN và Hà Nội FC. Do ngày càng xuống cấp, Ban tổ chức phải hạn chế khán giả vào sân. Một số khán đài không được phép sử dụng. Tối qua, theo thông báo từ Ban tổ chức, có 13.890 khán giả được vào sân theo dõi trận chung kết giữa chủ nhà và Buriram United.

Dù được thi đấu trên sân nhà, với hai lần vượt lên dẫn trước, CLB CAHN vẫn bị cầm hòa 2-2. Đây là kết quả bất lợi cho đại diện của Việt Nam, vì phải đá chung kết lượt về trên đất Thái Lan ngày 21/5.

Cup CLB Đông Nam Á 2024/2025 gồm 12 CLB chia làm hai bảng. Các đội thi đấu vòng tròn một lượt, theo thể thức sân nhà và sân khách, để chọn ra hai đội dẫn đầu vào bán kết rồi chung kết. Đội vô địch sẽ nhận phần thưởng 500.000 USD, tương đương 13 tỷ đồng.