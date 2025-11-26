CleanTechnica: VinFast đang đi đúng hướng để mở rộng toàn cầu

Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng
Sáng ngày 26/11, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, năm 2025. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.