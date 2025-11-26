Chủ đề nóng

Cơ sở chế biến chân gà, vịt bốc mùi ở Bắc Ninh
Xét xử hoa hậu Thùy Tiên, Quang Linh vlogs...
SEA Games 33
Dân Việt đồng hành cùng bà con vùng lũ
Góp ý cho Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV
95 năm Ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam
Gala ảnh Dân Việt với Thu vàng
Khám xét hệ thống cơ sở của Mailisa trên toàn quốc
Tự hào nông dân Việt Nam 2025
Lũ lụt, sạt lở ở miền Trung
Kinh tế
Thứ tư, ngày 26/11/2025 16:15 GMT+7

CleanTechnica: VinFast đang đi đúng hướng để mở rộng toàn cầu

+ aA -
Mộc Mộc Thứ tư, ngày 26/11/2025 16:15 GMT+7
Viết trên trang tin CleanTechnica, nhà báo Raymond G. Tribdino nhận định VinFast đang chuyển mình toàn diện với những khoản đầu tư đúng hướng và thay đổi trong tư duy quản trị, liên tục nâng chuẩn, cải thiện quy trình. Triết lý này, theo tác giả, đang giúp VinFast tạo nền móng để mở rộng toàn cầu.
Chia sẻ lên Facebook
Chia sẻ
Bình luận 0

Tăng tốc đầu tư để bứt phá

Mới đây, CleanTechnica, trang tin hàng đầu của Mỹ về công nghệ xanh, đăng tải bài xã luận có tựa đề “Tại sao VinFast đang đầu tư mạnh mẽ để 'chạm tới những vì sao'”. Bài được viết bởi cây bút kỳ cựu Raymond Tribdino với hơn 20 năm kinh nghiệm viết về ô tô và công nghệ. Ông cũng từng ba lần thăm tổ hợp nhà máy VinFast ở Hải Phòng, gần nhất là trong năm nay.

Trở lại khu nhà máy sau 3 năm (2022-2025), ông Tribdino nhận định VinFast “đã có bước tiến rất lớn trong sản xuất, nghiên cứu và phát triển ở Việt Nam. Đây không chỉ là tiến bộ mà ở mức tối thiểu là một sự chuyển mình toàn diện”.

Tổ hợp nhà máy VinFast tại Hải Phòng.

Nhìn vào kết quả kinh doanh gần đây và lắng nghe ý kiến của chuyên gia tài chính, ông Tribdino nhận thấy VinFast đang bỏ ra khoản tiền rất lớn trong giai đoạn trước mắt, tập trung vào ba mảng chủ chốt: Xây dựng mạng lưới showroom và đại lý rộng khắp, tung ra chiến dịch marketing sáng tạo, và rót vốn cho hoạt động R&D để phát triển những mẫu xe thế hệ mới.

“Nếu ta nhìn vào quá khứ, đây là khoản đầu tư tốt”, Tribdino dẫn lời chuyên gia. Theo ông, các báo cáo tài chính của VinFast là bài học lớn trong chi tiêu chiến lược: Chịu chi khoản tiền trước mắt để chinh phục thị trường xe điện toàn cầu sau này.

CleanTechnica dẫn số liệu cho thấy hoạt động của VinFast đang tăng tốc mạnh. Riêng nửa đầu năm 2025, VinFast giao 72.167 xe điện, tăng 223% so với cùng kỳ. Khi tính cả xe hai bánh điện, tổng sản lượng đạt 114.484 chiếc, tăng 447 %.

Tác giả lưu ý việc VinFast hiện có 394 showroom trên toàn cầu và trích thông cáo gần nhất cho biết công ty đã giao 20.380 xe trong tháng 10, đưa tổng số xe bàn giao 10 tháng của 2025 tại Việt Nam lên 124.264 chiếc.

Nể phục bước chuyển mình của VinFast

Trong bài viết trước đó ngày 1/11 cho CleanTechnica, ông Tribdino cũng mô tả sự thay đổi rõ rệt của nhà máy VinFast tại Hải Phòng. “Nhà máy từng gây ấn tượng với tôi về tham vọng vào năm 2022 nay khiến người ta phải nể phục bởi khả năng thực thi”, ông viết.

CleanTechnica ghi nhận VinFast đã làm chủ công nghệ, tự thiết kế hệ thống quản lý pin, nghiên cứu hệ thống quản nhiệt và từng bước tham gia vào phát triển hóa chất pin cùng đối tác quốc tế nhưng với vai trò chủ động hơn.

Tổ hợp nhà máy VinFast có mức độ tự động hoá cao.

VinFast còn triển khai hệ thống kiểm soát chất lượng ứng dụng AI để phát hiện lỗi vi mô, với triết lý quản lý chất lượng dịch chuyển từ kiểm tra sang phòng ngừa lỗi ngay từ gốc.

“Nếu sự thay đổi ở nhà máy pin đã gây ấn tượng thì bước chuyển mình ở xưởng dập còn nổi bật hơn nữa. Mỗi máy dập đã được hiệu chỉnh lại với độ sai số tính bằng micromet, mức độ chính xác mà tôi chỉ từng thấy ở các cơ sở của Đức hoặc Nhật đã trải qua nhiều thập kỷ hoàn thiện”, bài viết khẳng định.

Theo ông Tribdino, thay đổi thực sự không nằm ở công nghệ mà ở tư duy. Năm 2022, kiểm soát chất lượng ở nhà máy vẫn là công đoạn diễn ra tại các trạm kiểm tra. Đến năm 2025, chất lượng được xây dựng ngay từ mỗi bước của quy trình.

“Những tấm thân xe rời dây chuyền năm 2025 hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn của bất kỳ dòng xe cao cấp nào trên bất kỳ thị trường nào. Độ khít và độ hoàn thiện thực sự xuất sắc”, ông viết.

Tribdino nhận định, điều thúc đẩy sự chuyển biến phi thường nêu trên nằm ở quan điểm phải khắc phục sai sót ngay lập tức của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng. Tinh thần ấy đã đi vào cách toàn bộ hệ thống vận hành.

Tham khảo thêm

Chủ xe VinFast VF 6: 3 tháng chạy 11.000 km chưa phải mất 1 đồng nhiên liệu, chất lượng miễn chê

Chủ xe VinFast VF 6: 3 tháng chạy 11.000 km chưa phải mất 1 đồng nhiên liệu, chất lượng miễn chê

VinFast nhận hai giải thưởng danh giá tại Jagran Hi-Tech Awards 2025

VinFast nhận hai giải thưởng danh giá tại Jagran Hi-Tech Awards 2025

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.

Tin cùng chuyên mục

Xem thêm

Giá vàng hôm nay (26/11): Tăng mạnh, tiến về đỉnh cũ

Giá vàng hôm nay 26/11, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng "phi mã", tiếp tục hướng tới mức đỉnh cũ. Trong khi, vàng thế giới vẫn giữ đà tăng trên 4.100 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng "ngoạn mục" thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ "góc khuất"

Kinh tế
Giá vàng hôm nay mới nhất (25/11) vừa tăng 'ngoạn mục' thêm gần 3 triệu đồng: Người dân xếp hàng dài, lộ 'góc khuất'

Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố "gấp 10 lần" lộ diện khiến thị trường chao đảo

Kinh tế
Giá vàng hôm nay (25/11): Trong nước lập tức tăng mạnh, nhân tố 'gấp 10 lần' lộ diện khiến thị trường chao đảo

Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng "chơi lớn", thị trường chợ đen giảm "kịch sàn"

Thị trường
Giá vàng hôm nay mới nhất (26/11) tăng không ngừng: Nhà vàng 'chơi lớn', thị trường chợ đen giảm 'kịch sàn'

Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Kinh tế
Người dân Đồng Nai mong mức giá đền bù giải phóng mặt bằng sát giá thị trường tại các dự án giao thông trọng điểm

Đọc thêm

 Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng
Nhà nông

 Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn năm 2025: Lập kỷ lục về số lượng, ghi dấu ấn về chất lượng

Nhà nông

Sáng ngày 26/11, Báo Nông thôn Ngày nay tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng giám khảo chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam lần thứ III, năm 2025. Giải báo chí do Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp với Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) tổ chức thực hiện. Đây là năm thứ 3 liên tiếp Agribank đồng hành cùng Giải báo chí đầy ý nghĩa này.

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33
Thể thao

Tin chiều 26/11: Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33

Thể thao

Thực hư tin đồn đoàn Campuchia bỏ SEA Games 33; Các ông lớn Serie A tranh nhau chiêu mộ Chiesa; Dự kiến chuyển các môn thể thao tại Songkhla về Bangkok; Harry Kane phủ nhận tin đồn liên hệ với Barcelona; David Beckham thừa nhận là "ông bố mềm yếu”.

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện
Lào Cai thi đua yêu nước

Người dân Lào Cai tăng cường bảo vệ sức khỏe và đàn gia súc trước hiện tượng băng giá xuất hiện

Lào Cai thi đua yêu nước

Do nhiệt độ giảm sâu, sáng sớm nay (26/11) đợt băng giá đầu tiên của mùa lạnh năm 2025 đã xuất hiện tại nhiều khu vực thuộc xã Y Tý, tỉnh Lào Cai.

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn
Nhà nông

Chuyển đổi từ “nâu” sang “xanh”: Hơn 8.300 cơ sở được chứng nhận VietGAP, 2.000 chuỗi cung ứng nông sản an toàn

Nhà nông

Thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã chỉ đạo các địa phương thúc đẩy phát triển các vùng sản xuất nông sản, sản xuất kinh doanh thực phẩm theo chuỗi, làng nghề thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm an toàn.

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc
Thế giới

Bộ trưởng lục quân Mỹ cảnh báo sốc Ukraine về tình huống thảm khốc

Thế giới

Trong cuộc họp tại Kiev tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Dan Driscoll đã đưa ra đánh giá ảm đạm về Ukraine - theo NBC News. Ông Driscoll nói với phía Ukraine rằng quân đội của họ đang phải đối mặt với tình huống thảm khốc trên chiến trường và sẽ phải chịu thất bại sắp xảy ra trước lực lượng Nga.

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân
Lai Châu Ngày Mới

Nông thôn Tây Bắc: Chính quyền phường Đoàn Kết cam kết nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân

Lai Châu Ngày Mới

Đó là cam kết của ông Hoàng Đại Thắng – Chủ tịch UBND phường Đoàn Kết (Lai Châu) tại hội nghị đối thoại trực tiếp giữa Chủ tịch UBND phường với nhân dân năm 2025.

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng
Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11): Bùng nổ, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng

Kinh tế

Dòng chảy của tiền hôm nay (26/11) cho thấy sự cải thiện rõ rệt của tâm lý thị trường khi lực cầu quay trở lại một cách chủ động, đẩy đồng loạt các chỉ số ở các nhóm ngành đi lên trong sắc xanh.

Đại biểu Quốc hội: Có cần thiết thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh tại nước ngoài?
Tin tức

Đại biểu Quốc hội: Có cần thiết thành lập văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh tại nước ngoài?

Tin tức

Quy định cho phép thành lập Văn phòng đại diện của UBND cấp tỉnh ở nước ngoài là nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp đa chiều từ các đại biểu Quốc hội.

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng là Giám đốc giúp một Nghệ sĩ Ưu tú không phải nghỉ hưu sớm vì 'vừa thấp vừa mập'
Văn hóa - Giải trí

Nghệ sĩ Nhân dân nổi tiếng là Giám đốc giúp một Nghệ sĩ Ưu tú không phải nghỉ hưu sớm vì "vừa thấp vừa mập"

Văn hóa - Giải trí

Mới đây, Nghệ sĩ Ưu tú Nguyệt Hằng chia sẻ, trong hành trình làm nghề của mình, chị luôn trân trọng một người thầy có ảnh hưởng đặc biệt lớn – đạo diễn, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Hùng.

Ứng phó lũ lụt, Cục Hàng không yêu cầu sân bay miền Trung - Tây Nguyên trực theo quy chế phòng chống thiên tai
Kinh tế

Ứng phó lũ lụt, Cục Hàng không yêu cầu sân bay miền Trung - Tây Nguyên trực theo quy chế phòng chống thiên tai

Kinh tế

Trước diễn biến mưa lũ phức tạp tại Nam Trung Bộ - Tây Nguyên, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị chuyển sang chế độ trực 24/24 giờ, rà soát nguy cơ ngập úng hạ tầng bay và chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi tình huống.

Phút nghỉ hiếm hoi giữa bùn đất, bộ đội, công an trao nhau quả trứng luộc, chai nước 'tiếp sức' giúp dân Gia Lai sau lũ
Tin tức

Phút nghỉ hiếm hoi giữa bùn đất, bộ đội, công an trao nhau quả trứng luộc, chai nước "tiếp sức" giúp dân Gia Lai sau lũ

Tin tức

Giữa bùn đất ngổn ngang ở xã Tuy Phước, Gia Lai, sau nhiều ngày nước rút, một nhóm chiến sĩ bộ đội và công an ngồi quây lại. Họ tranh thủ ăn vội quả trứng gà luộc, nhấp ngụm nước giữa giờ nghỉ hiếm hoi. Khuôn mặt ai cũng lấm lem, áo đẫm mồ hôi, tay còn dính bùn. Nhưng, trong ánh mắt họ vẫn ánh lên sự quyết tâm giúp dân, dựng lại cuộc sống cho bà con vùng lũ, bất chấp vất vả, hiểm nguy.

Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 5 bồi hoàn cho trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan
Chuyển động Sài Gòn

Thi hành án dân sự TP.HCM chi tiền đợt 5 bồi hoàn cho trái chủ trong vụ án Trương Mỹ Lan

Chuyển động Sài Gòn

Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM vừa thông báo đã thực hiện chi trả đợt 5 số tiền hơn 205 tỷ đồng cho các trái chủ bị thiệt hại trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, nâng tổng số tiền đã thanh toán lên gần 8.950 tỷ đồng.

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào
Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm cấp Nhà nước, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh Lào

Thế giới

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm cấp Nhà nước tới Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào từ ngày 1 - 2/12/2025.

TP.HCM rộng lớn chưa từng có nhưng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp: Những điều này sẽ 'cứu' nông nghiệp đô thị
Chuyển động Sài Gòn

TP.HCM rộng lớn chưa từng có nhưng đất nông nghiệp ngày càng thu hẹp: Những điều này sẽ "cứu" nông nghiệp đô thị

Chuyển động Sài Gòn

Sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển nông nghiệp của TP.HCM mở rộng hơn 450.000ha, có nhiều khu vực Thành phố xác định tập trung phát triển nông nghiệp đô thị. Nông nghiệp đô thị hiện đại, ứng dụng công nghệ cao được xác định là hướng đi bền vững cho TP.HCM.

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng
Nhà đất

Midcap dẫn sóng nhóm cổ phiếu bất động sản, chứng khoán 'xanh ngập' với 20 điểm tăng

Nhà đất

Sắc xanh áp đảo nhóm bất động sản trong phiên 26/11 với 60 mã tăng giá, midcap trở thành tâm điểm bứt phá khi dẫn nhịp thị trường, trong khi các trụ lớn của Vingroup lại kém thăng hoa.

Người phụ nữ hoảng hồn vì đi tiểu ra máu, đi khám phát hiện thủ phạm không ngờ
Xã hội

Người phụ nữ hoảng hồn vì đi tiểu ra máu, đi khám phát hiện thủ phạm không ngờ

Xã hội

Một người phụ nữ đang cảm thấy sức khỏe bình thường, nhưng bất ngờ phát hiện đi tiểu ra máu tươi. Đi khám, người này bất ngờ khi bác sĩ thông báo nguyên nhân...

Ai sấy khô chân gà để làm phân bón?
Kính đa tròng

Ai sấy khô chân gà để làm phân bón?
16

Kính đa tròng

Chân gà luôn là mặt hàng thực phẩm có giá trị thương mại cao. Việc các đối tượng mất công lặn lội thu gom, lưu trữ hàng chục tấn chân gà (kể cả loại kém chất lượng) cho thấy đích đến của nó là bàn ăn hoặc nhà máy chế biến thực phẩm, chứ chưa chắc là đồng ruộng...

Loại vật quý hiếm là loài gì mà quốc gia Nam Á này, phải điều tàu chiến ra bảo vệ?
Nhà nông

Loại vật quý hiếm là loài gì mà quốc gia Nam Á này, phải điều tàu chiến ra bảo vệ?

Nhà nông

Lực lượng Quốc phòng Bangladesh ngày 4/10 vừa qua thông báo đã triển khai tàu chiến, máy bay tuần tra trong một hoạt động giám sát đặc biệt nhằm bảo vệ cá hilsa-loài cá quý hiếm, loài cá quốc gia của Bangladesh-quốc gia Nam Á, khỏi nạn đánh bắt bất hợp pháp trong mùa sinh sản.

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công
Thể thao

PVF-CAND mời cựu tiền vệ ĐT Việt Nam về làm “phó tướng” cho HLV Nguyễn Thành Công

Thể thao

Cựu tiền vệ ĐT Việt Nam, Mai Tiến Thành làm trợ lý cho HLV Nguyễn Thành Công ở PVF-CAND.

Chat nhóm trên ChatGPT: Zalo và Messenger đối mặt nguy cơ “đồ cổ'
Kinh tế

Chat nhóm trên ChatGPT: Zalo và Messenger đối mặt nguy cơ “đồ cổ"

Kinh tế

Ông Nguyễn Văn Tuyền, Trưởng ban Kinh tế tư nhân AI (HANOISME) kiêm CEO Trevi Education cho rằng sự xuất hiện của nhóm chat AI trên ChatGPT đang mở ra một kỷ nguyên hoàn toàn mới, có thể khiến nhóm chat trên Zalo, Messenger hay Viber để trao đổi công việc có thể sớm trở thành… chuyện của quá khứ.

Chánh án TAND TP Hà Nội: Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét xử kịp thời, nghiêm minh
Tin tức

Chánh án TAND TP Hà Nội: Các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét xử kịp thời, nghiêm minh

Tin tức

Theo Chánh án TAND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Kỳ, 100% vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương và Ban Chỉ đạo Thành ủy Hà Nội về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi đều được đưa ra xét xử, trong đó các vụ án Phúc Sơn, Thuận An, Sài Gòn - Đại Ninh... được xét nghiêm minh.

Loại rau dân dã, giá rẻ, xưa chỉ hoàng đế mới được ăn, giúp hạ hỏa, ngủ ngon, dưỡng nhan, xào tôm khô cực ngọt
Gia đình

Loại rau dân dã, giá rẻ, xưa chỉ hoàng đế mới được ăn, giúp hạ hỏa, ngủ ngon, dưỡng nhan, xào tôm khô cực ngọt

Gia đình

Loại rau tưởng chừng như bình thường này lại là cứu cánh cho những người mất ngủ. Chỉ cần xào rau cải cúc với tôm khô, vừa thơm vừa ngon.

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản
Xã hội

Ngành này có duy nhất một Phó giáo sư năm 2025, từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm tại Nhật Bản

Xã hội

Năm 2025, HĐGS ngành Văn học chỉ có 1 tân Phó giáo sư là cô Lê Thị Thanh Tâm, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQGHN). Cô Lê Thị Thanh Tâm từng là Phó giáo sư kiêm nhiệm của Trường Đại học Ngoại ngữ Tokyo, Nhật Bản.

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine
Thế giới

Ông Trump tiết lộ nhượng bộ lớn nhất của Nga trong đàm phán về Ukraine

Thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Nga đang "nhượng bộ" trong các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt chiến tranh Ukraine - và Kiev "hài lòng" với tiến độ đàm phán - Sky News cho biết.

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia
Xã hội

Hiện trường kinh hoàng vụ nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia

Xã hội

Tiểu thương gần đó kể lại nữ nghi phạm dùng súng giúp phạm nhân tháo chạy ở Campuchia nhiều lần đi tuk-tuk đến thăm dò. Cảnh sát cầm AK bắn nhiều phát về phía nhóm tù nhân khi xảy ra vụ việc, tường xung quanh lưu lại hàng loạt vết đạn.

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025
Media

Hình ảnh họp chấm chung khảo Giải báo chí toàn quốc về nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam năm 2025

Media

Sáng 26/11, Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức và Hội đồng Giám khảo Giải báo chí toàn quốc về Nông nghiệp, Nông dân, Nông thôn Việt Nam năm 2025 đã tổ chức họp chấm chung khảo tại Hà Nội. Đây là bước quan trọng cuối cùng để tìm ra những tác phẩm báo chí xứng tầm, phản ánh sinh động bức tranh "tam nông" trong thời kỳ đổi mới.

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng
Kinh tế

2026 Phát Đạt có thể tung ra thị trường 16.000 sản phẩm nhà đất, con số ấn tượng

Kinh tế

Với số dự án đang được chuẩn bị, ước tính, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt (HOSE: PDR) có thể đưa ra thị trường hơn 16.000 sản phẩm từ năm 2026. Đây là lượng sản phẩm lớn, có tính sẵn sàng cao, trong bối cảnh cả cơ hội và thách thức trên thị trường bất động sản Việt Nam đều đang chuyển sang mức độ mới.

Hướng tới 'xanh hóa' ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về 'dấu chân carbon' của Mỹ, EU, Nhật Bản
Nhà nông

Hướng tới "xanh hóa" ngành thủy sản trước yêu cầu minh bạch về "dấu chân carbon" của Mỹ, EU, Nhật Bản

Nhà nông

Chuyển đổi xanh ngành thủy sản không còn là lựa chọn, mà là điều kiện để duy trì xuất khẩu và cạnh tranh quốc tế. Để thúc đẩy mạnh mẽ, cần ban hành chính sách về tín dụng "thủy sản xanh", xây dựng dữ liệu truy xuất nguồn gốc...

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?
Nhà nông

Philippines sẽ bắt đầu nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026 với mức thuế suất mới, gạo Việt Nam cần chú ý điều gì?

Nhà nông

Bộ Nông nghiệp Philippines (DA) cho biết quốc gia này sẽ tiếp tục nhập khẩu gạo vào tháng 1/2026, với mức thuế suất mới (thuế suất mới sẽ được xác định vào giữa tháng 12/2025).

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?
Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng duy nhất có thể trấn áp cả Quan Vũ lẫn Trương Phi là ai?

Đông Tây - Kim Cổ

Vị tướng nào trong Tam quốc diễn nghĩa có năng lực toàn diện, đủ sức trấn áp cả Trương Phi lẫn Quan Vũ?

Tin đọc nhiều

1

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

Tin tối (24/11): ĐT Malaysia bị xử thua 5 trận, cấm thi đấu 2 năm?

2

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

Cuba trồng lúa thành công, chuyên gia lúa gạo, kỹ sư nông nghiệp Việt Nam được lãnh đạo nông nghiệp Cuba trao Bằng khen

3

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là "ngũ quý hà thủy", hiếm thấy?

Cá sông Đà Hòa Bình, nay là tỉnh Phú Thọ kích thước lớn là con vật gì màu da lạ kỳ, ví là 'ngũ quý hà thủy', hiếm thấy?

4

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

Quyết định tạm ngừng nhập khẩu gạo khiến Philippines thất thu khoản thuế khổng lồ, Việt Nam nhanh chóng chuyển hướng

5

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy

Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang giới thiệu trước Quốc hội thiết bị giám sát người nghiện ma túy