"Giải mã" doanh số xe máy điện VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng trưởng phi mã

Theo báo cáo tài chính trong quý 3/2025, VinFast ghi nhận doanh số xe máy điện đạt 120.052 chiếc, tăng 73% so với quý trước và gấp hơn 6 lần so với cùng kỳ năm 2024.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, hãng xe điện Việt đã bàn giao cho khách hàng tổng cộng 234.536 xe điện scooter và xe đạp điện, tương ứng mức tăng 489% so với cùng kỳ.

Sự tăng trưởng phi mã về doanh số trong lĩnh vực xe máy điện của VinFast được lý giải rằng hãng đã biết cách nắm bắt được "thời điểm vàng" và chiếm lĩnh được thị trường khổng lồ.

Lợi thế của VinFast rất rõ ràng, đó là thương hiệu và hệ sinh thái đồng bộ. Việc đầu tư lớn vào công nghệ, nhà máy, hạ tầng, trạm sạc và dịch vụ hậu mãi giúp VinFast tạo cảm giác an tâm khi mua xe điện.

Xe máy điện VinFast có tốc độ "phủ sóng" thần tốc tại thị trường trong nước.

Từ đó, VinFast liên tục cải tiến các mẫu xe máy điện, hướng tới nhu cầu thực tế, từ quãng đường phù hợp đô thị, thiết kế thời trang, tích hợp thông minh, giá cạnh tranh. Điều quan trọng hơn, VinFast là hãng hiếm hoi xây dựng hệ sinh thái đồng bộ: Pin, trạm sạc, bảo dưỡng, ứng dụng, thanh toán.

Một điểm sáng trong chiến lược của VinFast là mô hình thuê pin. Điều này giúp giảm đáng kể giá mua ban đầu, người dùng có thể mua xe với chi phí thấp hơn và chỉ trả phí thuê pin hàng tháng, tương tự thuê bình gas hay internet.

Sau hiệu quả ấy, tháng 3/2025, VinFast quyết định dừng chính sách cho thuê pin đối với xe bán mới, chuyển sang bán xe kèm pin. Bởi thực tế triển khai đã cho thấy một số hạn chế nhất định, khi người dùng gặp khó khăn với thủ tục thuê, cảm giác sở hữu không trọn vẹn và các chi phí định kỳ chưa thực sự linh hoạt.

Khi pin đã bao gồm trong giá bán, người tiêu dùng Việt Nam, vốn quen với văn hóa “mua đứt bán đoạn”, có thể tính toán chính xác tổng chi phí sở hữu mà không cần băn khoăn về các khoản phát sinh. Kèm theo đó, chi phí sở hữu xe điện VinFast đã giảm mạnh, tối đa tới 25% nhờ các ưu đãi nên giảm chi phí sở hữu ban đầu cho người dùng.

Hà Nội: Người dân có thể nhận tới 20 triệu đồng khi đổi sang xe máy điện

Anh Nguyễn Văn Độ, người dùng xe máy điện ở Hà Nội, cho biết: "Tôi đã sử dụng xe máy điện VinFast khoảng gần 2 năm và các chi phí rất rẻ so với xe máy xăng. Xe máy điện không phải thay nhớt, không phải bảo dưỡng định kỳ phức tạp.

Tôi gửi xe điện ở chung cư, sạc tại chỗ và giá trông giữ chỉ hơn cao xe máy xăng có 20 ngàn đồng/tháng, tính ra bài toán kinh tế rất lợi, trong khi trước đây mỗi tháng tiền đổ xăng rơi vào khoảng 500 ngàn đồng".

Các chuyên gia cho rằng, khi số lượng người sử dụng xe máy điện VinFast tăng nhanh, người mua mới cảm thấy an tâm và đây có thể coi là hiệu ứng tạo doanh số. Trên thực tế, mạng lưới showroom và trạm sạc dịch vụ trên toàn quốc của VinFast đang khiến người mua "chốt" nhanh.



Một yếu tố không thể bỏ qua, đó là vai trò của chính sách nhà nước. Xu hướng thúc đẩy giao thông xanh, giảm phát thải carbon, ưu tiên phương tiện không khí thải tại đô thị đã giúp xe máy điện tăng tốc.

Đặc biệt, lộ trình hạn chế, tiến tới cấm xe máy xăng tại trung tâm Hà Nội từ năm 1/7/2026 trở đi đã tạo cú hích tâm lý mạnh mẽ, thúc đẩy xu hướng chuyển đổi sang phương tiện năng lượng sạch.

Theo thống kê của Motorcycles Data, toàn thị trường Việt Nam tiêu thụ khoảng 2,08 triệu xe hai bánh sau 8 tháng đầu 2025, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nhu cầu của người dân về xe máy điện tăng cao nhất, khi các mẫu xe dưới 4 kW (không cần bằng lái) tăng 89% và các dòng xe trên 4 kW (cần bằng lái) tăng đến 197%.