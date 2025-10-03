Chủ đề nóng

Thứ sáu, ngày 03/10/2025

Cổ phiếu bất động sản ngược dòng, bộ 3 nhà Vingroup "níu chân" VN-Index trong phiên 3/10

+ aA -
Lưu An Thứ sáu, ngày 03/10/2025
Dù phần lớn mã bất động sản chìm trong sắc đỏ, 3 cổ phiếu VIC, VHM và VRE đã trở thành điểm tựa hiếm hoi, giúp nhóm cổ phiếu bất động sản ngược dòng tăng điểm trong phiên 3/10.
Cổ phiếu bất động sản ngược dòng tăng điểm nhờ lực kéo từ trụ cột nhà Vingroup

Kết phiên giao dịch chứng khoán cuối tuần ngày 3/10, nhóm cổ phiếu bất động sản ghi nhận 2 mã tăng trần, 18 mã tăng giá, bị áp đảo hoàn toàn bởi 65 mã giảm giá và 4 mã giảm sàn.

Dù đối diện với lực bán mạnh nhưng nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn ghi nhận tăng điểm, ngược chiều so với xu hướng chung khi tăng 1,12% lên 93,18 điểm.

Cổ phiếu bất động sản khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/10. Ảnh: Vietstock

Bất động sản ngược dòng tăng nhờ lực kéo từ cổ phiếu họ nhà Vingroup, dù phần lớn cổ phiếu trong ngành vẫn chìm trong sắc đỏ.

Cụ thể, mã VIC của Vingroup tăng 3,22% so với phiên giao dịch liền kề, lên mức 176.500 đồng/cổ phiếu; mã VHM của Vinhomes tăng 1,42% lên 100.000 đồng/cổ phiếu và mã VRE của Vincom Retail tăng 3,15% lên 32.750 đồng/cổ phiếu.

Bộ 3 cổ phiếu này kìm chân đà giảm của thị trường, giúp VN-Index 'rút chân' khỏi vực sâu khi góp hơn 7 điểm tăng vào chỉ số chung.

Sắc xanh trong nhóm bất động sản chỉ le lói ở 1 số mã rất nhỏ như VPI +0,18%; TAL +0,42%; BCM +0,3%; TEG +0,15%; SZL +0,11%;...

Lực bán ồ ạt hiện hữu trên bảng điện tử với nhiều mã lớn giảm sâu như DIG -4,23%; PDR -5,68%; CEO -4,47%; KBC -1%; DXG -0,25%;...

Trong nhóm cổ phiếu bất động sản, mã BCR của BCG Land có thời điểm loé sắc xanh lơ khi nằm sàn khi giảm hơn 11%. Cuối phiên, mã này rút chân giảm 5,88% xuống còn 1.600 đồng/cổ phiếu.

Trong hệ sinh thái Bamboo Capital, loạt cổ phiếu nhóm này đều giảm kịch sàn sau khi nhận án đình chỉ, cổ đông tháo chạy, "chồng chất" bán sàn.

Cụ thể, mã BCG giảm 6,98% xuống 2.800 đồng/cổ phiếu, phiên ghi nhận 2,9 triệu đơn vị khớp lệnh nhưng còn dư hơn 33 triệu đơn vị ở lệnh bán giá sàn.

Tương tự, mã TCD của Xây dựng TRACODI cũng giảm 6,67% xuống 2.100 đồng/cổ phiếu với hơn 281,3 nghìn đơn vị khớp lệnh nhưng khối lượng dư bán giá sàn cao gấp gần 24 lần.

Diễn biến cổ phiếu trong hệ sinh thái Bamboo Capital. Ảnh: FireAnt.

Hiện, Bamboo Capital và Tracodi đang trong diện hạn chế giao dịch do tổ chức niêm yết chậm nộp báo cáo tài chính (BCTC) năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất) đã được kiểm toán quá 45 ngày so với thời hạn quy định. HOSE cho biết đến thời điểm hiện tại cả 2 công ty vẫn chưa thực hiện công bố thông tin BCTC kiểm toán năm 2024 (riêng lẻ và hợp nhất), thuộc trường hợp bị đình chỉ giao dịch.

Chính vì vậy, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HoSE) đã công bố về việc sẽ thực hiện chuyển cổ phiếu BCG và cổ phiếu TCD từ diện hạn chế giao dịch sang đình chỉ giao dịch.

VN-Index 'gặp khó' trong phiên cuối tuần

Thị trường chứng khoán Việt Nam phiên giao dịch cuối tuần khá ảm đạm. Dù chỉ số chính có thời điểm bật tăng trở lại song áp lực bán nhanh chóng nhấn chìm. Thị trường chịu áp lực điều chỉnh mạnh trên diện rộng, đặc biệt từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và các ngành chủ chốt như ngân hàng, năng lượng, tài chính. Dù vẫn có một vài điểm sáng le lói như VIC, VNM hay FPT, nhưng lực cầu nhìn chung còn yếu và tâm lý nhà đầu tư đang khá thận trọng.

Kết phiên 3/10, chỉ số VN-Index giảm 6,89 điểm, xuống 1.645,82 điểm. Chỉ số HNX-Index giảm 3,8 điểm, xuống 265,55 điểm và chỉ số UPCoM-Index giảm 0,77 điểm xuống 109,02 điểm.

Thanh khoản ở mức thấp, giá trị khớp lệnh trên HoSE đạt 23.100 tỷ đồng.

Độ rộng toàn thị trường với sắc đỏ có phần áp đảo khi bên bán có 513 mã giảm giá, 17 mã giảm sàn và bên mua có 219 mã tăng giá, 27 mã tăng trần. Tương tự, sắc đỏ áp đảo trong rổ VN30 với 19 mã giảm, 10 mã tăng và 1 mã tham chiếu.

Toàn cảnh thị trường chứng khoán khi đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/10. Ảnh: Vietstock

Về mức độ ảnh hưởng, mã VIC, VHM, LPB và VRE là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN-Index giúp kìm đà giảm của chỉ số chung, góp hơn 7,6 điểm tăng vào chỉ số chung. Ở chiều ngược lại, lực bán mạnh ồ ạt trên thị trường nhưng góp điểm nhiều nhất được gọi tên các mã VPB, CTG, TCB và HPG.

TOP cổ phiếu ảnh hưởng đến chỉ số VN-Index ngày 3/10. Ảnh: Vietstock

Khối ngoại tiếp đà bán ròng 1.311 tỷ đồng trên toàn thị trường. Riêng trên HoSE, khối ngoại bán ròng khoảng 1.218﻿﻿ tỷ đồng.

Chiều mua, cổ phiếu VIC được mua ròng mạnh nhất toàn thị trường với giá trị đột biến 344 tỷ. Theo sau, các cổ phiếu HPG, ANV, TCB và GMD được "gom" ròng với giá trị dao động từ 27 tỷ tới 38 tỷ đồng.

Ngược chiều, khối ngoại "xả" mạnh nhất tại cổ phiếu MWG khoảng 262 tỷ đồng. Loạt cổ phiếu khác như STB, CTG, VHM cũng bị nhóm nhà đầu tư nước ngoài bán ròng trên trăm tỷ đồng mỗi mã. Ngoài ra, SHB cũng bị bán ròng khoảng 97 tỷ đồng.

