Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam và Bộ trưởng Bộ Công Thương - Lắng nghe nông dân nói năm 2025
Vỡ đập thủy điện Bắc Khê, Lạng Sơn
Mưa trên diện rộng ở các tỉnh miền Bắc
Hà Nội mưa ngập kinh hoàng sau bão số 10
Thái Nguyên ngập lụt lịch sử
Cơn bão số 11 - Bão Matmo
Những cánh rừng bị bức tử ở Lạng Sơn
95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 - 14/10/2025)
Bão số 10 (Bualoi)
Đại hội Đại biểu Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương nhiệm kì 2025-2030
Công an Hải Phòng khởi tố đối tượng cho vay nặng hơn 2000%/1 năm

Nguyễn Đại Thứ hai, ngày 13/10/2025 19:29 GMT+7
Công an phường Gia Viên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ đối tượng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm.
Ngày 13/10, theo thông tin từ Công an Hải Phòng, ngày 16/9, Công an phường Gia Viên, Hải Phòng nhận được đơn trình báo 2 người 2 người phụ nữ trên địa bàn phường Gia Viên và Đông Hải về việc Quách Đức Anh, sinh năm 1996, trú tại 21/52 Miếu Hai Xã, phường Lê Chân, TP Hải Phòng có hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Đối tượng Quách Đức Anh cho 2 phụ nữ vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với lãi xuất lên tới 2.190%/1 năm. Ảnh CAHP.

Theo đó từ ngày 1/3/2025 đến ngày 25/3/2025, Quách Đức Anh cho chị P.T.V.H, sinh năm 1989, trú tại phường Gia Viên, Hải Phòng vay tiền dưới hình thức vay họ góp 5 triệu đồng. Mỗi ngày, chị P.T.V.H phải trả 500 nghìn đồng. Hết thời gian vay, ngoài số tiền gốc, Quác Đức Anh thu của chị PTVH 7,5 triệu đồng tiền lãi, tương đương lãi suất 2.190%/ 1 năm. Số tiền thu lợi bất chính Đức Anh có được từ khoản tiền cho chị Hà vay là 7,4315 triệu đồng.

Cũng thủ đoạn trên, từ ngày 2/01/2025 đến 28/7/2025, Quách Đức Anh còn cho chị T.T.H.N, sinh năm 1988, ở phường Đông Hải, Hải Phòng vay tiền dưới hình thức vay họ góp, liên tục 8 bát họ, lần lượt 3 bát 20 triệu đồng, 3 bát 30 triệu đồng và 2 bát 40 triệu đồng.

Mỗi bát họ T.T.H.N phải trả cho Đức Anh lần lượt 1 triệu đồng, 1,5 triệu đồng và 2 triệu đồng trong 26 ngày. Số tiền lãi Quách Đức Anh thu được từ chị T.T.H.N tổng là 69 triệu đồng với lãi suất 421,1%/1 năm. Số tiền thu lợi bất chính Quách Đức Anh có được từ khoản cho chị T.T.H.N vay là 65,7235 triệu đồng. Hằng ngày, khoảng 18 giờ, Quách Đức Anh sẽ đến nhà 2 phụ nữ trên để thu tiền mặt trực tiếp.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố Quách Đức Anh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự





